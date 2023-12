Si compartes décimos de lotería de Navidad, así te puedes proteger en caso de que os toque el Gordo

‘El mejor premio es compartirlo’. Ese es el lema cada año de Loterías y Apuestas del Estado de cara a su Sorteo de Navidad. No obstante, existen una serie de recomendaciones clave que deberás tener en cuenta si optas por compartir un décimo o un billete, para evitar así posibles incidencias con tus allegados o terceros.

Es muy importante recordar que un décimo de Lotería es un documento al portador, por lo que el precio lo recibe quien lo tiene en su poder. Esa persona será la que deba identificar en el banco al resto de participantes para que la entidad pueda abonar el premio íntegro, restando los tributos pertinentes. Se hará en la cuenta de la persona titular y ésta posteriormente lo repartirá según lo convenido con el resto de miembros. Hay que recordar que el cobro caduca a los tres meses después del día siguiente a la celebración del sorteo, es decir, desde el 23 de diciembre.

Las recomendaciones oficiales de la Policía Nacional

En estas fechas tan señaladas, en las que la venta de Lotería de Navidad se ha disparado y cada vez es más común compartir con familiares, amigos y compañeros de trabajo, la Policía Nacional ha hecho extensible, mediante sus redes sociales, un mensaje para todos los participantes.

Independientemente de que seamos o no agraciados, ya fuese con el premio Gordo o con otro menor, es muy importante que al adquirir el décimo no se le confiese a nadie. Para ello será fundamental hacerle una foto, anotar el número y la serie (por si se extravía) y guardarlo en un lugar seguro.

Cuando se trata de compartir el décimo, es muy importante que todos los participantes firmen el boleto y que se guarden una fotocopia. Más vale un documento escrito que la confianza o el pacto verbal previo. Deberá recogerse el nombre y el DNI del depositario, indicando la cantidad que juega esa persona, el número, la serie, la fracción y el sorteo.

En caso de robo o de pérdida, la solución será denunciarlo inmediatamente ante la Policía Nacional, debiendo presentar como prueba una fotografía del décimo sustraído. Y por supuesto, si es comprado online, hacerlo en puntos de venta oficiales y solicitar un comprobante electrónico.

Además, si el décimo resultase premiado, será conveniente ser muy discreto y no esperar hasta el último momento para cobrarlo. De ahí que las acciones previas y posteriores al sorteo sean clave. De este modo, nunca habrá que comunicar qué haríamos si nos tocase el premio, para evitar levantar sospechas en caso de haber sido agraciados con el premio Gordo.

Si el décimo se estropea, habrá que enviarlo a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado que determinará si se puede cobrar el premio. No obstante, si se encontrase prácticamente irreconocible, será la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la encargada de tomar una decisión. Por todo ello, se recomienda ser muy precavidos y conservarlo en un lugar seguro y discreto en todo momento. Los tribunales suelen atender a otras pruebas para dictar el abono como el hecho de que nadie lo reclame, el análisis de los fragmentos o el testimonio del vendedor, entre otras.

Compartir Lotería de Navidad por WhatsApp

Desde la OCU se recomienda ser muy precavidos si se decide comprar y compartir la lotería por WhatsApp. La clave será crear un grupo nuevo con motivo del Sorteo de Navidad en el que estuviesen incluidos exclusivamente todos los participantes. Para ello, es importante que todos envíen al mismo chat una fotografía que acreditase su participación para legalizar el reparto del premio.

El miembro responsable del décimo tendrá que enviar al grupo de WhatsApp una fotografía clara y nítida, en la que el número se lea sin problema. De igual modo, en el Sorteo de Navidad se recomienda almacenar todos los mensajes del grupo, para prevenir posibles fraudes o estafas.

El cobro de un décimo compartido

La OCU señala que no se debe cobrar la totalidad del importe sin identificar previamente al resto de participantes, ya que de lo contrario parecería que se está donando el dinero y esto implicaría el pago del impuesto de donaciones.

Hacienda retendrá automáticamente el 20% del premio que exceda del mínimo de 40.000 euros por décimo, no por cada persona agraciada, por lo que una vez abonado el tributo, se repartirá la cantidad neta entre los participantes. Recordar que si el premio es inferior a 2.000 euros se podrá cobrar en cualquier punto de venta de la red de Loterías, sin necesidad de ir a una entidad bancaria. No obstante, los bancos no podrán cobrar comisiones ni exigir contraprestaciones a cambio del abono del boleto.

En caso de divorcio, si se trata de un matrimonio en régimen de gananciales, cada uno se repartirá el 50% del importe. No obstante, si se aplica el régimen de separación de bienes, el premio será de quien ha comprado el décimo, salvo que se acreditase que la compra se realizó a medias.