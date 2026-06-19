Solsona (abogado): "A partir de los 15 años, por cada mes adicional cotizado, el porcentaje de la base reguladora se incrementa"

Según explicaba en una intervención pedagógica la Cadena COPE, el abogado laboralista y divulgador Solsona ha diseccionado la fórmula matemática que determina cuánto dinero nos queda realmente en el bolsillo tras toda una vida de aportaciones al sistema público. Su diagnóstico pone el acento en la importancia crítica de auditar la vida laboral mes a mes, desmontando el mito de que la jubilación es un derecho lineal y estático que se activa pulsando un botón. El diseño de la futura prestación se define mediante un goteo porcentual implacable.

Cada mes extra cuenta en la cartilla.

El suelo del cincuenta por ciento y la escala progresiva

La frontera de los quince años. A nadie se le escapa que el marco legal español exige un peaje mínimo de quince años de cotizaciones efectivas (el llamado periodo de carencia genérico) para poder acceder a una pensión contributiva ordinaria de jubilación. Conseguir ese hito burocrático otorga automáticamente el derecho a percibir exactamente el cincuenta por ciento de nuestra base reguladora, que es el sueldo teórico calculado por la administración. Resulta evidente que esta cuantía inicial opera como un suelo de supervivencia elemental, pensado para quienes han tenido carreras laborales fragmentadas o tardías, pero completamente insuficiente para sostener el nivel de ingresos previo al retiro de los asalariados comunes.

La aritmética del mes adicional. El verdadero secreto para ensanchar la nómina pública estriba en la progresión mensual que se activa una vez superado ese umbral de los tres lustros. Solsona recordaba que, a partir de ese momento, la Seguridad Social aplica una tabla multiplicadora donde cada mes adicional cotizado añade un porcentaje extra a la hucha individual. Esto se traduce en que la carrera hacia el ansiado (100%) de la pensión no se mide en años redondos, sino en mensualidades limpias, obligando a los trabajadores a calcular con precisión quirúrgica el momento exacto de su retirada para no regalar décimas de cotización al Estado por pura prisa administrativa.

La importancia de la base. Sucede, sin embargo, que acumular meses en el casillero no sirve de nada si la materia prima sobre la que se aplican los porcentajes está devaluada. El experto insistía en que la base reguladora es el verdadero motor de la jubilación, recomendando una planificación financiera activa durante la última década de trabajo para evitar bajadas voluntarias de cotización que arruinen las matemáticas del retiro.

Las tripas matemáticas del nuevo cálculo de pensiones

La trampa del divisor trescientos cincuenta. Para comprender el calado técnico de lo que explica el abogado laboralista, hay que bajar a la ingeniería contable del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La base reguladora actual se obtiene sumando las bases de cotización de los últimos veinticinco años previos al mes anterior del hecho causante. Es decir, se toman trescientas mensualidades consecutivas y se dividen por el coeficiente (350), un desfase matemático diseñado específicamente para que la pensión media resultante sea siempre ligeramente inferior al sueldo real percibido en la última etapa productiva. Mientras el gasto público destinado a sostener las pensiones contributivas presiona las costuras fiscales del Estado, el sistema endurece las reglas de cómputo para garantizar la sostenibilidad del modelo a largo plazo.

Los coeficientes del tramo intermedio. Un dato extra que pocos futuros pensionistas conocen es que el incremento por mes adicional no es lineal. En la normativa actual, por cada uno de los primeros cuarenta y nueve meses extra se suma un cero coma veintiuno por ciento a la base, mientras que para las siguientes doscientas nueve mensualidades el multiplicador baja al cero coma diecinueve por ciento. Esta desaceleración progresiva implica que alcanzar el cien por ciento de la base exige una continuidad impecable, poniendo contra las cuerdas a quienes sufren despidos en edades avanzadas.

El impacto de las lagunas. Visto de este modo, la protección de la estabilidad de las carreras laborales de cotización se vuelve un elemento crucial para las cohortes de mayor edad, ya que los meses desiertos de aportaciones se rellenan con bases mínimas que hunden el promedio general del cálculo definitivo.

El valor del asesoramiento frente a los robots de la administración

El peligro del simulador oficial. La realidad es que el portal digital de la Seguridad Social ofrece herramientas de simulación automática que a menudo confunden al ciudadano medio al no contemplar las variables de los convenios colectivos o las penalizaciones por prejubilación voluntaria. Confiar a ciegas en los cálculos automatizados de un robot web puede traducirse en pérdidas patrimoniales vitalicias si el trabajador firma su salida sin auditar si le convenía estirar su actividad unas semanas más para saltar al siguiente tramo porcentual.

La factura de la prisa. El reverso de la moneda de una mala planificación es la imposibilidad de corregir el coeficiente una vez que la resolución administrativa es firme, consolidando pensiones reducidas por el simple hecho de no haber sabido leer la letra pequeña del Estatuto de los Trabajadores en el último tramo del camino laboral.

Sentencia. Lo cierto es que la lección de Solsona recuerda que la jubilación es un asunto de precisión contable antes que una recompensa cronológica por cumplir años. La legislación actual sigue premiando la permanencia en el puesto mediante incrementos mensuales acumulativos, la base reguladora penaliza con saña los vacíos de cotización al final de la vida activa y queda demostrado que el éxito financiero del retiro depende por completo de saber auditar los papeles a tiempo con un especialista antes de acudir a la ventanilla pública a reclamar la nómina del resto de nuestra vida.

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