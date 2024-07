Europa sí que es una potencia comercial e industrial: 7 industrias en las que lideramos y somos esenciales en el mundo

EEUU sigue siendo la gran potencia industrial del mundo, seguido de China. No obstante, Europa comienza a sacar músculo y lucha por recuperar su posición preferente, en términos mundiales, en materia comercial e industrial. De hecho, el sector industrial europeo emplea en la actualidad al 25% de los trabajadores de la UE y supone el 28% de su PIB.

Los datos oficiales demuestran que la industria es la responsable del 80% de las exportaciones europeas, lo que se traduce en un valor de mercado de 365 billones de euros. Además, las autoridades europeas buscan reforzar su posicionamiento para hacer crecer el sector, pese a estar en una época de tensiones geopolíticas y económicas.

Fue en 2010 cuando la Comisión Europea puso en marcha la Estrategia Europa 2020 y más tarde en 2017 la denominada Estrategia renovada de política industrial de la UE. El objetivo era bien claro, permitir a la industria alcanzar en 2020 el 20% del PIB comunitario. De hecho, países como Alemania, Polonia, República Checa o Eslovaquia lograron el objetivo.

Los Veintisiete representan en torno al 14% del comercio mundial de mercancías, siguiendo la estela de China y EEUU en el comercio internacional. La UE en el 2000 fue capaz de generar 1,9 billones de euros y en el 2022 logró superar los 2,5 billones de euros; lo que se traduce en un incremento del 33%. La Zona Euro representaba el 88% del total del valor con 1,7 billones de euros, creciendo un 27,8% y llegando a los 2,1 billones. De este modo, representa el 84% total del valor producido.

Aunque parezca sorprendente, pese al gran dominio de EEUU, China y las potencias emergentes, Europa sigue estando a la cabeza en producción industrial en determinados sectores económicos, los cuales influyen muy positivamente en el PIB del viejo continente.

