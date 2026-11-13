Gonzalo Bernardos, economista: "Para ahorrar hay que ingresar más dinero y, para ello, trabajar más de lo imprescindible"

Ahorrar es un deporte de alto riesgo. Ya no vale el viejo mantra de ahorrar el 10% de nuestro salario el primer día del mes. En estos tiempos en los que la vivienda nos come gran parte de nuestra nómina, tenemos que ir buscando otras soluciones. Como dice el economista Gonzalo Bernardos, en un mercado tan exigente como el actual es fundamental tener liquidez. Para ello, es necesario que aumentemos nuestros ingresos y disminuyamos nuestros gastos.

Una opción para incrementar nuestros ingresos es trabajar más horas. "Para ingresar más, muchos hemos trabajado más horas de las imprescindibles", comenta. Por otro lado, también es fundamental poner en práctica medidas de austeridad. "Para gastar menos, una gran parte de España ha aplicado un gran control de costes". El propio Bernardos recuerda que "nuestros padres, madres y abuelos hicieron lo primero y lo segundo", según recoge El Español haciéndose eco de sus declaraciones.

La tasa de ahorro de los hogares españoles cae mientras las nuevas generaciones siguen teniendo dificultades

Ahora bien, uno de los mayores agujeros negros que tienen los ciudadanos es el pago de la vivienda. Los gastos relacionados con la hipoteca (o el alquiler), los suministros básicos y otros costes asociados absorben gran parte de nuestros ingresos. Además, tras la pandemia hemos ido recuperando la normalidad. Esto nos ha llevado a recuperar el consumo. Los ciudadanos, tras años de prudencia, hemos ido incorporando de nuevo los gastos en servicios y viajes. No obstante, esto no quiere decir que hayamos tenido que liquidar nuestros ahorros acumulados durante los meses de confinamiento. Podemos ver cómo va evolucionando este fenómeno a través de los datos macroeconómicos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la tasa de ahorro de los hogares españoles. En el segundo trimestre de 2026, corrigiendo los efectos estacionales y de calendario, esta tasa se situó en el 11% de la renta disponible. Sin corregir, el dato fue del 18,7%. En cualquier caso, hemos visto cómo esta tasa ajustada ha caído seis décimas respecto al trimestre anterior.

En este contexto, la situación de las nuevas generaciones resulta especialmente complicada. Pese a que Gonzalo Bernardos critica los gastos en ocio y restaurantes que realizan los jóvenes, los menores de 35 años siguen teniendo importantes dificultades. Podemos verlo en la Encuesta Financiera de las Familias de 2024, publicada por el Banco de España, que muestra cómo varía la riqueza en función de la edad y de la situación de los hogares. En concreto, los hogares cuyo cabeza de familia tiene menos de 35 años han visto crecer su riqueza neta mediana un 7,7% entre 2022 y 2024. Sin embargo, siguen teniendo importantes problemas para acumular patrimonio, principalmente por las dificultades de acceso a la vivienda en propiedad. Por su parte, Bernardos también ha criticado los hábitos de consumo de los jóvenes.

Por otro lado, el viejo nirvana del cuñado de ahorrar un determinado porcentaje el primer día del mes es cada vez más complicado de alcanzar. Debemos planificar mejor nuestros gastos, ya que tenemos unos costes fijos elevados. Además, debemos buscar estrategias para incrementar nuestros ingresos si estos no son suficientes. Es importante destacar que, en el mercado actual, ahorrar tiene un coste cada vez más elevado.

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