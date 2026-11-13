El turismo sanitario tensa aún más el sistema: pacientes extranjeros llegan para tratarse de enfermedades graves y la factura puede alcanzar los 300.000 euros

Sol, playa y sanidad. España se ha convertido en un destino al que algunos extranjeros no llegan precisamente para disfrutar de sus playas, su gastronomía o su rica arquitectura. Sino para recibir tratamientos médicos. Se trata del ya conocido como “turismo sanitario”.

De hecho, algunos de estos nuevos pacientes reciben tratamientos médicos que pueden costar hasta 300.000 euros.

Personas con enfermedades graves ya diagnosticadas en sus países de origen viajan expresamente para ser atendidas en hospitales públicos españoles. Entonces, ¿quién paga la factura? En determinados casos, el coste recae sobre el Sistema Nacional de Salud y, por ende, en el bolsillo de cada ciudadano.

Este tipo de turismo ha cobrado especial relevancia desde marzo de 2026, cuando entró en vigor una normativa que permite acceder provisionalmente a la asistencia sanitaria pública mientras se tramita la solicitud de cobertura.

El procedimiento puede prolongarse hasta tres meses y contempla mecanismos de protección para personas vulnerables. Aunque ojo, eso sí, viajar a España para recibir tratamiento no garantiza automáticamente que la sanidad pública asuma los gastos.

Tratamientos de 300.000 euros y más de 200 pacientes documentados

Los datos dan una visión de este tipo de viajes. Por ejemplo, entre 2023 y 2025 se documentó la llegada de 186 menores peruanos para recibir tratamientos oncológicos en hospitales catalanes: 68 en 2023, 64 en 2024 y 54 en 2025.

Las investigaciones que abarcan un periodo más amplio elevan la cifra a más de 200 pacientes. Algunos tratamientos alcanzaron los 300.000 euros, mientras que fuentes de la Administración catalana situaron en aproximadamente seis millones de euros el gasto correspondiente al colectivo analizado.

En 2025, otros datos administrativos reflejaron que 129 menores extranjeros obtuvieron la tarjeta sanitaria antes de cumplir tres meses desde su llegada.

La sanidad pública atendió 25,7 millones de urgencias en 2024

Y claro, este auge descansa sobre un sistema sanitario con una, ya de por sí, elevada tensión asistencial. Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad , los hospitales del Sistema Nacional de Salud atendieron 25,7 millones de urgencias durante 2024, de las cuales el 10,1% terminaron en ingreso hospitalario.

La llegada de pacientes que necesitan tratamientos complejos puede exigir hospitalización, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas y un seguimiento especializado. Y eso son más recursos.

Quién paga la atención médica de los extranjeros

La Ley 16/2003 establece el marco de acceso a la asistencia sanitaria pública. Para reconocer la cobertura con fondos públicos deben comprobarse determinados requisitos, entre ellos que el solicitante no disponga de otra cobertura sanitaria aplicable y que no exista una aseguradora u otra entidad obligada a asumir el coste.

Sin embargo, la vulnerabilidad puede dar lugar a mecanismos específicos de protección, pero no equivale por sí sola a una autorización automática para recibir cualquier tratamiento gratuito. Cuando una persona viaja temporalmente a España para recibir asistencia, su situación debe examinarse de acuerdo con las condiciones legales correspondientes.

La reforma sanitaria introduce un procedimiento provisional

El Real Decreto 180/2026 establece mecanismos para tramitar el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria de extranjeros sin residencia legal. Es decir, reconoce el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

La solicitud permite obtener un documento provisional mientras se resuelve el expediente, cuyo plazo de tramitación es de tres meses.

No obstante, hay que distinguir entre personas extranjeras que residen habitualmente en España y pacientes que se desplazan exclusivamente por motivos médicos.

Y cómo no, la guerra política está servida. Por ejemplo, la presidenta del Govern de las Islas Baleares, Marga Prohens, acusa al Gobierno de Sánchez y apuesta por "perseguir el turismo sanitario. Es insostenible que venga gente de fuera a recibir la sanidad que pagamos con nuestros impuestos"

Los problemas para recuperar los costes sanitarios

Sin embargo, la financiación también plantea dificultades administrativas importantes. En julio de 2025, el Tribunal de Cuentas identificó deficiencias en los procedimientos de facturación y cobro de determinadas prestaciones sanitarias del Hospital Comarcal de Melilla.

El problema afectaba especialmente a la recuperación de importes correspondientes a pacientes sin derecho reconocido a asistencia financiada públicamente. Aunque las circunstancias de Melilla son concretas, no hay suficientes mecanismos eficaces para identificar al responsable del pago.

Imagen | Martha Dominguez de Gouveia, Anastasiia Nelen