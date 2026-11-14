Es oficial y la Seguridad Social lo confirma: desde el 25 de diciembre se reconocerán los años trabajados por deportistas profesionales antes de su integración en el Régimen General

Llegar a la jubilación y descubrir que tu primera década de carrera profesional no aparece en tu vida laboral es un susto que conocen bien muchos antiguos deportistas españoles. No porque evadieran cuotas, sino porque sus disciplinas tardaron años en ser admitidas en el Régimen General. Para tapar ese agujero histórico, el Real Decreto 739/2026 (publicado a finales de septiembre) abrirá la puerta el próximo 25 de diciembre a recuperar esos años, recoge OkDiario

Qué fechas entran. Traducido a tu pensión, "devolver" no supone un ingreso de dinero ni recuperar cotizaciones que se pagaron en su día, sino reconocer determinados periodos de actividad profesional como cotizados de cara a la jubilación. La medida está dirigida a deportistas profesionales que trabajaron antes de que sus respectivas disciplinas se integraran en el Régimen General. Depende de cuándo se normalizó cada deporte: para los ciclistas vale lo anterior a febrero de 1992; para el baloncesto, a agosto de 1993; para el balonmano, a enero de 1998, y hasta junio de 2003 para el resto (el fútbol, al tener normativa propia, queda fuera). El punto de partida técnico para todos es marzo de 1980 (el mismo mes en que vio la luz el primer Estatuto de los Trabajadores, que ya es casualidad).

El papel que lo cambia todo. La Seguridad Social no va a añadir estos periodos de oficio a tu vida laboral por arte de magia. Tienes que pedirlo aportando un certificado del club o de la entidad deportiva que te contrató. Y aquí asoma el problema práctico de los trabajos realizados hace cuarenta años: si el equipo desapareció o sus archivos son ceniza, la norma permite acudir a la federación correspondiente para que acredite la actividad, siempre que disponga de la información necesaria. El coste de esas cotizaciones atrasadas lo asumirá en un único pago el Consejo Superior de Deportes.

La letra pequeña del BOE. Pero toda obligación tiene su grieta, y aquí la grieta es el propio calendario laboral. El texto legal deja clarísimo que estos periodos no pueden superponerse con otros meses ya cotizados. Es decir: si en 1985 jugabas al baloncesto profesional pero, para llegar a fin de mes, cotizabas por las mañanas como oficinista, el agujero ya está tapado y no hay años extra que reclamar por esos meses. Además, los periodos reconocidos contarán con las bases mínimas de cotización para mayores de 18 años que estuvieran vigentes en aquel preciso momento.

A quién le salva el retiro. Sumar estos años tiene un valor incalculable justo ahora. Como la Seguridad Social exige actualmente 36 años y 6 meses cotizados para cobrar el 100 % de la base reguladora (y subirá a 37 años en 2027), rescatar media docena de años perdidos de juventud puede marcar la diferencia. También puede permitir alcanzar el periodo mínimo de 15 años necesario para acceder a una pensión contributiva, siempre que se cumpla el requisito de haber cotizado al menos dos años dentro de los quince inmediatamente anteriores a la jubilación. Para quienes ya tienen los años suficientes, servirá para mejorar el porcentaje de la base reguladora que les corresponde, aunque no necesariamente para alcanzar el 100 %.

Y si tu caso se parece a este pero ya estás cobrando una pensión, el mecanismo también piensa en ti: puedes solicitar una revisión para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social recalcule el porcentaje aplicable a tu base reguladora. Los efectos económicos comenzarán el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud. Eso sí, el límite intocable seguirá siendo el 100 % de la base reguladora; el Estado te reconoce el esfuerzo pasado, pero nunca te pagará de más. Ahora lo que importa no es la fecha de Navidad, sino lo rápido que seas rastreando papeles en una federación antes de que te toque el turno de ventanilla.

Imagen | Bence Szemerey (vía Pexels)

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