Cómo tomar decisiones de inversión y ahorro cuando no tienes ni idea de economía

No sabes por dónde empezar a ahorrar o invertir, pero quieres hacerlo. No tienes ni idea de economía, opciones, intereses o bolsa. Pues bien, no hay que desesperar y todos hemos estado ahí. Por eso, aquí tienes lo que le diría a un amigo que no sabe sobre el tema, antes de tomar decisiones sobre algo tan importante como su dinero.

Y sí, esta es una guía para los que no tienen ni idea de lo más básico, pero creo que puede ser interesante para todos en general.

Para empezar, no sé si eres rico o pobre, si te interesan las acciones o los plazos fijos. Cada instrumento financiero es un mundo, porque a los economistas nos encanta complicarlo todo, así que tienen sus reglas y teclas propias.

Hay libros enteros sobre cada opción de inversión y ahorro, y no lo cubren todo, así que yo aún puedo abarcar menos todas las posibilidades.

Por eso, lo que vamos a ver son principios. Es decir, guías fundamentales por las que regirse a la hora de tomar esas decisiones, independientemente de lo que elijas para invertir o ahorrar.

Y no, no necesitas saber de dinero o economía para aplicar todo esto.

De hecho, si sigues estas premisas, tomarás decisiones sabias más a menudo que muchos autodenominados «expertos». Al fin y al cabo, muchos no lo hacen mejor que un puñado de monos al azar.

Empecemos por las dos cosas más importantes a tener en cuenta.

Opera desde una base de estabilidad

Comencemos por el principio más importante para la inversión. En el caso del ahorro es menos problemático, pero es importante tener en cuenta esto en general.

Ya conoces las frases: «Sigue tus sueños», «da el salto», «la fortuna favorece a los audaces»... No, no y no por ese orden. Lo primero para invertir es operar desde una base estable y eso significa dos cosas:

No inviertas si necesitas dinero ahora mismo.

No inviertas lo que no estés dispuesto a perder.

Invertir no va a ser la solución mágica a tus problemas de dinero o presupuesto. Para la mayoría de los mortales, eso pasa por encontrar un trabajo sólido que pague lo suficiente.

Y luego, con los remanentes tras los gastos y un colchón de dinero ahorrado por si acaso, ya podemos pensar en invertir o inmovilizar fondos en instrumentos de renta fija, pensión, etc.

Minimiza el riesgo antes de nada

Hay algo mucho peor que un bajo rendimiento, un rendimiento negativo.

Por eso, el primer objetivo cuando no sabes nada es minimizar el riesgo.

Sí, la inversión es hacer equilibrios entre rentabilidad y riesgo, si quieres más de una, has de afrontar más de lo otro, pero cuando no se sabe, la prioridad es centrarse en el riesgo, para reducirlo en lo posible.

Por fortuna, en España, cuando vas a contratar algo financiero, han de informarte de ese nivel de riesgo con un número del 1 al 6 que gradúa el riesgo de menor a mayor. Así, cuentas corrientes (remuneradas o no) tienen un 1 casi siempre, igual que plazos fijos, letras del estado y otras inversiones similares de bajo riesgo.

Del mismo modo, en bolsa, lo primero que hace un inversor con cabeza es poner lo que se llaman las stop-losses. Es decir, umbrales de precio en los que, si la acción baja hasta llegar a ellos, emiten órdenes de compra automáticas para minimizar la hemorragia.

Eso da una idea del objetivo principal, reducir siempre el riesgo y la pérdida, esa debe ser la brújula en los primeros pasos.

Comprende que no existen balas de plata ni secretos

Esos supuestos secretos financieros son como esos libros sobre cómo ser millonario, hay miles, pero el número de millonarios no sufre variaciones en su evolución, a pesar de haberse «revelado». Eso es porque no hay secretos ni balas de plata.

En esto, tampoco.

¿Alguien tiene un soplo genial, una inversión garantizada o un sistema infalible?

Miente.

A ver, lo primero del soplo sí es posible, pero se llama información privilegiada y es delito. Probablemente, nunca llegarás a los lugares en los que se comparte de verdad (y no son un canal de Youtube o Telegram) pero incluso así, olvídate o la casilla dos de tu viaje será la cárcel.

Elige opciones sólidas y probadas

A ver, no hay nada perfecto ni que funcione siempre, este es un juego arriesgado y si no quieres perder, no juegues. Pero dicho eso, siempre hay opciones con un historial sólido.

