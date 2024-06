Elon Musk tras conseguir que los accionistas de Tesla le regalen 50.000 millones se ha flipado: robots y coches autónomos que lleven a la compañía a valer trillones

El ingenio y la arrogancia de Elon Musk parecen no tener límite. Después de conseguir que la junta de accionistas de Tesla aprobase el pasado 13 de junio el pago de una compensación económica de casi 50.000 millones de dólares (46.566 millones de euros), sigue reclamando más aportaciones.

Elon Musk se siente eufórico y ha conseguido que la junta de accionistas aprobase, además del traslado del domicilio social de la compañía de Delaware a Texas, el paquete de opciones valorado en unos 50.000 millones de dólares. Con júbilo, Musk aseguró que Tesla podría llegar a alcanzar una capitalización de mercado diez veces mayor que Microsoft y Apple (que valen 3.290 billones de dólares y 3.258 billones de dólares, respectivamente).

Tomando estos datos como referencia, Musk asegura que Tesla podría alcanzar un valor de alrededor de 32 billones de dólares, pese a que actualmente el valor global de sus acciones es de 560.000 millones de dólares.

Para conseguir este anhelo, el magnate aboga por el poder de las enormes ventas del robot humanoide Optimus y de las ventas masivas de coches eléctricos. El objetivo de Musk será fabricar unos mil millones de unidades de Optimus al año, capturando Tesla alrededor de 10.000 dólares, teniendo en cuenta que su precio de mercado sería de entre 20.000 y 30.000 dólares.

Las cuentas de Musk son claras: con un precio de 20.000 dólares y 100 millones de unidades vendidas anualmente, Tesla podría llegar a obtener un billón de dólares en términos de ganancias cada año. Además, sumaría entre 20 y 25 billones de dólares para la capitalización de mercado. Pese a todo, no se espera que los robots Optimus saliesen a la venta antes de finales de 2025.

Tal y como aseguró en la junta de accionistas, se calcula que en 2025 pasará a una producción limitada de Optimus para su uso en fábricas, teniendo más de 1.000 robots Optimus trabajando para Tesla. El mercado de este tipo de producto podría dispararse con una tasa de construcción de aproximadamente 1.000 millones de robots al año.

