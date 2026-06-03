Confirmado: pagar el mantenimiento de la piscina comunitaria no siempre es obligatorio para todos los propietarios

El verano convierte las piscinas comunitarias en uno de los grandes activos de muchas urbanizaciones. Pero también en uno de sus grandes focos de conflicto económico: quién puede usarla, cuándo se abre, qué normas rigen el acceso y, sobre todo, quién debe pagar su mantenimiento.

Según recoge El Español, una resolución vinculada a la Audiencia Provincial de Huesca ha vuelto a poner sobre la mesa una idea relevante para miles de comunidades de propietarios: las cuotas comunitarias no siempre tienen por qué repartirse de manera idéntica entre todos los dueños cuando hablamos de servicios comunes que no todos pueden aprovechar.

La piscina no se abre sola: la comunidad fija las reglas

En muchas comunidades, el uso de la piscina no depende únicamente de que llegue el calor. Los propietarios pueden aprobar normas internas para decidir cuándo empieza la temporada de baño, cuáles son los horarios y qué condiciones deben cumplirse para acceder.

Esas reglas son obligatorias para todos los propietarios. No se pueden cambiar de cualquier manera: deben modificarse mediante acuerdo vecinal o conforme a lo que establezcan los estatutos de la comunidad.

Esto explica por qué, en algunos edificios, tener una piscina comunitaria no significa necesariamente poder usarla en cualquier momento ni en cualquier condición. La comunidad puede imponer requisitos, limitar horarios e incluso retrasar la apertura si así se ha acordado correctamente.

El punto delicado: quién paga el mantenimiento

El conflicto económico aparece cuando llega la factura. Limpieza, conservación, depuración, reparaciones, posibles zonas ajardinadas asociadas o instalaciones recreativas generan gastos que normalmente se integran dentro de la comunidad.

Pero la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley 49/1960, permite que las comunidades de propietarios regulen la relación entre elementos privativos, como viviendas, garajes o locales, y espacios comunes, como portales, jardines o piscinas.

Y ahí está el matiz importante: no siempre todos los propietarios tienen que asumir los mismos gastos si no todos tienen acceso o aprovechamiento real de una instalación concreta.

El caso de Huesca: un local contra su comunidad

El caso analizado surgió a raíz de la demanda presentada por el dueño de un local comercial contra su comunidad de propietarios. Su postura era clara: todos los propietarios debían asumir por igual los gastos de mantenimiento de la piscina y de otras zonas comunes.

La comunidad, sin embargo, defendía un sistema distinto que llevaba aplicando desde 1992. Ese modelo dejaba fuera de determinados pagos a propietarios de garajes, trasteros o locales sin acceso ni aprovechamiento de las instalaciones recreativas.

La Justicia dio la razón a la comunidad. Los tribunales entendieron que ese sistema podía ser válido porque existía una justificación razonable y porque las normas se habían aprobado correctamente.

No es una barra libre para dejar de pagar

Esto no significa que cualquier propietario pueda decidir por su cuenta que no paga la piscina porque no la usa. La diferencia es importante.

La exención depende de que exista una base comunitaria válida: estatutos, acuerdos aprobados correctamente o un sistema de reparto justificado por el uso real de la instalación. En otras palabras, no basta con decir “yo no bajo a la piscina”.

Lo relevante es si el inmueble tiene acceso y posibilidad de aprovechamiento. Un vecino con vivienda que decide no bañarse no está en la misma situación que un propietario de un garaje, un trastero o un local sin acceso ni relación práctica con la zona recreativa.

La lectura económica: pagar por uso, no siempre por propiedad

La resolución refuerza una idea cada vez más importante en las comunidades de vecinos: los gastos comunes pueden tener lógicas distintas según el servicio del que se trate.

Hay gastos generales del edificio que difícilmente pueden individualizarse. Pero otros servicios, como una piscina o una zona deportiva, pueden abrir la puerta a sistemas de reparto diferenciados cuando hay propietarios que no obtienen beneficio directo.

Imagen: generada con Gemini.