El SII, el gran hermano del IVA que viene

A partir de julio comenzará el Sistema de Información del IVA, mediante el cual cambian las obligaciones de las grandes empresas de informar a la Administración Tributaria de este tributo. Es normal que da cierto tiempo cambie la legislación tributaria y se mejoren los procedimientos, pero la exigencia de la nueva normativa parece exagerada.

Parece exagerada porque va a suponer que Hacienda vaya a tener mucha más información sobre nosotros de lo que cabría esperar. Por ejemplo Hacienda pasará a saber lo que gastamos en electricidad o en telefonía. Así cómo en muchos otros apartados de nuestro consumo, como por ejemplo lo que gastemos en IKEA o en El Corte Inglés si pedimos factura.

El Sistema de Información del IVA

El sistema actual lleva treinta años en funcionamiento, desde la creación del impuesto. Con la revolución informática y las tecnologías de aprovechamiento del Big Data, era bastante factible que por Hacienda se quisiera incrementar la información disponible para su trabajo tributario.

Eso sí, el SII no aplicará a todo el mundo, sino a las siguientes categorías de empresas:

Las que la ley entiende como grandes empresas (aquellas que facturan más de seis millones de euros al año),

A las inscritas en el registro REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA) y

A los grupos del IVA.

A lo que obliga el SII es a telemáticamente informar a la Administración Tributaria en 4 días desde la fecha de emisión de la factura de bastantes elementos que la componen. El número de factura, el NIF, la base imponible, el total de la factura y códigos adicionales. Y no sólo para el que expide las facturas, sino también para el que las recibe (de momento esto no aplica a los consumidores). El sistema nuevo no supone enviar las facturas, sino ciertos campos de las mismas y de la información que se incluía en los formularios 340 y 347.

Pero si la obligación de momento para 2017 aplica para las grandes empresas anteriormente mencionadas, se espera que para 2019 esta obligación incluya también a todas las empresas que operan en el país. Esto va a suponer probablemente un incremento de los costes en las empresas para gestionar la información que tienen que llevar para cumplir la normativa tributaria.

El objetivo con esto es que se va a poder reducir la capacidad de muchas empresas de mostrar menores ingresos a la Agencia Tributaria, así como de muchas personas físicas.** Nos acercamos a un momento en que casi cada transacción va a quedar registrada**. Y sin necesidad de reducir el uso de moneda física.

Implicaciones del SII

Ya hemos visto que el SII tiene implicaciones para empresas grandes y en el futuro para el resto, pero ¿y para la Agencia Tributaria? Claramente está teniendo que desarrollar sistemas nuevos que sean capaces de soportar toda esta información, con bases de datos de alta capacidad y todos los NIFs.

En cierto modo, la AEAT va a tener buena parte de la información de la economía española, y esto tiene un coste a nivel de sistemas que no va a ser banal. Por otro lado, se están automatizando los sistemas, de modo que el software que utilicen las empresas y asesorías sea capaz de llevar esta información.

No obstante, estas son las implicaciones que menos afectan al consumidor, puesto que el gran cambio lo van a tener en las implicaciones de pérdida de privacidad para el ciudadanos de a pie. Hacienda va a ser capaz de conocer cuánto gastamos en suministros, cuanto gastamos en nuestras vacaciones o en reparar nuestro vehículo. También en las compras online que hagamos en muchas webs. A aquellos que ocultan parte de sus ingresos les va a costar más justificar su tren de vida, puesto que Hacienda tendrá información con la que no contaban.

Es decir, el derecho a la privacidad del ciudadano pasa a un segundo plano a favor de la recaudación fiscal. Es cierto que existen y existirán controles y normativas para que la información no pueda usarse para fines no legítimos, pero no deja de ser preocupante que la privacidad del individuo sea lo último en lo que se piense cuando se establecen este tipo de medidas.

