Entre las 20 mayores empresas tecnológicas del planeta hay países (y continentes) que brillan por su ausencia

La clasificación de las mayores empresas tecnológicas del planeta ha visto la luz un año más. En ella se cuentan los grandes líderes sectoriales de la nueva economía, habiendo también algunos representantes del grupo de compañías tecnológicas y de telecomunicaciones de las de toda la vida (léase por vida lo es vida tecnológica, es decir: "de las últimas décadas").

Pero hay sonoras faltas entre los 20 primeros clasificados que claman por su ausencia. Hay países a los que les gusta contarse como parte del mundo desarrollado que no tienen ni un sólo representante en la importante clasificación. Pero lo peor de todo es que hay continentes enteros sin una sola empresa entre esos 20 líderes tecnológicos del planeta. Y están mucho más cerca de lo que usted supone.

La clasficación que nos deja en evidencia a la vez como españoles y como europeos

La reciente noticia, que pone de relieve que el futuro no está contando con nosotros (o más bien que nosotros no estamos apostando por formar parte de ese futuro), deja meridianamente claro la más que notable ausencia de empresas tanto europeas como españolas entre los 20 mayores líderes tecnológicos del planeta.

Esta noticia es doblemente pésima para nuestra socioeconomía, puesto que este sector de la tecnología se ha vuelto el líder indiscutible de la economía del futuro... y ya también del mismo presente. De hecho, como bien detalla el enlace anterior, estas 20 mayores empresas tecnológicas del planeta han cuadruplicado su valor bursátil en los últimos cinco años.

Por todos es conocido como además las denominadas GAFA (Google Apple Facebook y Amazon) son a la vez tecnológicas y las mayores empresas por valor bursátil en los mercados, y su valor en conjunto es igual al PIB de toda Francia. Si incluímos la quinta (que es Microsoft) para hacer las GAFA+M, seguimos teniendo un pleno "techie" al cinco.

Queda claro pues que el futuro es tecnológico se mire por donde se mire, y esas ausencias europeas y españolas sólo pueden llevarnos a concluir que estamos perdiendo ese tren que desde estas líneas tantas veces les hemos dicho que es imprescindible, no ya montarse en él, sino ser una de las locomotoras mundiales que tira del convoy.

Tener líderes tecnológicos es mucho más esencial de lo que les parece a algunos

Tener esos líderes tecnológicos no es sólo tener empresas que gracias a la tecnología dan jugosos beneficios a los accionistas europeos. No es tampoco sólo tener empresas que conquistan mercados ejerciendo su liderazgo. No es sólo que los ciudadanos y empresas europeas sean los primeros en tener acceso a una tecnología que les supone una gran ventaja competitiva frente a otras superpotencias.

Tener líderes tecnológicos propios es muchísimo más: es poder ser los protagonistas que proyectan un modelo en el que es esencial dar forma al futuro en el que queremos que vivan nuestros hijos. Ello sin olvidar que además ese futuro hay que dibujarlo desde dentro, y hacerlo expandiéndose en el mercado con sus propias reglas y con productos que la gente todavía no sabe que necesita, aprovechando así la gran ventaja competitiva que supone hoy en día ser los primeros.

Tener líderes tecnológicos del futuro es también, no ya poder dictar cuál es el futuro que más interesa a los líderes del Viejo Continente tanto para ser sostenible socioeconómicamente como para extender sus valores socioeconómicos en el mundo. El tema es que se puede expresar esta importancia también en términos meramente defensivos.

Podemos decir sin lugar a dudas que tener líderes tecnológicos europeos es un salvoconducto ante las prácticas proteccionistas, monopolísticas, nacionalistas, o simplemente econo-totalitarias de países terceros que no nos quieren en el mapa más que como mercado que les compre sus productos, pero en ningún caso con empresas que tengan algo que decir en el mundo del futuro. Lo cual, estarán de acuerdo en que supone que haya una Europa de hoy, pero no una Europa del mañana.

La responsabilidad es de todos los agentes socioeconómicos, pero especialmente de los dirigentes políticos

En el desastre que supone la noticia de hoy, no puedo negarles que ningún agente socioeconómico europeo o español puede esquivar su responsabilidad. Desde el ciudadano que no mira por comprar o promocionar productos europeos, pasando por las empresas que no apuestan por la tecnología para lanzar productos innovadores y que atraigan a los consumidores, y acabando con los dirigentes políticos que no son capaces de articular, fomentar, y crear el caldo de cultivo idóneo para que florezca este tejido socioeconómico esencial. Todos somos responsables en parte de esta penosa situación.

Porque hay visiones de futuro, ciudadanos responsables, voluntad empresarial, iniciativas sectoriales... y hay políticas gubernamentales que deben orquestar todo este conjunto, y aportar su connatural granito de arena dándole consistencia y una cobertura pública. El conjunto ha fallado claramente porque, aparte de todo lo anterior, luego está la realidad del mercado, que acaba siendo en el sistema capitalista la prueba del algodón que no engaña. Y ahí nos hemos caído con todo el equipo, topando con esa realidad innegable de la total ausencia de líderes tecnológicos europeos en ese top 20.

No podemos culpar de ello a terceros países, porque lo que debemos tener asumido es que vivimos en un mundo ultra-competitivo y despiadado, en el que otras superpotencias sólo tienen la ambición de dominar nuestro mundo económico (y a veces también hacerlo en otros planos). Somos nosotros los que tenemos la obligación de defender nuestro propio futuro socioeconómico; es más, si no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros, más bien al contrario: harán todo lo posible por destruirlo si eso les reporta beneficios, aunque tan sólo sea reforzar su liderazgo a costa nuestra.

