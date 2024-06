Desheredar a hijos en España es difícil pero no imposible: en estos casos se puede hacer

Una de las particularidades del Código Civil español es que el testamento no es completamente libre. Es decir, no se puede nombrar herederos libremente ni disponer de una forma completamente flexible los bienes tras la muerte. Existen algunas diferencias en algunas Comunidades Autónomas pero realmente todas tienen herederos forzosos, excepto Navarra donde la herencia se puede considerar completamente libre.

Por tanto se podría decir que en España es muy complicado evitar que los hijos hereden casi todo el patrimonio acumulado durante la vida. Sin embargo existen unos supuestos que establecen cuándo se puede desheredar a los hijos.

Las causas para desheredar a los hijos

Según el el artículo 852 del Código Civil existen una serie de razones por las que se puede desheredar a alguien y por tanto no tendrían derecho a cobrar la legítima. Cataluña tiene su propio Código Civil pero es similar al español en este punto:

Haber sido condenado, en sentencia firma, por atentar contra la vida, causar lesiones o ejercer violencia psicológica en el ámbito familiar

Lo mismo que antes pero con delitos de contra la libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual

Acusar al testador de delito si es acusación falsa

Forzar al testador con amenazas, fraude o violencia para que cambie el testamento

Impedir que haga un testamento o intentar revocarlo

Negar, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda.

Maltratar de obra o injuriar gravemente de palabra al padre o ascendiente que le deshereda

Quizá el último punto es que más flexibilidad para desheredar, pero también necesita que un tribunal considere que las injurias son graves. El Supremo lo ha considerado en varias ocasiones y es flexible, insultar se considera suficiente, pero no tiene que ser algo puntual.

¿Sigue teniendo sentido la legítima?

España no es el único país con el concepto de legítima y herederos forzosos, otros países de nuestro entorno como Francia, Reino Unido, Italia o Alemania tienen sistemas parecidos. Sin embargo la tendencia global es a quitar limitaciones a la hora de nombrar herederos.

En la época moderna en la que estamos no tiene tanto sentido que el Estado quiera velar por los derechos de sangre por encima de la libertad individual y el derecho a la propiedad. Somos todos ya adultos y que el Estado actúe en plan paternalista no es adecuado. Sin embargo no hay planes para cambiar esta situación en España, así que desheredar a los hijos es algo que solo se puede hacer en los supuestos anteriormente comentados.