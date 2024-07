Elon Musk tiene un historial impresionante. 8 promesas incumplidas. Pero los inversores siguen picando

Si hay una persona en el mundo que merezca el título de ‘Gurú’ del siglo XX, ese es Elon Musk. El magnate sudafricano cuenta con un historial intachable de promesas, investigaciones fallidas y predicciones a lo largo de los últimos años. Pero pese a su escaso grado de eficiencia y precisión, son muchos los inversores que siguen picando y cayendo en sus encantos y falsas esperanzas.

En los últimos días, Musk ha vuelto a posponer la presentación del robotaxi. Su proyecto de taxi autónomo, el cual lleva años prometiendo, parece ser que nunca verá la luz. En lugar de ser el 8 de agosto, tal y como estaba previsto, se pospone hasta octubre. Ese aplazamiento ha repercutido directamente a Tesla, que ha sufrido una estrepitosa caída en sus acciones del 6%.

La firma de automoción frena en seco su mejor racha bursátil durante el último año. Y es que encadenaba hasta 11 sesiones de subidas consecutivas. La compañía se había logrado recuperar de sus pérdidas, de un 40% de media, registradas durante 2024. No obstante, la cancelación de este evento genera dudas con respecto a la estrategia de la compañía a medio-largo plazo.

Los horizontes abiertos de Musk

En principio, aunque no logra materializar ninguno, Tesla tiene abierto, además del robotaxi, otro proyecto importante; el coche de la marca versión ‘low cost’. Ambos proyectos tendrían un impacto financiero bien distinto, aunque la realidad es que ninguno logra florecer.

Si Musk ha conseguido éxito y reputación durante los últimos años, al margen de su fortuna, ha sido gracias a su equipo de Space X. En más de una ocasión ha expuesto públicamente las bondades de la inteligencia artificial general (AGI) y sus investigaciones relacionadas con la posibilidad de aplicarle razón y lógica a la IA.

Si algo se le da bien a Elon Musk es realizar promesas y predicciones que luego no se hacen realidad. La idea del multimillonario es clara; promocionar las tecnologías, antes de su irrupción, para ganar inversores.

Twitter

Tras anunciar la compra de la red social por 44.000 millones de dólares, logró recibir el título de ‘persona más influyente de 2021’ (otorgado por la revista ‘Time’). Esto es como consecuencia de su éxito al frente de Tesla y de Space X. Hay que tener en cuenta que Musk está barajando cerrar las cuentas falsas de la red social, aunque por el momento es un rumor.

El 11 de julio de 2024, se anunció que Elon Musk logró desestimar una demanda en su contra por supuestamente negarse a pagar una indemnización de 500 millones de dólares a miles de ex empleados de la plataforma de redes sociales X, conocida anteriormente como Twitter.

La conducción autónoma

Como estrategia de marketing es inmejorable. En 2017, Musk predijo que la conducción 100% autónoma estaría lista en seis meses. Aún, siete años más tarde, sigue sin prosperar. Ya por aquel entonces Tesla aseguro que ofertaría un hardware que mejorarse el nivel de autonomía del autopilot.

Los coches eléctricos

Los planes de Musk de revolucionar el segmento de los pickups eléctricos han fracasado, especialmente tras el retraso de la salida al mercado del Tesla Cybertruck. De diseño futurista, su entrega se retrasó hasta cuatro años. Pese a estar en el aire, Tesla recibió en menos de una semana, tras su presentación, un total de 250.000 peticiones.

Algo similar ocurrió con el Tesla Semi, un camión eléctrico del que no se tienen aún noticias. Puede acelerar de 0 a 100km/h en solo 5 segundos, pero no logró prosperar debido a la escasez de semiconductores.

Uno de los anuncios hechos por Elon Musk que más expectación ha levantado es la decisión de fabricar un coche eléctrico aún más asequible que el Model 3. La compañía aseguró que comenzaría a fabricarlos a partir de 2023, por un importe de 25.000 euros. Sin embargo, el CEO de Tesla perdió el interés en sacar este modelo de coche eléctrico ‘low cost’.

Túneles de de ‘The Boring Company’

Con la idea de reducir la gestión del tráfico, el magnate fundó en 2016 la compañía para crear un sistema subterráneo de transporte rápido. La propuesta se basó en un modelo de túneles interconectados entre las grandes urbes de EEUU. De los dos túneles construidos, el de Los Ángeles y el de Las Vegas, el último, presentó serios errores de cálculo.

Los niños de la cueva

El plan del empresario no era otro que crear un submarino pequeño conformado por piezas de cohetes para rescatar a unos niños atrapados en una cueva en Tailandia. No obstante, el dispositivo fue rechazado por el jefe de misión de rescate al no considerarlo práctico y eficiente.

Banco X.com

Banco online fundado en 1999 tras su fusión con ‘Confinity’. Finalmente el magnate acabó perdiendo el dominio de la empresa, pasándose a denominar ‘Paypal’.

Tesla Bot (Optimos Human Robot)

Dentro del segmento de la IA, la empresa que lidera Musk está trabajando en la fabricación de un robot que sea capaz de reemplazar a los seres humanos en tareas más peligrosas, repetitivas o tediosas.

En su momento, Musk aseguró que Optimus Human Robo estaba programado para la realización de todo tipo de tareas, pero especialmente para descargar y almacenar las personalidades y sentimientos de los seres humanos. De conseguirlo, el robot de Tesla pasaría a ser único.

Pese a asegurar que llegaría a finales de 2022 y luego a finales de 2023, la realidad es que aún no están en el mercado. Habrá que esperar, quién sabe cuánto, para ver a este androide de 1,72 metros de altura y de casi 57 kilos de peso.

los usuarios que disfrutasen de la funcionalidad Steam se han tenido que despedir de ella tan solo un año y medio después de que fuera anunciada. Sin embargo, Musk confirmó que habría una opción de retrofit para que pudieran con ella, pero que no sería gratis, si no de pago, así que la gente que optara por ésta y desembolsar una cantidad extra para disfrutarla, ahora ha pagado por algo que ya no va a tener disponible.