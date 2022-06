Cada vez circulan menos billetes de 500 euros pero no tiene que ver con que haya menos economía sumergida

¿Dónde están los billetes de 500 euros? A día de hoy, 20 años después de la implantación del euro en España, mucha gente sigue pensando que realmente estos billetes no existen, pues nunca han visto uno.

Y es de lo más común no verlos. Primero, porque es un billete que no te permite hacer mucho con él (a ver qué comercio tiene cambio de esa magnitud), segundo, porque por desgracia la mayoría de la gente no tiene tanto dinero (y menos en efectivo), y tercero, porque apenas hay en circulación.

Según los últimos datos del Banco de España, solo hay 13,9 millones en nuestro país, cerca del mínimo histórico de 12,7 millones que había cuando la moneda entró en vigor en 2002. Esto supone un importe de 6.950 millones de euros, casi un 20% menos que hace un año.

Puede que piensen que esta cantidad es mucho, pero hay que tener en cuenta que de 50 hay 74.150 millones de euros circulando.

Pero, ¿es esto una buena señal? ¿Quiere decir que hay menos economía sumergida? No, simplemente, que ya no se fabrican.

Menos billetes pero el fraude sigue igual

En 2019 se paró la impresión de billetes de 500 euros en toda Europa. El principal motivo: frenar la economía sumergida.

Precisamente, estos billetes han sido (y siguen siendo) el principal vehículo de las operaciones que se hacen en negro, ya que permiten pagar grandes cantidades de dinero con pocos billetes. Vaya, que se disimula y se guarda mejor.

Por eso, el BCE, consciente de que había sido un error crear estos billete, ordenó que se parara su impresión hace unos años. Aunque no su empleo y circulación. Pero vamos, que eso no ha tenido mucho efecto en España en términos de economía sumergida.

Según los Técnicos de Hacienda (Gestha), en España hay un negocio sumergido del valor del 25% del PIB, es decir, que las arcas públicas dejan de ingresar 270.000 millones por el fraude fiscal y el dinero negro.

Y es un problema endémico, lleva así décadas y es muy difícil erradicarlo, aunque la pandemia ayudó al ligar las ayudas y prestaciones al trabajo declarado.

Por lo tanto, que haya menos billetes de 500 euros no soluciona nada ni dificulta que haya operaciones en negro, y menos ahora cuando el mercado inmobiliario está en niveles de burbuja de nuevo.