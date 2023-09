El desempleo juvenil es de escándalo pero el de los mayores de 55 años tampoco se queda corto

Siguen siendo tiempos convulsos en lo que al ámbito laboral se refiere, y es que la reforma laboral del gobierno parece que no consigue desinflar las cifras de parados en España. El problema laboral sigue siendo un arduo asunto que resolver, no obstante el desempleo juvenil continúa siendo una realidad imparable, pero no es esto lo único que debe preocupar.

Además de las cifras recogidas en este sector de la población, el subempleo, la precariedad laboral y la potente dificultad de entrar en el mercado laboral para los parados de mayor edad son asuntos que siguen afectando al conjunto de los españoles.

La situación real de los desempleados de más de 55 años

La sociedad es plenamente consciente de las dificultades que ofrece el mercado laboral para el sector más joven de la población. Conocemos la problemática de su ingreso al mercado, de la precariedad de sus contratos laborales y esto nos deja cifras que siguen sonrojando al país.

El desempleo juvenil representa un problema estructural para la economía española, y es que pese a una ligera mejora experimentada hasta el año 2019, a partir del 2020 las cifras de paro en esta parte de la población situada entre los 20 y los 24 años sufrieron otra subida. Las cifras rondan el 33,44% de tasa de paro, porcentajes que van en aumento en función del nivel de estudios.

De esta manera, los jóvenes que acaban sus estudios en la ESO y no continúan formándose representan una tasa de paro del 43,13%, mientras que en el caso de aquellos que ni si quieran finalizan la etapa obligatoria los números suben hasta el 61,31%.

Sin embargo, pese a las nefastas cifras, existe otro grupo poblacional que preocupa y muy mucho, y son los desempleados mayores de 55 años. Según hemos conocido por un estudio realizado por la Fundación Adecco a 600 personas situadas en esta franja de edad y que se encuentran en búsqueda activa de empleo, el 45% de los desempleados mayores de 55 años opina que no encontrará trabajo y que pasará del desempleo a la jubilación de forma directa.

Las consecuencias inminentes

A estas escandalosas cifras debemos añadir las consecuencias que esto tiene sobre este grupo poblacional. Según hemos conocido, para el 92% de la población parada mayor de 55 años su máxima preocupación es el no poder cubrir con solvencia y tranquilidad sus gastos básicos.

Por otro lado, un 63% de estos parados se encuentra altamente preocupado por no poder llegar a cotizar lo suficiente para a posteriori obtener una satisfactoria pensiónde jubilación. Además de estos factores, otras inquietudes a las que se enfrentan estos parados son la autoestima en el 52% de los casos, la salud mental en el 45% y para un 25% la necesidad de ayudar a otros familiares que son económicamente dependientes.

Una tasa que continua en ascenso imparable

Los españoles que se encuentran en la franja de más de los 55 años, independientemente de si se encuentran ocupados o no, suponen el 20,3% de la población activa del país, un porcentaje que está al alza si lo comparamos con los que se recogían hace diez años, cuando éstos suponían el 12,8%.

A fecha de junio del 2023, los parados de más de 55 años suponen un total del 18,1%, es decir aproximadamente 564.900 desempleados de un total que ronda cerca de los 3 millones. El panorama es desolador si atendemos al mínimo 9% que suponían en el año 2013.

Si el panorama resulta desalentador en el presente, el futuro no se antoja demasiado halagüeño. Un 43% de los parados mayores de 55 años no ha realizado ninguna entrevista de trabajo en el último año, por lo que un 43% de éstos afirman que no volverán a encontrar estabilidad laboral dada su edad. Al respecto, el 92,5% de los encuestados considera que la edad representa un problema real, y es que afirman que las empresas prefieren candidatos más jóvenes.

Con semejantes cifras sobre la mesa a raíz de este reciente estudio, la población en búsqueda de empleo mayor de 55 años parece estar dispuesta en el 93,4% de los casos de dar un cambio radical a su vida laboral, asumiendo la necesidad incluso de cambiar de sector laboral. La situación se presenta tan crítica que un 83% de los encuestados declara que aceptaría un trabajo por debajo de su cualificación profesional.

El escenario resulta poco alentador para la población que se encuentra superando la franja de los 55 años. Las personas desempleadas de más de 55 años se han duplicado en los últimos diez años. Ahora esta población, además de seguir en búsqueda activa infructuosa de empleo, tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, valorando incluso cambiar de sector laboral y teniendo que lidiar con los problemas reales que les acarrea permanecer en desempleo.