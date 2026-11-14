¿Ahora que cada vez más boomers están deshaciéndose de sus pertenencias, se avecinan tiempos dorados para el diseño de segunda mano?

Lo llaman en la banca la "Gran Transferencia de Riqueza". Las personas de la generación del baby boom empiezan a transmitir su patrimonio inmobiliario a sus herederos. Dentro de él destacan los muebles y objetos domésticos. En la época de estos propietarios eran habituales los dormitorios de madera maciza, las cristalerías y cuberterías anticuadas y las vajillas enormes. Para las siguientes generaciones, que viven en pisos donde apenas caben, todo esto puede suponer un problema logístico. El mercado secundario esperaba un "tsunami" de liquidaciones a la baja. Sin embargo, los herederos están aprovechando las nuevas tecnologías para informarse y recurren a los mercados online de subastas. También hay piezas de diseño que siguen despertando el interés de los compradores internacionales. De esta manera, algunos muebles antiguos y objetos domésticos pueden llegar a superar las expectativas de precio de sus propietarios.

El ajuar doméstico y el 3% del Impuesto de Sucesiones

Más allá de la tasación secundaria internacional, en España tenemos que tener en cuenta que este inventario familiar también tiene implicaciones fiscales. Hablamos del denominado ajuar doméstico. Por un lado, el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones contempla una presunción de valoración del 3% del caudal relicto. Pero esto no implica que Hacienda pueda aplicar ese porcentaje sobre todo el patrimonio heredado. De hecho, esta presunción solo afecta a los bienes que tienen la consideración de ajuar doméstico, es decir, aquellos destinados al uso personal del fallecido o al servicio de la vivienda familiar. Así, si heredo bienes por valor de 300.000 euros, no significa que automáticamente me vayan a sumar 9.000 euros a la base imponible. Para ello hay que determinar qué bienes componen el ajuar y descartar los que no tienen esa consideración.

En la norma (artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones) no hay margen para improvisar. De hecho, históricamente ha sido un tema de conflicto. Durante décadas, el fisco aplicaba el 3% sobre prácticamente todo el patrimonio: dinero, acciones, inmuebles... Sin embargo, en 2020 el Tribunal Supremo puso límites a esta práctica. Desde entonces, está claro que no es posible aplicar el porcentaje sobre todos los bienes de la herencia. Quedan excluidos el dinero y los activos financieros. También los inmuebles y otros bienes susceptibles de generar rentas o relacionados con actividades económicas. Solo pueden formar parte del ajuar doméstico los bienes muebles relacionados con el uso personal del fallecido o con el servicio de la vivienda familiar. Tenemos el derecho legal, pero hay que ver cómo nos lo reconocen. Las posibilidades de recuperar cantidades ya pagadas dependerán de los plazos y de si la liquidación ha adquirido firmeza.

Cómo evitar pagar de más por los muebles heredados

Todo tiene su grieta. Si nuestro ajuar doméstico (esa enorme vajilla de sesenta piezas y esos pesados sofás que nadie quiere) tiene un valor muy inferior al que presume Hacienda, o bien la vivienda estaba deshabitada desde hacía tiempo y carecía de mobiliario, no tenemos por qué admitir automáticamente el cálculo fiscal del 3%. La jurisprudencia permite destruir esa presunción demostrando que el ajuar no existe o que su valor es inferior al presumido. Eso sí, que los muebles sean anticuados y difíciles de vender, o incluso tengamos que pagar a una empresa para que los retire, no implica necesariamente que carezcan de valor fiscal.

Podemos utilizar diversos medios de prueba, como actas notariales, inventarios completos con fotografías e informes periciales de valoración de los bienes muebles. Lo importante es demostrar qué había y cuál era su valor en el momento del fallecimiento. Si nuestro caso es parecido y tenemos que gestionar una casa llena de muebles depreciados, es importante tener muy presente la carga de la prueba. Los tribunales han abierto la vía para no tributar por un ajuar doméstico que no existe o por bienes que no deberían entrar en ese concepto. Aparentemente. Sabemos que esto ocurre. Lo que no sabemos es cuántos herederos están pagando de más por inercia administrativa, por desconocimiento de sus derechos o porque una tasación experta puede resultar más cara que el ahorro fiscal que supone. Es casi peor.

Imagen | Generada con IA

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