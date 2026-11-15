Renfe, Iryo, Adif, Ouigo y Avlo: quién es quién en los trenes de alta velocidad en España





Cuando compramos un billete de tren de alta velocidad en España podemos encontrarnos con cinco nombres: Renfe, AVE, Avlo, Iryo y Ouigo. Pero no todos significan lo mismo, ni pertenecen al mismo tipo de empresa. De hecho, detrás de los trenes que circulan por las vías españolas conviven empresas públicas, operadores privados, filiales de compañías ferroviarias extranjeras y un gestor de infraestructuras que no vende billetes.

Para entender quién es quién hay que empezar por una decisión que cambió por completo el ferrocarril español: la separación de Renfe y Adif. Y esta es la situación que se encontró Óscar Puente como ministro de transportes y el nuevo ministro de transportes Carlos Cuerpo y que cambiará (o no) el próximo gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre de 2026.

La separación de Renfe y Adif

Desde que el gobierno de Franco nacionalizara el ferrocarril, Renfe fue prácticamente sinónimo de ferrocarril en España. La compañía pública no solo transportaba pasajeros y mercancías, sino que también estaba vinculada a la gestión de las infraestructuras ferroviarias.

Ese modelo empezó a cambiar con la liberalización del transporte ferroviario impulsada desde la Unión Europea. El objetivo era introducir competencia en un sector que tradicionalmente había funcionado como un monopolio público.

España aprobó la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, que sentó las bases para separar dos actividades que hasta entonces estaban integradas: la gestión de las vías y la prestación de los servicios de transporte.

La separación se hizo efectiva el 1 de enero de 2005. La antigua Renfe dejó paso a dos entidades diferenciadas: Adif, encargada de administrar las infraestructuras ferroviarias, y Renfe-Operadora, responsable de prestar los servicios de transporte. Adif se ocupa de las vías, las estaciones, la capacidad de la red y la gestión de la circulación de los trenes. Renfe, por su parte, se dedica a transportar viajeros y mercancías.

La separación perseguía una idea muy concreta: que otras compañías pudieran utilizar las infraestructuras ferroviarias españolas y competir con Renfe en igualdad de condiciones, pagando los correspondientes cánones por utilizar la red.

Es decir, las vías dejaban de ser un espacio reservado a Renfe y pasaban a estar disponibles para otros operadores autorizados.

Renfe y Adif siguen siendo empresas públicas

Una de las confusiones más habituales es pensar que, como ahora compiten distintas compañías, Renfe y Adif han dejado de ser públicas. No es así.

Ambas son entidades públicas empresariales adscritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Forman parte del sector público estatal, aunque tienen personalidad jurídica y funcionamiento empresarial propios.

Renfe-Operadora es la entidad pública empresarial que encabeza el Grupo Renfe. A través de sus sociedades mercantiles estatales presta servicios de transporte de viajeros y mercancías. Entre sus productos comerciales se encuentran AVE y Avlo, además de Cercanías, Media Distancia y otros servicios.

Adif, por su parte, también es una entidad pública empresarial. Su función consiste en administrar la infraestructura ferroviaria, gestionar la circulación y adjudicar a los operadores la capacidad necesaria para utilizar las vías.

Conviene añadir un matiz: la infraestructura de alta velocidad también cuenta con Adif-Alta Velocidad, otra entidad pública empresarial creada en 2013 para asumir determinadas infraestructuras y actividades relacionadas con esta red.





Francia e Italia compiten por el tren de alta velocidad español

Iryo es uno de los operadores que llegaron a España con la liberalización de la alta velocidad. Comenzó a operar comercialmente en noviembre de 2022 y se presentó como la primera compañía privada española de alta velocidad.

Detrás de Iryo hay tres socios: Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia.

Trenitalia es el operador ferroviario italiano y pertenece al grupo público Ferrovie dello Stato Italiane, controlado por el Estado italiano (es decir, la Renfe italiana). Air Nostrum es una aerolínea española especializada en aviación regional y que opera con Iberia. Globalvia es una compañía internacional especializada en la gestión de concesiones de infraestructuras de transporte. El reparto accionarial cambió en 2024. Trenitalia pasó a controlar el 51% de Iryo, mientras que Air Nostrum conserva el 25% y Globalvia el 24%.

Ouigo es la marca con la que SNCF, (la renfe francesa), entró en el mercado español. SNCF está controlado por el Estado francés. Ouigo es su marca de alta velocidad de bajo coste, que nació en Francia en 2013 y posteriormente se extendió a España.

Su modelo comercial apuesta por precios competitivos, una configuración de servicios de bajo coste y una mayor utilización de los trenes para reducir el precio medio de los billetes.De nuevo detrás de su actividad está otro gran grupo ferroviario público europeo.

¿Y Avlo? Avlo no es una empresa independiente ni un operador ferroviario distinto de Renfe. Es la marca comercial de bajo coste del Grupo Renfe.

Renfe utiliza dos marcas muy reconocibles en la alta velocidad: AVE, asociada a su producto tradicional de alta velocidad, y Avlo, diseñada para competir en el segmento de precios más económicos.





El modelo se parece al de Aena y las aerolíneas

En España, Aena gestiona los aeropuertos. Es una sociedad mercantil estatal que cotiza en Bolsa, pero cuyo principal accionista es ENAIRE, que mantiene el 51% del capital. El 49% restante está en manos de inversores privados.

Sin embargo, Aena no es una aerolínea. No opera vuelos comerciales entre Madrid y Barcelona ni vende billetes para viajar a París. Su negocio consiste en gestionar los aeropuertos y sus infraestructuras, mientras que compañías como Iberia, Vueling, Ryanair o Air Europa son las que prestan los servicios de transporte aéreo.

Además, hay otra entidad pública fundamental: ENAIRE. Es el principal proveedor de servicios de navegación aérea en España y se encarga de gestionar el tráfico aéreo en ruta y aproximación, entre otras funciones.

En el ferrocarril encontramos una distribución de responsabilidades que recuerda a este modelo, aunque no es exactamente igual.

Adif desempeña un papel comparable al de Aena en cuanto a la gestión de las infraestructuras: administra las vías, las estaciones y la capacidad de la red ferroviaria. Pero, además, gestiona la circulación de los trenes, una función que en el ámbito aéreo corresponde principalmente a ENAIRE.

Por otro lado, Renfe, Iryo y Ouigo son los operadores que prestan los servicios de transporte, de forma parecida a como Iberia, Ryanair o Vueling operan vuelos utilizando los aeropuertos gestionados por Aena.

Mientras que en el modelo aeroportuario la gestión de los aeropuertos y la navegación aérea están separadas entre Aena y ENAIRE, en el ferroviario Adif reúne tanto la administración de la infraestructura como la gestión de la circulación ferroviaria.

Esto explica por qué un tren de Iryo, Ouigo o Renfe puede circular por la misma línea: todos utilizan una infraestructura gestionada por Adif, que asigna la capacidad y coordina las circulaciones conforme a las reglas del sistema ferroviario.

La liberalización no ha supuesto privatizar las vías ni vender Renfe. Ha supuesto abrir la explotación comercial del transporte a otras compañías, manteniendo una infraestructura ferroviaria gestionada por entidades públicas, que además sucede que son, al menos en su mayoría, propiedad de otras empresas públicas, pero de otros países.





Imagen | La Moncloa (1 y 2) y alfcermed