Se jubila la auxiliar de vuelo más veterana del mundo tras 66 años en el aire: “Las aerolíneas quieren a mujeres jóvenes con una apariencia glamurosa”

Después de más de seis décadas recorriendo los cielos, Joan Prince Crandall ha decidido poner fin a una carrera que comenzó en 1959 y que la ha convertido en LA figura más longeva de la aviación comercial.

Con 66 años de servicio ininterrumpido, Delta Air Lines la considera la auxiliar de vuelo con más antigüedad de toda la industria aérea.

Y no es para menos, su trayectoria ha sido testigo de una transformación radical del transporte aéreo. Desde los pequeños aviones de hélice de mediados del siglo XX hasta los modernos gigantes capaces de transportar a más de 300 pasajeros.

Crandall ha vivido en primera persona algunos de los cambios más importantes de la historia de la aviación. “Esa ha sido mi carrera, de azafata a auxiliar de vuelo”, explicó durante una entrevista a CNN en la que repasó una vida dedicada a conectar personas y destinos alrededor del mundo.

Controles de peso y prohibido casarse

Cuando Joan Prince Crandall inició su carrera profesional, el perfil que buscaban las aerolíneas poco tenía que ver con el actual. La imagen, la edad y la apariencia física tenían un peso determinante en los procesos de selección.

“Las aerolíneas quieren a mujeres jóvenes con una apariencia glamurosa”, recordó. En aquella época, los uniformes seguían las tendencias de moda del momento y las compañías ponían especial atención en la imagen que proyectaban sus tripulaciones.

Su primer destino fue Pacific Airlines, una compañía regional estadounidense que operaba aeronaves como el Martin 404, el Fairchild F-27 y el legendario Douglas DC-3, un avión con capacidad para apenas 24 pasajeros que marcó una época en la aviación comercial.

Sin embargo, detrás de aquella imagen elegante existían numerosas limitaciones para las trabajadoras. Algunas compañías imponían estrictos controles de peso, prohibían el matrimonio y obligaban a retirarse a edades que hoy resultarían impensables. “En esta era, esas políticas nunca habrían sucedido”, afirmó Crandall al recordar aquellos años.

Joan Prince Crandall cuando era una joven auxiliar de vuelo. Cortesía de Joan Prince Crandall para CNN

Los cambios que revolucionaron la aviación

La veterana profesional fue testigo de la transición más importante del sector: el paso de los aviones de hélice a los reactores comerciales.

Durante las décadas de 1960 y 1970, las aerolíneas comenzaron a incorporar aeronaves mucho más rápidas, silenciosas y eficientes. Aquella evolución transformó completamente la experiencia de vuelo y permitió conectar ciudades que hasta entonces requerían escalas y largas horas de viaje.

Para Crandall, aquellos avances siguen siendo algunos de los momentos más emocionantes de toda su carrera. La evolución tecnológica permitió ampliar rutas, aumentar la seguridad y multiplicar el número de pasajeros transportados cada año.

También fue testigo de la llegada del Boeing 747, un modelo que revolucionó el transporte aéreo internacional y abrió la puerta a la expansión masiva del turismo mundial.

La lucha por los derechos de las mujeres

Más allá de los cambios tecnológicos, la auxiliar de vuelo destaca otro acontecimiento que marcó profundamente su profesión: la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 en Estados Unidos.

La incorporación de la protección frente a la discriminación por razón de sexo modificó las condiciones laborales de millones de mujeres y tuvo un impacto directo en el sector aéreo. “Cambió la vida para ti y para mí, y para las mujeres en el país, pero fue un gran cambio para las auxiliares de vuelo”, señaló en su entrevista.

Gracias a esta evolución legislativa, las trabajadoras dejaron de enfrentarse a restricciones relacionadas con el matrimonio o la maternidad.

El papel de la azafata de vuelo ahora es más importante

Aunque muchos pasajeros siguen asociando el trabajo de los auxiliares de vuelo al servicio en cabina, la realidad es mucho más compleja.

Durante sus más de seis décadas de experiencia, Crandall ha visto cómo las funciones de estos profesionales adquirían una importancia creciente en materia de seguridad operacional.

Hoy los auxiliares son responsables de gestionar evacuaciones, coordinar emergencias médicas, controlar situaciones de riesgo y garantizar que los procedimientos de seguridad se cumplan correctamente. “El trabajo es más difícil, es más largo”, explicó al comparar las condiciones actuales con las de sus primeros años.

La diferencia también se aprecia en el tamaño de las aeronaves. Mientras que los aviones de hélice en los que comenzó apenas transportaban unas pocas decenas de pasajeros, un Airbus A350 de Delta puede superar los 300 ocupantes en determinadas configuraciones.

El relevo para una nueva generación

Antes de su retirada, Crandall tuvo la oportunidad de conocer a nuevas profesionales que comienzan ahora el mismo camino que ella inició hace más de medio siglo.

Ahora, tras 66 años surcando los cielos, su próximo proyecto será escribir un libro y seguir viajando por placer. Eso sí, esta vez lo hará sentada entre los pasajeros y no al frente de la cabina.

Imágenes | CNN