Dylan, un albañil argentino, cuenta cuánto gana en Australia: "En 8 horas nos vamos a casa con 320 dólares"

Para muchos argentinos, y también para más de no pocos españoles, emigrar se ha convertido en una opción cuando las cuentas locales no cierran. Australia, con su salario mínimo de 26,44 dólares australinos la hora y un sector de la construcción con remuneraciones que pueden situarse muy por encima de ese mínimo, se ha convertido en uno de esos destinos donde determinados trabajos físicos están especialmente bien pagados. El caso de Dylan Juárez, un joven que compartió en Instagram cómo es su rutina laboral en Oceanía, es el último ejemplo viral de esa realidad.

Dylan publicó un vídeo en su perfil (@juarezdylan01) mostrando su jornada: ocho horas limpiando techos bajo el sol australiano a razón de 40 AUD por hora, lo que arroja un ingreso diario de 320 dólares australianos. "Después de 8 horas de trabajo, nos vamos a casa con 320 dólares", cuenta en el clip, matizando que el esfuerzo físico es real: "Es después de ocho horas y de haber estado todo el día bajo el rayo del sol", según recoge LA NACION. Cuenta que llegó al país mediante un programa Working Holiday, aunque la información publicada inicialmente sobre su visado contiene una imprecisión. Para los ciudadanos argentinos y españoles, la vía correspondiente es la Work and Holiday Visa Subclass 462, que permite permanecer en Australia durante 12 meses combinando trabajo y viajes.

La información oficial del Gobierno australiano incluye a ambos países entre los participantes. Argentina y España cuentan actualmente con un cupo anual de 3.400 primeras visas cada uno, aunque las solicitudes aparecen pausadas en este momento, según el listado oficial de cupos.

El telón de fondo. Dylan no es un caso aislado ni mucho menos. En El Blog Salmón han documentado recientemente historias como la de Virginia, una española que limpia minas en Australia y gana unos 2.500 euros trabajando turnos intensivos, o la de Mario, un agricultor español que asegura ingresar 6.800 euros mensuales durante los meses de campaña. En el caso de Mario, la cifra procede de su propio testimonio y está vinculada a jornadas especialmente largas. Los salarios australianos pueden resultar muy atractivos para quienes llegan desde otros países, aunque también hay que leer la letra pequeña: el coste de vida en ciudades como Sídney o Melbourne es elevado y muchos de estos empleos implican trabajo físico y jornadas exigentes.

¿Hasta qué punto este modelo de emigración temporal es solución o parche. Para quien llega, las cuentas pueden funcionar?. Para quien se queda, la fuga de talento sigue siendo una preocupación. De momento, Australia mantiene una fuerte demanda del programa Working Holiday, mientras que las solicitudes de primera Work and Holiday de Argentina y España se encuentran actualmente pausadas, según la información oficial del Gobierno australiano sobre el estado de los cupos. Lo cierto es que nadie dijo que fuera fácil. Pero 320 dólares al día ayudan a soportar el sol.

Imagen | juarezdylan01 (vía Instagram)