Este es el origen de la fortuna de Elon Musk

Es el hombre del momento, aunque llevamos hablando de él ya bastantes años. Pero Elon Musk ha vuelto a hacerlo y se ha convertido en protagonista de la actualidad al comprar la red social Twitter por 44.000 millones de dólares.

Se trata del hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada por Forbes de más de 247.000 millones de dólares, aunque para comprar Twitter ha tenido que endeudarse y tiene a bancos detrás.

Una fortuna que parece no tener techo y que viene avalada por sus exitosas y disruptivas empresas (Tesla, SpaceX, Hiperloop...), las cuales han puesto su nombre en la órbita mundial, y nunca mejor dicho.

Pero...¿de dónde procede todo ese dinero? ¿Cómo se ha hecho rico este hombre? ¿Es uno más de los tantos hechos a sí mismo?

Dinero llama a dinero

Pues no, señores, Elon Musk no es uno de esos chavales que pegó un pelotazo creando una startup en un garaje. Musk es rico de cuna.

Su padre, Errol Musk, es un ingeniero sudafricano que se hizo millonario al comprar una mina de esmeraldas en Zambia. De hecho, el propio Elon confesó que en su infancia tenían "tanto dinero que a veces ni siquiera podíamos cerrar nuestra caja fuerte".

Así fue como creció ya en la opulencia, pero con ganas de labrar su propio camino. Ya con 10 años programaba y consiguió su primer éxito al crear un videojuego y vendérselo a una revista sudafricana del sector por 500 dólares.

Sus padres se divorciaron y el estuvo viviendo primero con su padre y después con su madre, en Canadá. Su paso por el colegio no fue fácil, pues los niños le hacían bullyng, hasta que en 1992 obtuvo una beca para estudiar Economía y Física en la Universidad de Pensilvania, donde se graduó y enseguida se puso a crear sus propios negocios.

Inspirado por Nikolas Tesla, quien daría después nombre a una de sus empresas, decidió dedicar su carrera a tres sectores en los que consideraba que existían problemas, Musk decidió entrar en tres áreas en las que consideraba "Internet, la energía renovable y el espacio".

Su primera empresa fue Zip2, fundada en 1995 junto con su hermano Kimbal Musk y su amigo Greg Curry. Elon era el director ejecutivo de esta web que gestionaba el desarrollo, alojamiento y mantenimiento de sitios web específicos para empresas de medios de comunicación. Aunque los inicios fueron duros, en 1999 ya gestionaba casi 200 sitios web, incluyendo el sitio New York Today, que era un directorio local del The New York Times. La vendió a Compaq Computer en 1999 por 307 millones de dólares,de los que Elon recibió 22 millones de dólares.

Después fundó la startup financiera Xcom, que fue uno de los primeros bancos de Internet, pero el nacimiento de PayPal fue tan impactante en el sector, que decidió unir fuerzas con ella y se fusionaron. Tras muchas tensiones internas con el equipo directivo (Musk parece difícil de manejar), en 2002 eBay cobró PayPal por 1.500 millones de dólares.

Y esta venta es el origen de todo, porque de los 180 millones que ganó Musk, dedicó 100 a fundar SpaceX, 70 millones a Tesla y 10 millones a SolarCity. La inversión de su vida.

Lo que vino después

Estas inversiones, como decíamos, son lo mejor que ha podido hacer Elon Musk nunca, pues lo han convertido en quien es hoy. Unas inversiones que nacen de ideas que han revolucionado la historia empresarial, mal que pese.

Aunque Musk ha sudado mucho para llegar hasta donde está, pues estas ideas no fueron bien acogidas en un primer momento y casi le dejan en la bancarrota al no encontrar respaldo financiero para sus proyectos. Pero lo hizo.

Solo Tesla ha llegado a estar valorada en un billón de dólares, aunque los acontecimientos de los últimos días han hecho caer su valoración bursátil en picado, pues los accionistas temen que Musk venda parte de sus acciones para financiar la compra de Twitter.

Este hombre, admirado por muchos y odiado por otros tantos (sus excolaboradores han relatado lo difícil que es trabajar con él) tomó de ejemplo a su padre, pero lo superó con creces.