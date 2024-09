“Siempre busco consultores para mis proyectos”. El youtuber más grande del mundo ha escrito la mejor promoción de la historia de la consultoría

El mundo del marketing y de la publicidad está cambiando. Los youtubers e influencers son los que dominan actualmente el panorama, independientemente del sector, por lo que cualquier mensaje o contenido podría llegar a convertirse en una promoción de alto impacto. Llama la atención el caso de James Stephen Donaldson ‘Mr Beast’, un youtuber y empresario estadounidense que triunfa con su modelo de negocio.

Su contenido es atractivo y cada vídeo es diferente. En ellos, busca entretener invirtiendo grandes cantidades de dinero. En su operatividad, ha asegurado recientemente que resulta fundamental buscar consultores para sus proyectos, lo cual le permite alcanzar éxito. Haya o no una finalidad publicitaria tras estas palabras, lo cierto y verdad es que MrBeast ha logrado escribir la mejor promoción de la historia de la consultoría.

Con 26 años, intenta recaudar 150 millones de dólares para su negocio, logrando un imperio sin precedentes durante los últimos años. Con 315 millones de suscriptores en YouTube, administra otros cinco canales en los que acumula otros 100 millones de suscriptores y tres canales en español que, combinados, suman casi 50 millones de suscriptores.

MrBeast ha logrado construir un imperio. No solo sus vídeos en YouTube le han llevado al éxito, sino también su poder inversor. Aprovechando su marca lanzó MrBeast Burger, una cadena de comida rápida basada en el modelo de dark kitchen y una compañía de snacks llamada Feastables.

Según datos de Forbes, su fortuna podría superar los 500 millones de dólares. Es un modelo de negocio que le genera muchos ingresos, pero también le obliga a gastar mucho. El propio youtuber ha asegurado recientemente que esto es posible gracias a la ayuda de los consultores.

From the Mr Beast "how to work here" guide.



Interesting how this mindset towards consultants is radically different than how Gen X/Boomers see them. pic.twitter.com/X1MYGzDQGJ