Una periodista italiana compara las economías de España e Italia y explica por qué España crece más

España e Italia comparten una receta a primera vista idéntica: turismo, agricultura, pequeñas y medianas empresas, manufactura. Sin embargo, los dos países han tomado caminos divergentes en la última década. Lo cuenta la periodista italiana Milena Gabanelli en un análisis de más de tres minutos en Dataroom: dos economías gemelas en su ADN, con resultados que ya no lo son. La pregunta es inevitable… ¿qué se rompió en el camino italiano?

En una década, la tasa de paro en España ha caído diez puntos porcentuales, aunque sigue siendo más alta que la de Italia, y el PIB ha crecido un 2,1%, mientras los salarios han recuperado 1,2 puntos de poder adquisitivo respecto a 2019. En Italia, en el mismo periodo, el desempleo ha bajado seis puntos, pero el crecimiento ha sido modesto (1%) y el poder adquisitivo se ha desplomado un 8% respecto a los niveles pre-Covid. La cuenta es fría: a igualdad de políticas de flexibilización laboral, España ha capitalizado la reforma en empleo y consumo; Italia no.

@stefania.carlini1 Confronto tra Spagna e Italia: due economie molto simili per turismo, agricoltura e commercio che manifestano un grande squilibrio per quanto concerne la crescita, negli ultimi quindici anni. La Spagna dimostra maggiore stabilità politica (2 soli premier) rispetto all’Italia (ben 7 preseidenti), ha inserito il salario minimo, ridotto i contratti a termine, accelerato sulle rinnovabili e digitalizzato la pubblica amministrazione. L’Italia, viceversa, non ha saputo lavorare altrettanto bene durante questi tre lustri. #italia #spagna #crescita #milenagabanelli #dataroom ♬ audio originale - Stefania Carlini

El factor energía. La diferencia más visible está en la factura eléctrica. España ha invertido pesadamente en renovables desde 2018 y hoy el 55% de la electricidad procede de fotovoltaica y eólica, según los datos que cita Gabanelli. El megavatio hora cuesta un 44% menos que en Italia. La transición energética ha recortado el peso del gas y el carbón en la formación del precio de la electricidad "en un 75%". El barco español ha cambiado de combustible; el italiano sigue atado al fósil.

Inmigración e inversión extranjera. El capital y los trabajadores foráneos también deciden. España permite a los empresarios solicitar contratación extracomunitaria para determinadas profesiones con escasez de mano de obra, mientras Italia la canaliza por cuatro click day al año, que Gabanelli describe como "funcionan poco y mal". El resultado en inversión extranjera es contundente: 304.000 millones de euros han entrado en España en los últimos diez años, frente a los 191.000 millones de Italia. La cifra lo pone negro sobre blanco: el país que facilita el papeleo gana.

El telón de fondo. Los expertos llevan años explicando por qué España sigue creciendo. El Banco de España preveía un crecimiento del PIB del 2,5% en 2025, lo que situaba al país entre las economías más dinámicas de la eurozona, como recordaba El Blog Salmón al analizar el crecimiento de España y las buenas perspectivas para 2025. Y en el frente energético, como advertía el medio al retratar la apuesta de España como superpotencia de renovables, el fotovoltaico y la eólica ya tienen un peso creciente en el sistema eléctrico. Sin embargo, no todo es triunfo: como matizaba el medio al constatar que la inversión extranjera cae a su peor nivel en 10 años, la IED ha tocado niveles preocupantes en 2025.

España gana en PIB, en empleo, en energía y en atractivo para el capital foráneo. Italia se queda atrás en las cuatro cuentas. Pero hay un aviso para navegantes: el ciclo expansivo español no es eterno. Si la inversión extranjera se frena y la transición energética no genera rentabilidad suficiente, la 'china puntiaguda' puede cambiar de zapato. Gabanelli lo explica sin necesidad de citar a un solo político: las cuentas, al final, lo dicen todo.

Imagen | Roma. Jovan Vasiljević (Vía Pexels)