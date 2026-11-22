En Sant Feliu de Llobregat hace apenas tres años había siete panaderías tradicionales. Hoy solo en dos sigue subiendo la persiana. Marcel Jordi, de 31 años, es uno de los encargados de dar continuidad al negocio familiar en el Forn Pere Doga, un obrador que abrió sus puertas en 1950. Trabaja junto a su pareja y otros miembros de su familia, preparando masas y elaborando pan artesanal mientras la ciudad duerme. Una forma de trabajar que va en sentido contrario al modelo que se ha impuesto durante los últimos años. Basta con fijarse en el pan que venden algunos supermercados, que llega caliente al consumidor, pero que, como explica el propio Marcel en La Vanguardia, "a las pocas horas ya parece un chicle". Para él, la diferencia no está únicamente en el producto que llega al mostrador, sino también en todo el trabajo que hay detrás de su elaboración.

Marcel tiene claro que no quiere entrar en una guerra de precios con las grandes superficies. "Nosotros no podemos competir con estos precios, pero tampoco queremos hacerlo", explica. Los márgenes son cada vez más ajustados y tienen que hacer auténticos malabares cada mes. Tampoco resulta posible trasladar todos los costes del obrador al consumidor final. Por eso su apuesta pasa por la calidad, el trabajo artesanal y el servicio de proximidad. Una forma de entender el negocio que va más allá de vender pan. "Cuando compras en la panadería de barrio ayudas a crear comunidad", defiende. Es una manera de reivindicar el papel de los pequeños comercios, que no solo abastecen a los vecinos, sino que también contribuyen a mantener vivas las calles.

Decretos para apoyar su oficio

Esa defensa del oficio tiene también una dimensión legal. La norma de calidad del pan (Real Decreto 308/2019), en su artículo 10, establece las condiciones para comercializar un producto como pan de elaboración artesana. Entre ellas, que prime el factor humano frente al mecánico, que la fermentación se realice en bloque y que el formado sea total o parcialmente manual. También debe evitarse la producción de grandes series para conseguir un resultado individualizado. Además, el proceso ha de estar dirigido por un maestro panadero o artesano con experiencia demostrable. Detrás de una hogaza artesanal hay un trabajo que requiere tiempo, conocimiento y dedicación. La fermentación pausada también puede contribuir a mejorar la conservación del pan, lo que explica que determinadas hogazas elaboradas mediante métodos tradicionales se mantengan en buenas condiciones durante varios días a temperatura ambiente.

Pero Marcel también advierte de que no todo lo que se vende como artesano responde necesariamente a esa filosofía. Hay mucho marketing engañoso alrededor del sector y recomienda fijarse incluso en las imperfecciones de las piezas. Si todos los panes son exactamente iguales, cabe preguntarse hasta qué punto existe un verdadero trabajo manual detrás. Mientras las franquicias de bajo coste apuestan por la producción masiva, las familias que mantienen los obradores tradicionales soportan jornadas maratonianas para sacar adelante sus negocios. La estandarización permite abaratar la compra diaria, pero deja una pregunta en el aire: ¿cuánto tiempo podrá resistir un negocio local de estas características, atrapado entre unos costes crecientes y la dificultad de cobrar el verdadero valor del tiempo y el trabajo empleados?

Imagen de archivo de Diana Roşca (vía Pexels)

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