España es el país más barato del mundo en construcción infraestructuras

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que encabeza la socialista Raquel Sánchez parece que no ha parado de trabajar en los últimos años. Pero esto es una tarea que ya viene de lejos y es que en los últimos 30 años, España ha invertido miles de millones de euros en modernizar poco a poco su red de infraestructuras.

Lo cierto es que el país llegó a finales del siglo XX con una red de infraestructuras más que limitada. La inversión económica y los planes políticos posibilitaron la actualización de las infraestructuras hasta los niveles que hoy conocemos.

Prueba de esto es la inversión en la mayor red de alta velocidad ferroviaria de Europa, los kilómetros de autovía de los que dispone, aeropuertos e infraestructuras portuarias. España cuenta con un total de 165.375 kilómetros de Red de Carreteras del Estado, las cuales recogen el 52,5% del tráfico total y el 64,57% del tráfico pesado. A estas autovías se le suman los 71.145 kilómetros gestionados por las Comunidades Autónomas y los 67.770 kilómetros de las Diputaciones.

De este total de red, 17.551 km son vías de gran capacidad, es decir autopistas de peaje, autopistas libres, autovías y carreteras multicarril. En este sentido, España es el país del continente europeo con más kilómetros de autovía por cada 100.000 habitantes, y es que a cada ciudadano español le corresponden 34 kilómetros aproximadamente, cifra que está por encima de los 15 kilómetros de Alemania, los 17 kilómetros de Francia o los 11 kilómetros de Italia.

Su red ferroviaria no se queda atrás, y es que la española es la red de alta velocidad ferroviaria más grande de Europa, superando ya los 4.000 kilómetros y que la sitúan como el país con la mayor red del mundo solo por detrás de China. La suma se completa con 46 aeropuertos y 2 helipuertos repartidos por la geografía nacional, que lo conectan con 90 países y 370 destinos en todo el mundo; y es el segundo país europeo por movimiento portuario de contenedores.

Este auge de la construcción en infraestructuras es consecuencia de que el país es el que menos coste por kilómetro del mundo tiene. Estos datos han sido recopilados por Transit Cost Project donde han comparado el precio que cada país a nivel mundial debe pagar para poder ejecutar sus proyectos de infraestructuras.

