BuzzFeed, la web que puso de moda los listados y el clickbait, está en las últimas

Durante años, BuzzFeed ha sido el referente periodístico para millones de millenials de todo el mundo. Surgió en 2005 con la idea de alejarse del periodismo convencional y apostar por contenidos que fuesen tendencia en Google. De este modo, su éxito residía en informar sobre lo que pasaba en las búsquedas, no en el mundo. Marcó un antes y un después en el ‘listicle’ (artículos con listas de cosas), con temas virales y normalmente vinculados a Facebook.

Pero en abril BuzzFeed se vio obligado a cerrar su portal web de noticias ‘BuzzFeed News’, dentro de un contexto de revisión estratégica y de un plan de ajuste que supuso el despido del 15% de la plantilla, es decir, de uno 180 empleados. Los despidos afectaron a las divisiones de Administración, Tecnología, Contenidos, Negocios, BuzzFeed News y otros mercados internacionales.

Ese ajuste de personal se consumaría durante el segundo trimestre de 2023, suponiéndole un coste de entre 7 y 11 millones de dólares. Junto a esta medida se acompañarían otras tácticas de ahorro como la reducción de presupuestos, contrataciones, viajes y gastos discrecionales que no generaban ingresos.

Un desenlace fatídico para BuzzFeed, que llegó a recaudar hasta 50 millones de dólares con la apuesta de combinar noticias serias con otras curiosidades, suponiéndole un auténtico quebradero de cabeza a medios consolidados como ‘Los Ángeles Times’ o ‘Washington Post’. Su éxito vino derivado de la inversión que la firma de capital de riesgo, Andreesen Horowitz, realizó de unos 850 millones de dólares.

Su reciente reestructuración

Hace pocos días se ha dado a conocer que BuzzFeed ha decidido tomar un nuevo rumbo y, en lugar de obtener el tráfico a través de las redes sociales, apuesta por la información. La editora Dao Nguyen deja su puesto tras 11 años y es reemplazada por la que era la vicepresidenta editorial, Jessica Probus. El objetivo es transformar la dinámica de trimestres de baja audiencia e ingresos desde su salida a bolsa.

De igual modo, ha asumido la venta de Complex Media (compañía de contenidos adquirida por 300 millones de dólares), lo que le ayudaría a aliviar la deuda actual que superaba los 157 millones de dólares durante el último trimestre auditado.

Su cambio de rumbo supone abandonar Facebook, ya que no le reporta el tráfico que anteriormente le generaba, tal y como indicó su fundador y consejero delegado, Jonah Peretti. A partir de ahora, la estrategia pasa por posicionar su marca frente a la de terceros, por lo que trabaja en el rediseño de su web de cabecera y en la confección de productos publicitarios que pudiesen atraer a nuevos anunciantes.

La apuesta por la IA

BuzzFeed experimentó un descenso en sus ingresos del 27% durante el primer trimestre del año, en comparación con los datos del mismo periodo de 2022. De igual modo, los ingresos por contenidos y publicidad descendieron, al menos, un 30%.

Para levantar el vuelo, Peretti es partidario de integrar la IA. En principio no sustituiría ningún puesto de trabajo, pero con la implantación de un chatbot lograría que se convirtiese en parte del negocio principal y le ayudaría a mejorar la eficiencia de costes y a reducir sus funciones.

La revolución de 2020

En ese año abandonó sus operaciones en Australia y Reino Unido y se centró exclusivamente en EEUU. Su recompensa era que un medio de la talla de ‘The Huffington Post’ sacase sus noticias, pese a que sus redactores no cobrasen por el trabajo realizado. No obstante, en enero de 2018 se dejaron de publicar contenidos de colaboradores que no cobraban.

El cierre de BuzzFeed News

BuzzFeed News echa el cierre y eso supone la reubicación de parte de su personal en las cabeceras ‘HuffPost’ y ‘BuzzFeed Dot Com’. Ahora aunarán todos sus esfuerzos en una única marca de noticias, ‘HuffPost’, con gran rentabilidad y audiencia directa y leal. El CEO de BuzzFeed lamentó no haber exigido a la empresa estándares más altos de rentabilidad, los cuales le hubiesen ofrecido la protección necesaria frente a las crisis económicas y de industria.

Sus orígenes

BuzzFeed irrumpió en el mercado español en 2012 como una marca de periodismo macarra e irreverente. ‘HuffPost’ fue adquirido por BuzzFeed en 2017 para aunar fuerzas en el terreno editorial y publicitario. Ambos triunfaron con el modelo de listas, encuestas, memes, concursos de preguntas y repuestas que les llevó incluso a ser finalista del Premio Pulitzer en 2018con su historia ‘From Russia with blood’.

La clave de su éxito fue el uso masivo de la publicidad nativa, que introducía contenidos patrocinados por marcas como si fuesen originales y propios. Para ellos, la viralidad y el tráfico eran esenciales. Pero pese a su éxito, no lograron hacer frente al potencial de Google y Facebook.

En 2014 trataron de robarle a A.G Sulzberger a ‘The New York Times’ para reforzar su posición, pero declinó la oferta y acabó obteniendo galones en el diario estadounidense.

La caída del periodismo de algoritmo

En 2018, Mark Zuckerberg decidió que Facebook apostase por contenidos más personales, y no de medios. Esta decisión hizo mucho daño al periodismo de algoritmo, como a BuzzFeed, que tuvo que cerrar muchas delegaciones. Vice Media despidió a 250 empleados, HuffPost el 20% de su plantilla y BuzzFeed al 15% en EEUU. Publicaciones españolas como Playground también sufrieron la caída de este modelo de periodismo.

Tanto BuzzFeed como el resto de intentos que han surgido por crear un concepto de periodismo diferente, para millenials, por el momento han fracasado. No obstante, no sería de extrañar que la tendencia cambiase y pudiese optarse nuevamente a este concepto de listados y clickbait.

