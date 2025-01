Sí, el PIB per cápita se ha duplicado en España en los últimos 50 años como dice Sánchez. El problema es que no hemos logrado converger con otros países desarrollados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado recientemente que el Producto Interior Bruto per cápita de España se ha duplicado en los últimos 50 años. Aunque esta declaración es correcta desde un punto de vista estadístico, el análisis profundo de los datos revela una realidad menos alentadora: España no ha logrado converger con las economías más desarrolladas.

De hecho, solo hubo un periodo significativo de convergencia entre 1985 y 2007. A lo largo del resto de las décadas, hemos sufrido largos periodos de estancamiento que han lastrado nuestro crecimiento relativo.

La evolución del PIB per cápita en España de 1973 a 2023

En 1973, España atravesaba un momento clave de transición económica. Con un PIB per cápita ajustado a paridad de poder adquisitivo (PPA) de aproximadamente 10.000 dólares, el país estaba muy por detrás de las grandes economías europeas, como Alemania, Francia o el Reino Unido.

A lo largo de las décadas, el PIB per cápita español creció de manera significativa, superando los 30.000 dólares PPA en 2023. Esto significa que, en términos absolutos, el PIB per cápita se ha triplicado desde 1973 y duplicado desde 1983. Sin embargo, el problema radica en que este crecimiento no ha sido suficiente para cerrar la brecha con los países más desarrollados.

Este gráfico por ejemplo de 1975 hasta 2019 (hasta 2023 tampoco cambiaría demasiado). En dólares, pero da igual, x2,3 pic.twitter.com/ihI8E7iexC — Jon González (@Jongonzlz) January 8, 2025

El estancamiento de 1975-1985 y una década perdida

Uno de los principales problemas en la trayectoria del PIB per cápita en España ha sido la irregularidad de su crecimiento. Durante el periodo 1975-1985, el país sufrió un estancamiento económico significativo.

Este periodo, conocido como "la década perdida", estuvo marcado por la crisis del petróleo, una elevada inflación y un aumento del desempleo. En esos años, el crecimiento económico fue prácticamente inexistente, y la brecha con el resto de Europa no solo no se redujo, sino que se amplió en muchos casos.

A pesar de que la economía española mostró cierta resistencia en comparación con otras naciones durante las crisis de los años 70, la falta de reformas estructurales y la dependencia de sectores de bajo valor añadido limitaron nuestra capacidad de converger con las economías más avanzadas.

El periodo dorado de 1985-2007

La única etapa en la que España logró una convergencia real con los países desarrollados fue entre 1985 y 2007. Este periodo estuvo marcado por una serie de transformaciones económicas fundamentales.

Por aclarar:

1) El PIB per cápita de España, expresado en términos reales, se ha multiplicado por 2 entre 1975 y 2023, más o menos como el de otros países comparables como Francia, Italia, Alemania, Holanda, Portugal o Reino Unido. pic.twitter.com/7hbhUdz4u7 — Enrique Feás (@EnriqueFeas) January 8, 2025

Por un lado, la adhesión a la Comunidad Económica Europea en 1986 permitió una mayor integración económica y comercial, lo que impulsó el crecimiento. Por otro lado, las reformas estructurales implementadas durante los años 80 y 90, como la modernización del mercado laboral y la entrada masiva de inversión extranjera, dieron lugar a una economía más dinámica y competitiva.

Durante estos años, España experimentó un crecimiento robusto, con una tasa media de incremento del PIB per cápita cercana al 3% anual. Sectores como la construcción, el turismo y los servicios financieros fueron los principales motores de este crecimiento, impulsados por una creciente demanda interna y el acceso a fondos europeos.

A finales de este periodo, España alcanzó un PIB per cápita que representaba más del 90% de la media de la Unión Europea, el nivel más cercano a la convergencia que hemos logrado en nuestra historia reciente.

Nuevo estancamiento de 2007 en adelante

Sin embargo, este avance se detuvo abruptamente con la crisis financiera de 2008. Desde entonces, España ha sufrido un nuevo estancamiento en su PIB per cápita, que apenas ha crecido en términos reales.

Aunque la economía española se recuperó parcialmente tras la crisis, el modelo económico basado en sectores como la construcción resultó ser insostenible, dejando al país vulnerable a los shocks externos y limitando su capacidad de converger con las economías más avanzadas.

A pesar de la recuperación económica posterior a la pandemia de 2020, el PIB per cápita de España sigue siendo inferior al de 2007 en términos reales ajustados por inflación, una señal clara de que el país no ha logrado superar del todo las secuelas de la crisis financiera. Esto ha impedido que España cierre la brecha con países como Alemania o Francia, que han mantenido un crecimiento más estable y sostenido.

🇪🇸Crecimiento económico España democrática🇪🇸



La democracia lo hace relativamente mal comparada con el periodo de desarrollismo franquista.



La democracia española ha sufrido dos periodos de estancamiento económico, uno que duró una década (1975-1985) y otro que va para dos… pic.twitter.com/SxyOGsdfKL — Daniel Fernández Méndez (@danfmsg) January 8, 2025

¿Por qué no hemos logrado converger?

El principal problema de España ha sido y es su modelo económico, basado en sectores de bajo valor añadido y una dependencia excesiva del turismo y la construcción. Mientras otros países han apostado por la innovación, la tecnología y la diversificación industrial, España ha mantenido un tejido empresarial menos competitivo y más vulnerable a las crisis económicas.

Además, factores como el desempleo estructural, una baja productividad laboral y una inversión insuficiente en educación e I+D han lastrado nuestro crecimiento económico. En comparación con países como Alemania o los Países Bajos, España sigue presentando déficits importantes en capital humano y tecnológico, lo que limita su capacidad para competir en sectores de alta tecnología y alto valor añadido.

Comparativa con otros países europeos

Un análisis comparativo con otros países europeos pone en perspectiva las dificultades de España para converger. Por ejemplo, mientras que en 1973 Alemania tenía un PIB per cápita un 60% superior al de España, en 2023 esta diferencia sigue siendo significativa, con Alemania manteniendo una ventaja del 40%. Países como Irlanda, que en 1980 estaban por detrás de España, han logrado superarnos ampliamente gracias a políticas económicas orientadas a la innovación y a la atracción de inversiones extranjeras.

Es cierto que el PIB per cápita de España se ha duplicado en los últimos 50 años, tal como afirmó Pedro Sánchez. Sin embargo, el problema radica en que este crecimiento no ha sido suficiente para cerrar la brecha con las economías más desarrolladas. La convergencia no es solo una cuestión de estadísticas, sino de aprovechar al máximo el potencial del país, aún desaprovechado.

Imágenes | Instagram, Unplash