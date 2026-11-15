Hace 12 años, la exmujer de Elon Musk dijo que una de las mejores técnicas del multimillonario es saber usar sabiamente la psicología de la oposición

Si le preguntas a un bebé de dos años que te dé su juguete preferido, se abrazará fuerte al peluche y te dirá que no. Es una reacción natural. A medida que crecemos aprendemos a controlar nuestro instinto de negarnos porque tenemos miedo a no pertenecer al grupo. Sin embargo, en los entornos de alta dirección se ha convertido en una especie de mantra de productividad. Así lo explicaba la escritora Justine Musk, la primera esposa del multimillonario.

La psicología de la oposición: aprender a decir que no

En una charla que dio hace doce años habló de la "psicología de la oposición". Se trata de decir que no a todo aquello que no sea productivo. "Dijo que no a las personas que querían su tiempo, atención y energía. Dijo que no de una manera que protegiera sus recursos para poder canalizarlos hacia sus propios objetivos. Y entendí que detrás de cada no hay un 'sí' más profundo a lo que quieres. Tu sí profundo es tu derecho a soñar", apuntó.

El dueño de X no es el único que protege su agenda. Warren Buffett llegó a mantenerla prácticamente vacía para poder dedicar buena parte de su jornada a pensar. Una táctica que Bill Gates reconoció haber aprendido de él. De hecho, el fundador de Microsoft explicó que antes llenaba su calendario de compromisos y que conocer la forma de organizarse de Buffett le hizo cambiar de perspectiva. Un calendario lleno no indica necesariamente seriedad. También puede ser un síntoma de estrés. Steve Jobs era partidario de una filosofía similar. En 1997 explicó que el secreto de la concentración consistía en decir que no a cientos de ideas interesantes para poder centrarse en unas pocas. Sin embargo, nos encontramos con un problema: en el mercado laboral actual, si no eres capaz de decir que no a las peticiones del grupo, sueles ser etiquetado como maleducado o poco comprometido.

El coste económico de no saber decir que no

Una de las consecuencias de esta dinámica es la fuga de capital que provoca la hiperdisponibilidad. Una de las manifestaciones más comunes de nuestra incapacidad para negarnos es la reunión inútil. Esa a la que nadie necesita asistir y que termina consumiendo tiempo y recursos de la empresa. No es casualidad que Shopify llegara a cancelar unas 12.000 reuniones recurrentes después de calcular el dinero que perdía con este tipo de encuentros. Por ejemplo, en España podemos estimar que una hora de reunión con seis empleados de perfil medio cuesta unos 227 euros. Este cálculo, elaborado por Protime, contempla los salarios brutos de los asistentes y sus seguros sociales. No obstante, se trata de una estimación orientativa: el coste real variará dependiendo de los sueldos y los perfiles profesionales de cada empresa.

Además, deberíamos saber qué es lo que no contempla este dato. Una investigación de Gloria Mark, profesora de la Universidad de California en Irvine, mostró que un trabajador interrumpido tarda una media de 23 minutos y 15 segundos en volver a su tarea original. Esta cifra, publicada en una entrevista con Gallup en 2006, no quiere decir que sean necesarios 23 minutos para recuperar plenamente la concentración. Lo que mide es el tiempo que transcurre entre la interrupción y el regreso a la tarea original. Esto implica que, durante ese intervalo, el trabajador puede estar dedicándose a otras actividades antes de retomar lo que estaba haciendo.

Conocemos el coste económico de intentar contentar a todo el mundo. Pero en las charlas de motivación nunca te dicen que existe una asimetría en el riesgo. Ser partidario de la psicología de la oposición funciona muy bien si eres millonario (o multimillonario) o llevas grabado tu apellido en la fachada del edificio. Sin embargo, si eres un asalariado raso que se juega un ascenso, la renovación de su contrato o el bono de final de año, la situación es mucho más complicada. Por un lado, la ley no puede impedir que tu jefe piense que eres antipático por no aceptar una reunión a las seis de la tarde. Sin embargo, sí te protege frente a determinadas represalias, discriminaciones o vulneraciones de tus derechos laborales. Y ese es, precisamente, el matiz que separa un sabio consejo filosófico de la trinchera diaria en cualquier oficina.

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