Los bancos vuelven a pagar por el dinero de los ahorradores y elevan la rentabilidad de los depósitos hasta el 3%

Guardar el dinero bajo el colchón digital ya no es la única opción para el ahorrador tradicional español, pero la rentabilidad real sigue en el punto de mira. En un giro inesperado frente a la última estrategia del Banco Central Europeo, varias entidades financieras han roto el letargo del mercado superando la barrera del 3% TAE en sus productos estrella, como explican en Infobae. Este movimiento no es solo una estrategia de captación de clientes; refleja una batalla silenciosa por la liquidez en un contexto macroeconómico donde la inflación vuelve a apretar los bolsillos de las familias.

La banca mediana rompe el mercado por la liquidez

La pasividad que dominaba el mercado de los plazos fijos se ha desvanecido de golpe. Tal y como explica el comparador HelpMyCash, tres entidades financieras han elevado la remuneración de sus depósitos hasta alcanzar el 3% TAE en un plazo de apenas cuatro días. Este avance contrasta con la tónica de los últimos meses, donde los rendimientos en el mejor de los casos rozaban el 2%.

Detrás de este acelerón no hay filantropía, sino una necesidad imperiosa de captar liquidez rápida. Los bancos medianos y pequeños, así como las filiales online y extranjeras, necesitan pasivo para financiar su actividad y buscan perfiles de clientes vinculables. Para lograrlo, están dispuestos a pagar más por el dinero, sabiendo que en España el ahorro doméstico es masivo. Según los últimos datos del Banco de España, los hogares de nuestro país acumulan cerca de 1,288 billones de euros en estos productos de nulo riesgo.

"Estamos ante el inicio de una nueva guerra de rentabilidad sin riesgo", explica Andrea Morales, experta financiera de HelpMyCash. Según añade la analista, "Los bancos buscan nuevos clientes con pasivo, clientes vinculables. Y para atraerlos están utilizando el gancho más efectivo para el ahorrador conservador: pagar más por su dinero".

Un movimiento a contracorriente del BCE

Lo llamativo es que este repunte se produce a contracorriente de la política monetaria oficial del Viejo Continente. El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido congelados los tipos de interés en el 2% durante los pasados meses. Al ofrecer un 3%, estas entidades se sitúan un 1% por encima del precio oficial del dinero. La explicación técnica a este desfase es clara: el sector financiero anticipa que el Consejo de Gobierno del BCE elevará el precio del dinero en su próxima reunión, empujado por el repunte de la inflación tras el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio.

Como consecuencia, la rentabilidad media de los mejores depósitos a un año ya supera el 2,5%, dejando atrás meses de estancamiento en el entorno del 2%. Desde HelpMyCash apuntan un matiz clave: "Puede parecer un movimiento pequeño, pero psicológicamente supone una frontera importante en un país donde la mayoría del ahorro sigue atrapado en productos que apenas generan rendimiento".

La gran banca se queda al margen

A pesar de la euforia de las ofertas comerciales, la realidad del mercado español sigue mostrando dos velocidades. La rentabilidad media total de los depósitos a plazo fijo se sitúa en un discreto 1,86%. Esta cifra resulta del todo insuficiente si se compara con la inflación de abril, que marcó un 3,2% según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE). En otras palabras: el dinero inmóvil sigue perdiendo poder de compra.

La gran banca española, capitaneada por gigantes como Santander, BBVA o CaixaBank, se mantiene como la menos generosa del ecosistema. Al disponer de un exceso de liquidez estructural, estas entidades ofrecen una rentabilidad mínima y evitan participar en las subidas. La tendencia actual, por tanto, no se ha generalizado a todo el sector.

"Por primera vez en muchos meses vuelven a existir opciones conservadoras capaces, al menos parcialmente, de acercarse a la inflación y reducir la pérdida de poder adquisitivo", argumenta Andrea Morales. La experta matiza el alcance de estos productos: "No se trata de construir grandes patrimios ni de duplicar el capital. Para eso es necesario asumir riesgo e invertir. Pero sí de evitar que el dinero permanezca completamente dormido".

Europa avisa: el peligro de no arriesgar

Este arraigado perfil conservador no es exclusivo de España, pero preocupa seriamente en Fráncfort. El BCE ha advertido formalmente de que el exceso de ahorro concentrado en depósitos bancarios amenaza directamente el nivel de vida de los futuros jubilados en el continente. Desde el eurobanco sostienen que las familias europeas deben transformar radicalmente la gestión de sus finanzas si pretenden sostener su bienestar tras la vida laboral, ya que la inmovilización de capitales en plazos fijos de escaso rendimiento frena la acumulación de patrimonio frente a inversiones productivas a largo plazo.

La llamada de atención coincide con una coyuntura delicada para Europa, presionada por el envejecimiento demográfico, la tensión financiera sobre los sistemas públicos de pensiones y la necesidad de impulsar la competitividad económica del continente frente a otras grandes potencias como Estados Unidos o China.

Según el Informe de Integración de 2026 presentado este mes por el BCE, la aversión al riesgo y el desconocimiento financiero siguen siendo las grandes barreras que alejan a los ciudadanos de las acciones y los fondos de inversión, herramientas que históricamente ofrecen retornos muy superiores a los de la banca tradicional frente a las familias que priorizan la seguridad de los depósitos bancarios.

En definitiva, la reapertura de la batalla por el ahorro es un alivio a corto plazo para el bolsillo del ahorrador español, pero pone de relieve un problema estructural de fondo: la brecha entre rentabilidad pasiva e inflación sigue destruyendo valor si no se asumen ciertos riesgos.

Imágenes | Magnific (Drazen Zigic)