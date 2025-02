Aviso importante a los jubilados. Hacienda confirma que se equivocó en la declaración de la Renta y devolverá hasta 4000 euros a los pensionistas que cumplan estos requisitos

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha confirmado que devolverá a algunos pensionistas cantidades que pueden alcanzar los 4.000 euros tras reconocer un error en la tributación de sus pensiones.

Los afectados deberán solicitar la devolución a través de su declaración de la Renta y no mediante otros procedimientos, como se permitió hasta el ejercicio anterior (con un formulario específico de la Agencia Tributaria). De igual modo, La Disposición Final 16 de la Ley 7/2024 establece que estas reclamaciones solo podrán realizarse hasta 2028.

Doble tributación

A finales de 2024, el Tribunal Supremo confirmó que la AEAT aplicó incorrectamente la tributación sobre las pensiones de jubilados que realizaron aportaciones a antiguas mutualidades laborales entre 1967 y 1978. En estos casos, se gravó el 100 % de la pensión en lugar del 75 %, generando una doble imposición para estos contribuyentes.

Para corregir este error, se establece un procedimiento escalonado de devolución, permitiendo que los afectados reclamen la cantidad pagada en exceso en sus declaraciones de IRPF de los próximos años.

La medida afecta, principalmente, a jubilados que hayan sufrido una doble tributación: en su momento, no pudieron deducirse dichas aportaciones y, hoy, han sido gravadas de nuevo en los últimos ejercicios fiscales con el cobro de las pensiones.

Los sectores más afectados incluyen la banca, la construcción, los astilleros, la pesca, el comercio, la metalurgia y las empresas eléctricas. Estos trabajadores tributaron dos veces y, en un porcentaje superior al establecido, por las aportaciones realizadas en su etapa laboral.

Cómo solicitar la devolución

Los jubilados afectados deberán presentar un formulario específico junto con su declaración de la Renta en los plazos establecidos.

La devolución se aplicará de forma progresiva según el siguiente calendario:

2025 : solicitud para el IRPF de 2019 y ejercicios anteriores no prescritos

: solicitud para el IRPF de 2019 y ejercicios anteriores no prescritos 2026 : solicitud para el IRPF de 2020

: solicitud para el IRPF de 2020 2027 : solicitud para el IRPF de 2021

: solicitud para el IRPF de 2021 2028: solicitud para el IRPF de 2022

Por el contrario, la Agencia Tributaria ha advertido que no será posible solicitar devoluciones fuera del plazo correspondiente a cada ejercicio fiscal, por lo que es fundamental respetar el calendario.

No obstante, no todos los jubilados podrán beneficiarse de esta devolución, quedando excluidos aquellas personas beneficiarias de pensiones de viudedad, los perceptores de pensiones no contributivas y los funcionarios adscritos durante toda su carrera al régimen de clases pasivas, ya que no realizaron aportaciones a las mutualidades laborales afectadas.

De media, 3.000 a 4.000 euros

El importe de la devolución dependerá de cada caso, pero se estima que la media se sitúa entre 3.000 y 4.000 euros por jubilado. Además, para garantizar una tramitación eficiente, se recomienda presentar la documentación dentro de los plazos establecidos.

La AEAT ha habilitado un apartado específico en su web para resolver dudas frecuentes y facilitar el proceso a los antiguos mutualistas. La corrección de este error responde a la necesidad de ajustar la carga fiscal aplicada a las pensiones, garantizando el cumplimiento de los principios de equidad tributaria.