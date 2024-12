La sanidad pública en España te receta Ozempic sólo si eres diabético. Sería una buena idea para frenar la obesidad creciente

Fue un boom. Cuando corrió la noticia, muchos diabéticos españoles denunciaron que no podían acceder a su medicación, Ozempic, debido a que habían agotado existencias en 2022. Un episodio que se repitió este año, y en varias comunidades autónomas.

¿La razón? Ozempic funciona también para frenar la obesidad, y no son pocos los profesionales que han empezado a recetarlo. Para muestra, por primera vez, en los últimos cuarenta años, la curva de personas obesas mayores de 20 en EE. UU. ha empezado a descender.

En España, desde las primeras noticias, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) alertó sobre posibles desabastecimientos.

Las dos principales razones por las que Ozempic y otros medicamentos análogos del GLP-1 se han mantenido bajo prescripción médica han sido tanto por la necesidad de un control tras su uso, como con el objetivo de que pacientes con diabetes tipo 2 no se queden sin medicación para el control glucémico.

Falling obesity rates (thanks to weight loss drugs) after decades of failure are nothing short of a miracle and serve as a great case study of how progress can be made.



It’s high time we stop using “technofix” as a pejorative and start embracing it as a compliment. pic.twitter.com/MskpNSZp2V