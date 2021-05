Las reformas que va a imponer la UE a España nos suenan familiares: muchas estaban en el programa de Ciudadanos

Los Fondos de Recuperación y Resilencia de la Unión Europea parecía una panacea, un pan de ángeles. Sin embargo lo que muchos advertíamos era verdad: con los fondos había compromiso de reformas, por más que desde el Gobierno se insistiera que era dinero caído del cielo.

En las últimas semanas hemos ido viendo un esbozo de lo que estamos diciendo a Europa que vamos a hacer. En el fondo es lo que nos lleva años pidiendo, desde la anterior crisis. Y es muy curioso que mucha de estas reformas las llevaba Ciudadanos en sus programas electorales en el pasado.

Reforma laboral: hacia el contrato único

Ciudadanos propuso en 2015 cambiar radicalmente el modelo laboral español tendiendo a un contrato único, y poniendo fin a la gran de contratos que teníamos entonces y seguimos teniendo en la actualidad.

La lógica detrás de todo esto es frenar la temporalidad, y que todos los contratos sean indefinidos subiendo los costes del despido poco a poco para evitar efectos barrera. La propuesta, en mi opinión, podría haber sido mejor, penalizando la temporalidad (despidos más caros a contratos más cortos) pero era una buena propuesta para que la transición a un contrato único fuera menos brusca.

Por supuesto esta reforma no llegó a implementarse pero el Gobierno ahora trabaja en una reforma laboral que nos acerca a dicho modelo. En esta ocasión se reducirían los tipos de contratos a tres: estable, temporal y de formación. Pero la idea es acabar con el fraude de puestos fijos que se cubren con temporales y restringir este tipo de contratos a labores realmente temporales (por ejemplo picos de trabajo en turismo).

Aunque el Gobierno no vaya hacia un contrato único (quizá porque se asocia precisamente a la propuesta de Ciudadanos y fue muy contestado por los partidos que actualmente están en el Gobierno, a pesar de que este modelo laboral no es ni de izquierdas ni derechas) la idea a la que se tiende es la misma: los puestos fijos deben tener contratos estables, no gente rotando. Y para ello los incentivos deben ser los adecuados. Esperemos que la reforma vaya en dicho sentido y no sea una simple aglomeración de los muchos contratos que actualmente existen en tres modalidades para dejar todo igual.

IVA reducido, en entredicho

También en la campaña de 2015 Ciudadanos propuso una simplificación del IVA. En lugar de tres tipos (superreducido 4%, reducido 10% y general 21%) propuso dos tipos (reducido 8% y general 16%) para gravar menos el consumo por un lado y eliminar algunas exenciones por otro.

La idea detrás de esto es que tenemos una lista de exenciones muy abultada. De hecho la Airef ya ha señalado con anterioridad que algunas de las categorías incluidas en el tipo reducido son regresivas y cuestan mucho dinero a las arcas públicas.

El plan del Gobierno es actuar sobre lo que dice la Airef, cambiando categorías de productos entre distintos tipos: seguramente la hostelería y restauración pasarían al tipo general. La idea detrás de esto es efectivamente actuar contra la regresividad pero también aumentar la recaudación. El plan de Ciudadanos solo actuaba sobre la regresividad, ya que al bajar el tipo general la recaudación se hubiera quedado igual.

Mochila austriaca

La mochila austriaca fue propuesta por Ciudadanos en 2017. Curiosamente fue una reforma introducida en 2010 pero que se abandonó sin llegar a implementarse en 2011 por un problema fundamental: decidir quién lo paga.

La mochila austriaca es un fondo de capitalización que acompaña al trabajador en su vida laboral. Cuando es despedido parte de su indemnización sale de allí. Esto tiene dos consecuencias: por un lado reduce la indemnización por despido para las empresas sin afectar al dinero que recibe el trabajador; y por otro permite al trabajador a incentiva a moverse entre empresas si tiene una mejor oportunidad, ya que no pierde la antigüedad.

El que ha vuelto a poner el debate de la mochila austriaca encima de la mesa es el Banco de España, seguramente empujado por Europa. En esta ocasión ha propuesto una solución a la financiación del fondo, que es el principal escollo. El Banco de España propone dotar al sistema con 8.000 millones provenientes de los fondos de Europa.

Como hemos visto todas estas reformas que seguramente lleguen en los próximos años, impuestas por Europa para que España acceda a los fondos Europeos, fueron propuestas en su día por Ciudadanos. Quizá poner estos debates encima de la mesa con anticipación no fue en balde. Lo que está claro es que hubiera sido mucho mejor implementarlas entonces, entre 2015 y 2017, que ahora, ya que hemos perdido unos años bastante valiosos.