La marca Real Madrid, la marca de fútbol más valiosa del mundo por delante del Barcelona CF

Aunque el Real Madrid y el Barcelona CF siempre han liderado las listas de los equipos de fútbol con más seguidores, si atendemos a su marca profesional es el Real Madrid el que se encuentra en una primera posición como una de las marcas más valiosas del mundo. Esto es lo que afirma el informe elaborado por Brand Finance, Football 50 2022 en el que se califica al club como fuerte, sólido y competitivo.

Esto, sin duda alguna, sitúa a este equipo en una posición privilegiada en el que se centran todas las miradas. Pues, si bien el Barcelona CF es uno de los claros competidores del Real Madrid, por el momento, continúa estando por detrás en cuestión de valor de marca. De hecho, según los datos de Statista del año pasado, el Barcelona CF se encontraría en una tercera posición, por detrás del Manchester City.

El valor del Real Madrid está cerca de los dos mil millones de euros

A pesar de que la pandemia supuso un duro golpe para un equipo como el Real Madrid, esto no ha supuesto ningún impedimento para que, en la actualidad, sea una marca altamente valiosa como refleja el informe anterior. Y es que en el contexto de la covid-19 todos los clubes se vieron afectados, aunque es verdad que el Real Madrid logró salir airoso de esta circunstancia tan inesperada para todos.

En la actualidad, los números no solo han mejorado muchísimo, sino que tienen una clara tendencia ascendente. El club se encuentra valorado en 1768 millones de euros, una cifra que deja sin aliento a muchos. Por el momento, se espera que todo continúe mejorando y las expectativas siguen siendo muy altas.

No obstante, el Barcelona CF, si bien está por detrás del Real Madrid, también presenta unos números interesantes. Su valor como marca se encuentra en los 1536 millones de euros. Una diferencia de 232 millones. Por tanto, el Real Madrid no parece que vaya a dejar su puesto de liderazgo como marca más valiosa del mundo, aunque conviene que no baje la guardia.

¿Por qué el Real Madrid lidera la lista de las marcas más valiosas?

Los motivos por los que el Real Madrid se encuentra liderando la lista de las marcas más valiosas ha tenido que ver con su flujo constante de ingresos. Al menos, esto es lo que ya afirmaba Brand Finance en un informe del 2021, y es que para un club esta estabilidad económica ofrece no solo seguridad, sino también un alto renombre. No obstante, ha habido otros aspectos importantes para llegar a este punto.

Un ejemplo muy claro es el estatus que el Real Madrid ha conseguido en la Liga de Campeones. Aunque algunos han calificado esto como “suerte”, la realidad refleja trabajo, constancia, buen hacer y una estrategia que, sin duda, ha sido la más acertada. De hecho, en ese mismo informe se explicaba que el Real Madrid “ha sido capaz de asegurar constantemente la clasificación para la Liga de Campeones año tras año”.

Esta es una afirmación que otros clubes no pueden hacer, y es que no es nada fácil mantenerse. Pero, parece ser que el equipo lo ha conseguido, y esto le ha valido que, a día de hoy, se le considere una marca valiosa. Algo que, sin duda, le augura un gran futuro al club que, cada año, continúa superando las expectativas.

El Real Madrid, el actual campeón de Europa y del mundo de clubes

Si realizamos una comparativa entre el Real Madrid y el Barcelona CF, podemos comprobar determinados hechos que marcan una diferencia. Y es que el Real Madrid no solo es el actual campeón de Europa, sino que ha sido el que más veces ha recibido este galardón, hasta ocho, lo que lo sitúa muy por delante del Barcelona CF. Asimismo, no hay que olvidar que es el campeón del mundo de clubes también.

En la Liga de España, el Real Madrid cuenta con 35 conquistas y en sus vitrinas luce hasta 14 copas por haber ganado la Champions en todas estas ocasiones cuando el Barcelona CF tan solo cuenta con 5. Por lo tanto, todos estos datos evidencian que esta primera posición que ocupa este club por ser la marca de fútbol más valiosa de todo el mundo está más que justificada.

Además de la gran legión de seguidores que, cada año, siguen al Real Madrid en todos sus partidos, está claro que se trata de un club muy competitivo. Al Barcelona CF le va a resultar complicado destituirlo de este primer lugar, aunque le anda muy cerca. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos años, pero en el corto plazo, parece que el Real Madrid continuará liderando la lista de las marcas más valiosas del mundo.