Letras del Tesoro, Bonos estatales y similares son opciones que no fallan. Bueno, pueden hacerlo, pero si un estado no puede pagarte los intereses, probablemente ese sea el menor problema que haya en el país.

Si quieres entrar en renta variable, quizá quieras echar un vistazo a un fondo indexado.

Dejo como tarea que busques lo que es y te familiarices con el concepto, porque eso conecta con el siguiente principio.

Nunca inviertas en lo que no entiendas

El impuesto más alto que existe es el de la ignorancia. No vas a ser un buen ahorrador e inversor sin aprender. Es lo que hay. Estos son principios básicos, pero sobre ellos hay que edificar una cultura financiera acerca de las opciones que eliges.

Aquí no hablo de ser experto en análisis técnicos ni nada parecido. Hablo de conocer el sector en el que te metes a invertir, el producto de ahorro que vas a elegir y poder distinguir si algo huele a humo.

Echa un vistazo a las opciones de inversión y ahorro. Cuando veas algo que te parece atractivo, entonces sumérgete en ello más a fondo para conocer cómo funciona.

¿No sabes lo que es un fondo, pero te parece interesante por lo que ves en tu banco?

Ve a Internet y aprende los fundamentos de los fondos de inversión. Pero hablo de los fundamentos, de sitios serios, no de un chaval gritando burradas desde una silla gamer.

Entiende qué son hasta que sepas explicarlos a otro que tenían tan poca idea como tú. Entiende cómo ganan, pierden y tributan, qué comisiones tienen, etc.

Pregunta siempre lo que no sepas o morirás de tímido.

Por ejemplo, ¿no sabes qué significa Forex o qué es un NFT? Mejor para ti porque no te pierdes nada, pero no toques lo que conoces.

¿Te comerías una seta que no reconoces? ¿Acariciarías a un animal desconocido? ¿Usarías una máquina peligrosa sin leerte el manual y familiarizarte con ella?

Vale, el último es mal ejemplo, porque yo tiro siempre las instrucciones y 20 minutos después me ves rebuscando en la basura, pero ya me entiendes.

Elige el juego largo

Puede que algún gurú tatuado en Youtube te recomiende intradías y similares, operaciones muy a corto plazo, en las que puedes ganar mucho en poco tiempo.

NO.

Recuerda: las balas de plata mágicas son para matar hombres lobo, aparte de eso, son inútiles y, como los hombres lobo, tampoco existen. De hecho, si tengo que elegir entre creer en balas de plata y en hombres lobo, lo último me parece más probable, la verdad.

Entiende que para ganar dinero, hace falta dinero

Uno de los problemas de quien no sabe de esto es que tampoco comprende bien los intereses y su funcionamiento. Esa es otra cosa sobre la que deberás aprender y no hay atajos, pero te digo lo más importante.

Si quieres un gran rendimiento, necesitarás una inversión importante. No puedes esperar meter 50 euros y que eso te dé mucho.

Como tú juegas a largo, aprovecharás lo que se llama el poder del interés compuesto (otro concepto clave que deberías anotar para aprender más), pero la realidad es que metiendo un poquito apenas, tendrás rendimientos igual de pequeños, de lo que vale una cerveza a veces.

Es lo que hay, el dinero lo hacen, sobre todo, quiénes lo tienen ya. Así es el mundo.

Deja las pasiones en la puerta

Invertir y ahorrar son medios para un fin, no fines en sí mismos. La pasión por algo está genial, la pasión por estas cosas te llevará a la ruina, porque la emoción es la enemiga de las decisiones sensatas.

La élite en esto ve al dinero y sus activos de manera fría y como lo que son, instrumentos, herramientas.

Por eso, se guían por sistemas, no corazonadas ni impulsos. Tienen unos objetivos y, si las acciones o los instrumentos no los cumplen, los dejan caer. No te aferres, porque muchos usan tus sesgos cognitivos (como el de costes hundidos) para desplumarte en bolsa e inversiones.

Cásate con una persona, no con un valor de bolsa. Sé frío y sé implacable si la cosa no tira.

En definitiva, sé prudente y conoce bien el terreno que vas a pisar antes de hacerlo.

Si lo haces así, es posible que al principio no ganes mucho y no pasa nada, porque tú vas al juego largo. Pero, al menos, minimizaremos las opciones de pérdidas. Ese debe ser el primer paso del viaje, especialmente, cuando no se sabe de estas cosas.