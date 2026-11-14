Fernando Trías de Bes, economista: "En Irlanda, para que los jóvenes puedan acceder a la primera vivienda, devuelven parte del IRPF de los últimos cuatro años para que paguen la entrada de la hipoteca"

El Estado es el mayor promotor de vivienda de nuestro país. Es quien más dinero gana con la venta de viviendas. Así lo ha declarado el economista Fernando Trías de Bes. En este mercado, en el que los nuevos compradores son expulsados sistemáticamente por los costes de entrada, el experto ha puesto el foco en la elevada carga fiscal que soportan las operaciones de compraventa. "Si antes de 3 años compras la vivienda, se te devuelve prácticamente el 80% del IRPF para que puedas pagar la entrada", ha explicado en el programa Herrera en COPE. Con ello, se ayuda a que la gente pueda acceder a su primera vivienda.

De una vivienda nueva que cuesta 400.000 euros, el comprador tiene que desembolsar cerca de 449.000 euros. A las administraciones públicas les corresponden unos 148.000 euros, aproximadamente el 33% del desembolso total. Es decir, en ese proceso se recauda mucho más dinero en concepto de impuestos, tasas y otros costes. Por otro lado, la promotora obtiene un beneficio neto estimado de unos 56.000 euros, según los cálculos del economista. Los números de Trías de Bes muestran que en el último ejercicio se han recaudado más de 40.000 millones de euros relacionados con el sector inmobiliario. Conviene aclarar que no se trata de una cifra de recaudación exclusivamente por compraventa de viviendas, sino de una estimación más amplia del impacto fiscal del sector. Esto tiene un efecto colateral importante: los jóvenes tienen problemas para ahorrar y reunir los 70.000-80.000 euros que pueden necesitar para la entrada de su primer hogar.

Modelo irlandés: devolución de impuestos para la compra de la primera vivienda

El sistema de ayuda que menciona Trías de Bes es el Help to Buy (HTB). Se trata de un programa de incentivos fiscales puesto en marcha por la Hacienda irlandesa. Su objetivo es ayudar a las personas que quieren comprar su primera vivienda. Los beneficiarios pueden solicitar la devolución de determinados impuestos que hayan pagado durante los cuatro años fiscales anteriores a la solicitud. En concreto, pueden recuperar el impuesto sobre la renta (Income Tax) y el impuesto sobre los intereses de los depósitos bancarios (DIRT).

La devolución no es automática ni equivale necesariamente al 80% de los impuestos abonados. La cantidad que se puede recuperar está limitada por el menor de estos tres importes: (1) los impuestos elegibles pagados durante los últimos cuatro años; (2) el 10% del precio de compra; y (3) 35.000 euros. Este último límite se ha incrementado en los presupuestos irlandeses para 2027, desde los 30.000 euros anteriores. El inmueble también debe cumplir ciertos requisitos. Por un lado, debe tratarse de una vivienda nueva o una autopromoción que cumpla las condiciones del programa. Por otro, el precio máximo es de 500.000 euros. Además, debe estar sujeta a una hipoteca que cubra al menos el 70% de su valor. Con este sistema, los compradores pueden recuperar parte de los impuestos que han pagado para hacer frente a uno de los mayores problemas que tienen: reunir el ahorro inicial necesario.

Este modelo de ayuda intenta resolver el problema de la exclusión financiera. Como hemos visto al analizar las dificultades de acceso a la vivienda en España, la clase media ya no se define únicamente por ser propietaria de una casa, sino también por tener capacidad económica para reunir la entrada de una hipoteca. En Irlanda han optado por un modelo distinto al español. Mientras que aquí se ha apostado por los avales ICO, allí permiten devolver parte de los impuestos que los ciudadanos han aportado previamente a las arcas públicas.

Avales ICO frente a devoluciones fiscales

Si este tipo de programas se pusieran en marcha en nuestro mercado, tendrían un impacto importante. El problema sería que habría que compensar la pérdida de recaudación. Para ello, habría que recortar el gasto público o buscar otra fuente de financiación, como advierte Trías de Bes. En Irlanda han optado por devolver parte del IRPF y del impuesto sobre los intereses del ahorro. En nuestro caso, el Ejecutivo ha apostado por los avales ICO. Esta línea pública ayuda a que los jóvenes y las familias con menores a cargo puedan acceder a una hipoteca con una financiación superior a la que habitualmente ofrecen las entidades bancarias sin garantías adicionales. El ICO avala parte del préstamo, pero no se trata de una devolución de impuestos ni de una reducción del precio de la vivienda. Lo que permite es solucionar el problema de quienes tienen ingresos suficientes para hacer frente a las cuotas, pero carecen del ahorro inicial necesario. Sin embargo, no elimina los costes fiscales de la compraventa ni evita que el comprador tenga que asumir una deuda hipotecaria.

Imagen | Ivan S (vía Pexels)

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