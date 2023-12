La loca historia del joyero Jacob Arabo de la Unión Soviética a lanzar relojes con Cristiano Ronaldo pasando por la cárcel

Jacob Arabo es un joyero y fabricante de relojes que realiza alguna de las piezas más caras y exclusivas del planeta mientras se codea con famosos como Ronaldo o Kanye en Dubai o Los Ángeles. Pero también tiene orígenes muy humildes y ha pasado por la cárcel por blanqueo de capitales. Su imperio crece cada vez más y está cada vez más diversificado.

Pero también es una lección de cómo triunfar en el mundo del lujo, usando a los famosos como referentes que ayuden a proyectar tu imagen a todo el mundo. Muy pocos han conseguido lo que ha conseguido Jacob El Joyero.

De inmigrante pobre a joyero de los raperos

Jacob Arabov o Yakob Arabov nació en 1965 en Tashkent, Uzbekistán, que entonces era una de las repúblicas de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuenta que de joven empezó ayudar a sus cuatro hermanas a reparar sus joyas, pasando a intersarse por la joyería. A los 13 años le regaló su padre un reloj y empezó a trabajar ayudando a un relojero. A los 14 años en 1979 emigró a EEUU, a Nueva York, la ciudad donde los sueños se hacen realidad. Aunque fue a la Forest Hill High School de Queens, dejó los estudios los 16 y se matriculó en un curso de joyería. A los 17 trabajaba en un taller de joyería mientras diseñaba sus propias piezas en casa de noche.

A los 21 en 1986 abrió su propio kiosco en el Diamond District de Nueva York, una sección de la calle 47 donde están establecidos muchos joyeros. Trabajaba para otros mientras que intentaba colocar sus propios diseños.

Pero la suerte le llegó cuando en 1986 llamó la atención de Notorius Big o Biggie que emezó a traerle a sus amigos. Jacob Arabo pasó a ser una figura de referencia del mundo del rap. El que les vendía las joyas tan pronto como tenían éxito y dinero. Jacob the jeweller ha aparecido en las canciones de Kanye West, JayZ, 50 Cent, Beyoncé, Big Sean y A$AP Ferg. También aparece en el videojuego Def Jam: Fight for NY, en el que al personaje se le pueden comprar tatuajes y ropa, y por su puesto joyas a Jacob The Jeweller. Gracias a su creciente fama pudo llevarse su negocio en 2004 a una ubicación mejor: Park Avenue con la calle 57.

Jacob Arabo ha hecho crecer su negocio gracias a los famosos. Cultivar las relaciones con los influencers es esencial, por ejemplo viajó a Madrid a llevarle a David Beckham un anillo con diamante rosa que entregaría a su mujer o le lleva en persona las compras a Cristiano Ronaldo.

El primer reloj de Jacob&Co era un modelo de cuarzo que lanzó en 2002, que llevaron celebridades como Naomi Campbell o Bono. El éxito de este reloj le impulsó a lanzar en Ginebra Jacob&Co en 2007 de modo que empezó a fabricar relojes más “serios”. El primero fue el Quenttin, que con una complicación de tipo tourbillón permitía una reserva de marcha de 31 días, más que cualquier otro reloj que hay habido antes. Jacob & Co seguirá lanzando relojes que son técnicamente espectaculares como el Astronomía, también lo son desde el punto de vista del bling bling (brilli brilli).

Pero no todo ha sido bueno, Jacob Arabo fue arrestado en 2006 por asistir al blanqueo de capitales de la Familia de la Mafia Negra. En 2008 tras declararse culpable fue condenado a dos años y medio de cárcel, una multa de 50.000 dólares y una compensación a Hacienda de dos millones de dólares.

El imperio de Jacob el joyero

Normalmente ir a la cárcel por cargos tan serios debería haber acabado con la carrera de Jacob el joyero, pero lo cierto es que no parece haber afectado a la marca. De hecho el imperio del joyero va como un tiro. Entre 2020 y 2022 duplicó sus ventas, un 132%. La renovación de la generación le ha dado una apuesta muy fuerte al marketing digital con su hijo Benjamin siendo el nuevo CEO de la empresa y cada vez con más colaboraciones con marcas más importantes y lanzando nuevos productos.

La empresa tiene puntos de venta propios en muchos de los centros de lujo del mundo. No sólo la mencionada tienda de Nueva York, sino también tiendas bajo su marca en Dubai, Ginebra, Riyad, Mumbai, Kuala Lumpur, Miami, Hong-Kong y Tokio. Pero también con distribuidores en Suiza, Reino Unido, Austria, Canadá, Austrlia, Turquía, México, Grecia, Marruecos, Andorra, Colonbia…. Si hay dinero es bastante probable que haya un distribuidor de Jacob& Co cerca.

Jacob& Co tiene relojes lanzados en colaboración con Bugatti, con DC (de la temática Batman), con Universal Pictures (Fast & Furious y Scarface) y Paramount (El Padrino), la marca Supreme y con el artista de graffitti Alec Monopoly. También con Cristiano Ronaldo, que además es un fiel cliente suyo.

Además el imperio de Jacob se expande cada vez más a más productos relacionados con el lujo. Jacob&Co distribuye un whisky, pero también da nombre a la que se espera que sea la torre residencial más alta del mundo en Dubai.

Otra de sus ediciones van a ser las tarjetas de crédito Millionnaire y Billionnaire, que le ofrecerá a tan sólo unos pocos de sus clientes. Hechas de oro e incrustadas con diamantes, tienen la capacidad de competir con las tarjetas centurión de American Express y expanden su portfolio de productos e industrias cada vez más. Como si de un mini LVMH se tratara.

Pregunta a los lectores, si tuvieran dinero ¿comprarían los productos de Jacob&Co?