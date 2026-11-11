José, español viviendo en Islandia: "Aquí está el método 3-2-2; trabajas tres días, descansas dos y trabajas dos; los turnos son de 11 o 12 horas"

"Aquí está el famoso 3-2-2, que trabajas tres días, descansas dos y trabajas dos". La frase es directa, pero la jornada es dura de roer. Trabajar en el extranjero persiguiendo un salario de otra liga siempre tiene letra pequeña, y en el caso de Islandia, el peaje se paga en horas concentradas. José, un español emigrado al país nórdico, ha detallado cómo funciona este sistema laboral en un vídeo del que se ha hecho eco El Confidencial. Su testimonio permite conocer un modelo que concentra muchas horas de trabajo en pocos días y que, a cambio, permite acumular periodos de descanso más prolongados.

El método 3-2-2. La arquitectura de este sistema es rompedora, pero agotadora. En concreto, el trabajador concentra su actividad en jornadas de 11 a 12 horas durante tres días, libra dos y vuelve al tajo otros dos. A la semana siguiente, la distribución cambia: tres días libres, dos de trabajo y otros dos de descanso. El resultado es una media aproximada de 172 horas mensuales, ejecutadas en jornadas muy concentradas. Sin embargo, conviene aclarar que José no trabaja actualmente con este sistema, sino que explica cómo funciona. «Y aunque lo veáis excesivo, no está tan mal. Realmente al echar tantas horas en un día vas acumulando las horas del mes y al final del mes tienes a lo mejor una o dos semanas libres sin trabajar», explica el joven.

Salarios y horas de oro. En Islandia no existe un salario mínimo interprofesional fijado por el Gobierno, sino que son los sindicatos y las organizaciones empresariales los que establecen las condiciones salariales mediante convenios colectivos. Organizaciones como Efling y VR participan en estas negociaciones. Las cantidades varían según el sector, la categoría profesional y la antigüedad, por lo que no existe una cifra mínima universal que pueda aplicarse a todos los trabajadores. José sitúa su referencia salarial en torno a los 2.800 euros. Pero la verdadera potencia de fuego de estas nóminas reside también en la sobrejornada y los complementos por trabajar fuera del horario ordinario. «En Islandia las horas extras se pagan a un 90%, o sea casi el doble, entonces al dueño no le conviene ponerte a trabajar más horas de las que debes», explica el protagonista. Los convenios colectivos contemplan distintos recargos por trabajar de noche, durante los fines de semana y en días festivos, además de condiciones específicas para las horas extraordinarias. Unos complementos que pueden elevar considerablemente la remuneración final.

La trampa del alojamiento. Todo el dinero del mundo sirve de poco si el coste de la vida te lo devora. Las cifras de alquiler en Reikiavik son elevadas, por lo que el verdadero margen de beneficio para el emigrante pasa por alejarse de la capital o compartir alojamiento. Así, José reside en un pequeño pueblo de apenas 1.000 habitantes donde comparte habitación. Por ella pagan 800 euros al mes (400 euros por cabeza). "Como vivo en un pueblo donde no hay nada que gastar, lo estoy ahorrando todo", reconoce el joven.

El umbral de rentabilidad. La ecuación del milagro nórdico no admite fisuras: alejamiento geográfico, jornadas extenuantes y un estricto control del gasto diario. Islandia, más que un dorado para tirarse a la bartola, es una caja de resistencia donde cada céntimo gastado en ocio penaliza el ahorro general. Si un particular asume el aislamiento rural y los turnos de doce horas, puede conseguir una capacidad de ahorro considerable, especialmente si comparte alojamiento y concentra sus jornadas laborales. El peligro no está únicamente en el frío, sino también en el coste de vida.

En Xataka | Hasta hace unos años Islandia mantenía en vigor una de las leyes más locas del mundo: permitía matar vascos en su país