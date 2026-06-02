María alquila su piscina por horas y se sincera sobre su negocio de verano: “Gano 350 euros en un día, voy a construir otra”

Hay viviendas que en verano dejan de ser solo un lugar donde vivir y pasan a convertirse, durante unas horas, en un pequeño activo económico. Una piscina privada, una zona exterior bien preparada y una plataforma capaz de poner en contacto a propietarios y usuarios bastan para generar ingresos extra en los meses de más calor.

Es lo que le ocurre a María Luisa, una propietaria de Madrid que lleva dos veranos alquilando su piscina a través de Cocopool, según recoge EL ESPAÑOL. Su caso no habla de un gran negocio inmobiliario, sino de una fórmula mucho más doméstica: monetizar un espacio familiar cuando sus dueños no están en casa.

Un negocio muy rentable, pero solo durante unos meses

La primera limitación es evidente: la piscina funciona como negocio de temporada. María Luisa lo resume con claridad: “Nosotros solo tenemos clientes en lo que es mayo, junio, julio y agosto, alguno en septiembre, pero se empieza a notar la caída de reservas”.

La demanda tampoco se reparte igual durante toda la semana. En su caso, las reservas se concentran sobre todo en sábados y domingos. “Entre semana no tenemos demanda. Lo normal es que sea o un sábado o un domingo, especialmente los sábados”, explica.

Esto ayuda a entender la economía real del modelo. No se trata de un ingreso continuo, sino de una actividad muy concentrada: pocos meses al año, principalmente fines de semana y con un uso limitado por la propia vida familiar de los propietarios.

María Luisa asegura que alquilan la piscina dos fines de semana al mes, no más, porque viven allí. “Nosotros vivimos en el espacio, solo lo alquilamos cuando no estamos. El espacio no es solo el negocio, sino la vivienda familiar”.

Seis horas, 350 euros netos y una aplicación como escaparate

La cifra que más llama la atención es la de la última reserva. María Luisa reconoce que no lleva una suma total detallada de lo ingresado, pero sí recuerda cuánto obtuvieron con los últimos clientes: “Con los últimos clientes, menos la comisión que nos quitó la aplicación, ganamos alrededor de 350 euros por seis horas”.

Ahí está la clave económica del fenómeno. No es una piscina abierta al público de forma permanente, sino un alquiler puntual de un espacio privado con un precio suficiente para compensar preparación, limpieza, cesión de uso y molestias.

La plataforma utilizada es Cocopool. María Luisa la define como “una forma de captación”: “Ellos nos ofrecen estos clientes y nosotros firmamos contrato de alquiler temporal para que todo este en base a la ley española”.

Además del precio fijado en la plataforma, la propietaria cobra una fianza a los bañistas. Después revisa el estado del espacio y, si no hay daños, devuelve el dinero. Hasta ahora, dice, no ha tenido que quedarse con ninguna fianza: “Nunca hemos recurrido a tirar de la fianza, porque en lo que llevamos se comportan muy bien”.

Cumpleaños, despedidas y una piscina que se alquila como experiencia

El público que acude a la vivienda de María Luisa no busca solo darse un baño. Según explica, los clientes habituales son grupos de amigos que celebran cumpleaños y despedidas de soltera. “Solo chicas”, matiza. “Despedidas de chicos no entran por lo que sea, es otra necesidad”.

La piscina forma parte de un conjunto más amplio: una zona chill-out, un espacio preparado para pasar varias horas y una vivienda privada convertida temporalmente en lugar de celebración.

La propietaria asegura que la experiencia con los usuarios ha sido buena. “Se nota que han estado por un poco de suciedad, pero nunca han roto nada. Son muy respetuosos y estamos contentos”.

Ese punto es importante porque este tipo de alquiler tiene una tensión evidente: genera ingresos, pero introduce a desconocidos en un espacio familiar. En su caso, la fianza, el contrato temporal y la intermediación de la plataforma parecen funcionar como mecanismos de control.

El ingreso extra también exige trabajo

El atractivo de ganar unos 350 euros en seis horas puede ocultar una parte menos vistosa del negocio: preparar la casa para otros lleva tiempo.

María Luisa lo admite: “No es solo cobrar, lamentablemente lleva un esfuerzo considerable”. Antes de cada reserva hay que habilitar el espacio, cuidar el césped, preparar cubiertos y dejar la zona lista para los visitantes. Después llega la limpieza.

En otras palabras, el ingreso no sale solo de tener piscina. Sale de convertirla durante unas horas en un servicio: organizar, acondicionar, recibir, controlar y limpiar. La piscina es el activo, pero el trabajo operativo también cuenta.

La experiencia le ha salido tan bien que ya prepara otra piscina

Lo llamativo es que María Luisa no se queda en una prueba puntual. La experiencia le está resultando tan positiva que ya piensa replicarla en otra propiedad.

Según cuenta, están construyendo otra piscina en la provincia de Salamanca para alquilarla también. “Ya tenemos una vivienda disponible al público en Béjar y en esa casa vamos a meter una piscina. Creemos que es una forma de ganar unos ingresos”, explica.

Cuando termine la construcción, su plan es ponerla también en Cocopool: “Cuando se acabe la construcción la pondremos en Cocopool”.

La lectura económica es clara: una piscina privada, tradicionalmente vista como un gasto o un lujo asociado a una vivienda, empieza a comportarse como un activo explotable por horas. No convierte automáticamente a cualquier propietario en empresario de verano, pero sí muestra cómo las plataformas están abriendo nuevas formas de rentabilizar espacios que antes solo tenían uso privado.

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