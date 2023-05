Si le preguntas a ChatGPT, te va a recomendar que compres estas 20 marcas

En algún momento de nuestra vida hemos oído hablar de los chatbots, esas ventanas emergentes que aparecen en los sitios de internet y que vienen a brindarnos ayudas, y también de inteligencia artificial. Se trata de un lenguaje que ya forma parte de nuestro día a día, y lo cierto es que uno necesita al otro para ser realmente eficiente y eficaz.

Para que estos chat puedan llegar a mantener una conversación con una persona ha debido ser previamente preparado con respuestas automáticas, y esto es posible gracias a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear

Los avances en inteligencia artificial son increíbles, y prueba de ello es el ChatGPT de OpenAI o la que será la nueva propuesta de Google. El funcionamiento es sencillo, el usuario busca un determinado producto y la inteligencia artificial trabaja por él y le proporciona las marcas más recurrentes y usuales.

Así lo ha demostrado un reciente estudio, el cual informa sobre las recomendaciones que hace OpenAI de determinadas marcas. Pero, ¿cómo funciona y que hace? Presta atención que a continuación te lo desgranamos al completo.

Primer paso, crear una lista de palabras sobre el producto

Para que ChatGPT comience a trabajar comenzaremos creando una lista de 10.000 palabras claves genéricas sobre el producto en cuestión que queramos consultar. Por ejemplo, puedes incluir en tu listado algunas, como calculadora, lavadora, salsa de tomate, dispositivo de visión nocturna o lámpara de techo. No importa las que uses, emplea las que hacen alusión a tu producto.

El siguiente paso es pedirle a la inteligencia artificial de OpenAI y su ChatGPT que nos recomiende 10 marcas relevantes para cada una de estas 10.000 palabras pensadas. Los primeros resultados son que de todas estas miles de palabras, 674 no tuvieron respuesta alguna, sin embargo las 9.326 restantes tuvieron más de 10 recomendaciones.

Pero, ¿por qué no nos dan todas? ¿Qué ocurre con esas 674 palabras? Lo cierto es que la inteligencia artificial vetó esas palabras porque atentaban contra prácticas legales o morales de Estados Unidos, pudiendo hacer alusión a contenido para adultos, de política o de salud. En estos casos, OpenAI prefiere mantenerse al margen.

Segundo paso, una recomendación de casi 24.000 marcas diferentes

La inteligencia artificial trabajó sobre esas 9.326 palabras claves y proporcionó para ellas 10 marcas, siendo un total de 93.260 resultados. Esta cifra obtenida se divide entre 23.856 marcas diferentes, ante lo que observamos que cada una de estas marcas fue mencionada unas 3,9 veces en las listas de recomendaciones que hace OpenAI.

Sin embargo, aunque la mayoría de las marcas se recomiendan una única vez, hay algunas de ellas que se recomiendan más de 20 veces. Así pues, OpenAI recomienda más de la mitad de las marcas, un 66,21% en concreto (15.795 marcas), una sola vez; un 24,3% de las marcas no se mencionan más de cinco veces; un 4,63% no se menciona más de diez veces; un 2,47% (570 marcas) no más de 20 veces; y un porcentaje muy bajo, un 2,4%, se recomienda más de 20 veces. De esta manera, lo que observamos es que la visibilidad que ofrece la inteligencia artificial se concentra en un número muy reducido de marcas, las que son muy conocidas.

Las marcas que recomienda ChatGPT para comprar

Con esto, la búsqueda concluye con una lista de marcas que recomienda por encima de las demás ya que obtuvieron más de 100 recomendaciones. Así las 20 marcas más aptas para la inteligencia artificial serían: Samsung, Sony, IG, Apple, HP, Nike, Dell, Asus, Philips, Adidas, Bose, Panasonic, Toshiba, Canon, Lenovo, Acer, Bosch, Microsoft, Amazon y Sharp.

Como se observa, OpenAI recomienda marcas más pequeñas pero sobre todo destacan muchas conocidas que son estadounidenses. Al pedirle que nos recomienden 10 marcas por cada producto, el resultado es una lista ordenada de las más relevantes a las menos. Así si una marca es medianamente relevante debería estar en la mitad de la tabla.

Sin embargo, la inteligencia artificial suele otorgar los primeros puestos a sus marcas preferidas, y en sentido contrario, coloca en bajas posiciones las que no lo son y solo son utilizadas como simple relleno. De esta manera, marcas como Apple, Shimano, Wacom y Fluke ocupan los primeros puestos en las listas de recomendaciones, mientras que Mikrotik, BMW y Dual Electronics se encuentran al final de las listas la mayoría de las veces.

La búsqueda en Internet continúa en crecimiento y en constante cambio, y eso es lo que se espera en los próximos meses y años. Por el momento, el estudio concluye que la visibilidad de las marcas y los productos desempeñan un papel fundamental en las respuestas que proporciona OpenAI.