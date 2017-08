Ciudadanos recupera, una vez más, la mochila austriaca. Siete años perdidos

Ciudadanos arremete de nuevo con un paquete de medidas dirigidas a reformar el mercado laboral español a través de la denominada 'mochila austriaca'. Este sistema consiste en sustituir la indemnización por despido por una cuenta individualizada que esta con el trabajador durante toda la vida laboral.

El PP y Ciudadanos coinciden en la necesidad de reformar el mercado laboral en España para reducir rigidezas del sistema. Según PP y Ciudadanos todavía están lejos de ser un modelo que permita aprovechar todo el potencial del sistema productivo español y que consiga trasladar el aumento del PIB a la creación de empleo de una manera más eficiente.

Nos podemos preguntar: ¿En qué consiste la propuesta de 'mochila austriaca' de Ciudadanos? ¿Cómo se aplicará la propuesta de la 'mochila austriaca' de Ciudadanos? ¿Qué pactaron PP y Ciudadanos en la investidura de Mariano Rajoy?

¿En qué consiste la propuesta de 'mochila austriaca' de Ciudadanos?

Consiste que para los nuevos contratos de trabajo, los empresarios constituyan un fondo de capitalización en favor del empleado mediante una aportación anual a cambio de reducir la indemnización que debe pagarse en el caso que se realice el despido.

Este fondo acompañaría al trabajador a lo largo de toda su vida laboral y se denomina como 'mochila austriaca', ya que es el modelo que se realiza en Austria y que ha conseguido obtener una tasa de paro del 5,8 por ciento.

Lo que se propone en España no es exactamente el sistema austriaco, sino un estado intermedio. Consiste esta propuesta en la combinación de la indemnización tradicional con la propuesta de 'mochila austriaca', ya que en Austria cuando se despide a un trabajador no se le da ningún tipo de indemnización por despido.

¿Cómo se aplicará la propuesta de la 'mochila austriaca' de Ciudadanos?

En España se aplicará un sistema híbrido, por lo menos hasta que se logre una transición plena hacia el nuevo modelo. Es decir, se plantea que los trabajadores van acumulando dinero en el fondo aunque no sean despedidos, de una forma similar al pago de las cotizaciones a las Seguridad Social que se pagan en las nóminas.

La principal diferencia es que ese dinero de la 'mochila' no iría destinado a pagar prestaciones de otras personas, sino que se mete en una cuenta individual invertida en activos de alta calidad que van generando intereses.

De esta manera, el trabajador puede conocer en todo momento a cuánto asciende el fondo que ha acumulado y así puede recuperar si lo considera si es despedido. Por tanto, se trata más de una decisión individual, ya que si el empleado no quiere rescatarlo cuando se va de la empresa, puede conservarlo porque le acompaña a largo de toda su vida laboral, incluso si ha realizado un baja voluntaria.

La actual mentalidad del empresario español es que te despiden y no te dan nada, o no te despiden porque has acumulado demasiados derechos y no te puedes mover de la empresa.

La 'mochila austriaca' se pacto en el acuerdo Ciudadanos y PP, pero ya Zapatero la quitó de su reforma laboral de 2010

Ciudadanos pretende que el Gobierno del PP repense el modelo laboral existente en España y se centre los esfuerzos en los trabajadores, y no tanto en el puesto de trabajo. Ciudadanos quiere plantear un modelo que sirve para el futuro y no conformarse con lo que ya se ha hecho hasta ahora.

El problema en España es que no han cambiado los modelos de base ni los problemas de fondo. Hay que ser más drástico para tener verdaderos empleos de calidad y si tener un mercado laboral consiste.

La 'mochila austriaca' es una de las reformas incluidas en el pacto entre ambas formaciones en agosto de 2016 para la investidura del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Tenemos considerar que este modelo ya se discutía en la época de Zapatero en el año 2010.

La contratación en España mantiene excluidos de la estabilidad laborar a una tercera parte de los trabajadores, aparte de no mencionar a las personas que están desempleadas. Hay una abuso de temporalidad, y podemos decir que tenemos un sistema que no ayuda a los trabajadores.

Por eso, Ciudadanos ha defendido ir hacia una contrato indefinido único para pretender acabar con la discriminación e intentar igualar los derechos de todos los trabajadores sin afectar los derechos de los que ya están trabajando.

Con la 'mochila austriaca' de Ciudadanos se necesitaría reforma la Seguridad Social

La introducción de este sistema de indemnización podría servir para plantear una reforma de la Seguridad Social, ya que una vez que todos los trabajadores tengan un fondo de capitalización se podrían liberar recursos de protección cuya viabilidad a largo plazo están en peligro. Es decir, es una alternativa o complemento al sistema de pensiones que tenemos en España.

Por tanto, este sistema atenuaría la incertidumbre que obstaculiza la contratación indefinida, propiciaría la inversión en capital humano, aumentaría la productividad, incentivaría la movilidad laboral, beneficiaría la reasignación sectorial del empleo y ayudaría a modernizar la negociación colectiva.

También entraría en juego una mejora en la planificación financiera de las empresas y de los propios trabajadores, aumentando así el ahorro de los empleos y el nivel de renta de sus futuras pensiones.

Por otra parte, algunos críticos del sistema creen que los empresarios disminuirán los sueldos en la misma proporción en que irán aumentando las mochilas de los trabajadores, ya que consideran el salario sólo una parte del coste laboral, al incluir la aportación al fondo una disminución del sueldo para que efecto sea 0.

Pero aquí no se tiene en cuenta de que esto ya sucede con las cotizaciones a la Seguridad Social, que el empresario debe afrontar para cada trabajador contratado. Y sí los empresarios acaban decidiendo disminuir el sueldo para aportar en el fondo 'mochila' el dinero acabaría en la cuenta del trabajador, más tarde o más temprano.

¿Qué pactaron PP y Ciudadanos en la investidura de Mariano Rajoy?

Ciudadanos intentará, al menos, sacar adelante lo acordado con el Gobierno del PP en el pacto de investidura:

Contratos: reducir a 3 los modelos de contratos (fijo, de formación y temporal). El temporal tendrá 3 años de duración máxima, con una indemnización creciente por finalización de contrato de 12 días de sueldo el primer año, 16 días el segundo año y 20 días el tercer año.

Mochila austriaca: constitución de un fondo de capitalización individual para cada trabajador. Se mantendrá a lo largo de toda la vida laboral y el trabajador podrá cobrar la cantidad acumulada cuando deje el trabajo, es decir, sea despedido o llevarse el fondo al próximo empleo.

Sistema bonus-malus: crear un sistema de bonus-malus que aumente las cotizaciones por desempleo de las empresas que abusen de la temporalidad y las reduzca a las que aumenten su porcentaje de fijos más que la media del sector.

En El Blog Salmón | Algunas dudas sobre la mochila austríaca propuesta por Ciudadanos

Imagen | Flickr