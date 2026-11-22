España va como un cohete y vuelve a colocarse a la cabeza de una clasificación europea. Sin embargo, esta vez, hay malas noticias. Y dicho liderazgo resulta bastante menos alentador que anteriores grandes titulares sobre crecimiento económico.

Nuestro país registra el peor resultado de la Unión Europea en el denominado Índice de Miseria, un indicador que combina desempleo e inflación para evaluar dos de los principales problemas que afectan a la economía de los hogares.

Según un estudio del Instituto Juan de Mariana (IJM), España alcanza los 15 puntos, frente a los 9,9 de media comunitaria, es decir, un 51,5% superior al promedio europeo.

Dicho informe sitúa a Rumanía en segunda posición, con 12,9 puntos, seguida de Finlandia (12,6), Grecia (12,5) y Luxemburgo (12,5). En el extremo contrario y mejores posicionados se encuentran República Checa, con 5,4 puntos, Países Bajos (7) y Alemania (7,3).

Qué es el Índice de Miseria y cómo se calcula

El indicador fue popularizado por el economista estadounidense Arthur Okun durante los años setenta.

Su funcionamiento es sencillo: suma la tasa de desempleo y la inflación, dos variables que condicionan directamente los ingresos y la capacidad de consumo.

Por ejemplo, un país con un paro del 8% y una inflación del 3% obtiene 11 puntos. Cuanto mayor sea el resultado, más desfavorable será la combinación de ambas variables.

Sin embargo, ojo, no mide todos los aspectos del bienestar económico. Quedan fuera factores como los salarios reales, el precio de la vivienda, la desigualdad o la productividad.

Y es útil porque permite llevar a cabo comparaciones internacionales mediante una metodología común, siempre que se utilicen, eso sí, estadísticas homogéneas y correspondientes al mismo periodo.

España supera a Alemania, Francia, Italia y Portugal

La clasificación recogida por el IJM atribuye a España un desempleo del 10% y una inflación armonizada del 5% en septiembre, cuya suma explica esos 15 puntos.

La distancia respecto a otras economías europeas es importante ya que Francia registra 11,6 puntos, Italia 10,4 y Portugal 9,3, mientras Alemania se queda en 7,3. España supera así a Portugal en 5,7 puntos y a Alemania en 7,7. Respecto a República Checa, el resultado español es casi tres veces superior.

Los datos que se utilizan se basan en los que aporta Eurostat, que permite comparar la evolución del desempleo y los precios entre los Estados miembros. España vuelve a pecar de lo mismo: un desempleo estructural elevado, al que se añade una inflación que continúa presionando los presupuestos familiares.

El desempleo español podría ser mayor según otros indicadores

Pero puede haber sorpresas. El estudio también cuestiona que las cifras habituales de paro reflejen la realidad del mercado laboral. Y es que, los trabajadores fijos discontinuos pueden permanecer inactivos sin aparecer en las estadísticas de paro registrado. De hecho, hasta el 45% de los fijos discontinuos están inactivos, por lo que dispara el empleo “estable” sobre el papel.

El IJM va más allá y calcula que, incorporando determinadas situaciones de inactividad, el Índice de Miseria español podría superar los 18 puntos.

La Comisión Europea, por su parte, prevé, en sus últimas proyecciones, que el desempleo español alcance una media del 9,9% en 2026, mientras el crecimiento económico se sitúa en el 2,6%.

Los alimentos acumulan una subida cercana al 43% desde 2018

La presión sobre los hogares machaca en España al ciudadano medio. Según este informe del IJM, los precios han aumentado un 29,5% desde julio de 2018, mientras los alimentos acumulan un encarecimiento próximo al 43%. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ya confirmó que la inflación interanual alcanzó el 4,9% en septiembre de 2026, con una tasa subyacente del 3,1%.

La situación perjudica especialmente a las familias con menores ingresos. Según el estudio, destinan aproximadamente el 60% de su presupuesto a alimentación, vivienda y suministros, frente al 40% de los hogares con mayor capacidad económica.

Además, el encarecimiento de los productos básicos tiene efectos acumulativos: aunque la inflación se modere, los precios no regresan necesariamente a sus niveles anteriores.

Hacienda también recauda más por el efecto de la inflación

El Instituto Juan de Mariana añade otro elemento al deterioro del poder adquisitivo: la falta de actualización de determinados parámetros del IRPF. El fenómeno, conocido como progresividad en frío, puede elevar la carga fiscal efectiva cuando aumentan los salarios nominales para compensar la inflación.

El estudio estima que este efecto ha generado más de 55.600 millones de euros de recaudación adicional desde 2019, incluidos unos 16.200 millones en 2026.

Imágenes | Towfiqu barbhuiya, El HuffPost