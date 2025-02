"Escandaloso" Una persona que cobra el SMI tiene un marginal del IRPF mayor que quienes cobran más de 300.000 euros. Necesitamos una reforma del IRPF desde cero

La progresividad en el impuesto de la renta es algo que tenemos muy interiorizado (y que además tiene sentido). Los que menos ganan pagan menos impuestos y según va aumentando la renta el porcentaje de los ingresos extra que va a impuestos aumenta.

Lo curioso es que el aumento de este año del SMI sin modificación del IRPF ha dejado al descubierto que el diseño español del IRPF no es del todo progresivo. Los que cobran el SMI en España se van a enfrentar a un tipo marginal del 48,6%, frente al marginal del 47% de los que cobran más de 300.000 euros.

▶️¿Cómo es posible que un perceptor del SMI se enfrente a un tipo marginal del 48,6%, superior al 47% aplicado a quienes ganan más de 300.000 euros anuales?

La situación se explica mejor en una gráfica, en la que destaca, además, que hay un pequeño tramo entorno a los 17.000 euros con un marginal por encima del 60%.

El problema del IRPF

El problema surge de los sucesivos incrementos del SMI en España en los últimos años y la costumbre el Gobierno de que los afectados no paguen nada de IRPF. Esto tenía un efecto fiscal importante, así que se decidió compensar con una reducción por rendimientos de trabajo variable según el salario.

Esta reducción se va perdiendo rápidamente y el efecto es que los tipos marginales se disparaban rápido en cuanto el sueldo subía por encima del SMI. Sin embargo este año se ha decidido no tocar el IRPF con la subida del SMI, y todos aquellos que cobran el SMI tendrán un marginal del 48,6%. Es decir, de la subida del SMI, los trabajadores solo percibirán la mitad, el resto va para el Estado.

De no haberlo hecho así el Estado dejaría de percibir cerca de 1.000 millones de euros al año en impuestos y ya no podía compensarse bien con nuevas modificaciones a la reducción de rentas del trabajo.

El SMI es muy alto en España y si no pagan IRPF hay que subirle los impuestos al resto, y es demasiado. Ya no queda donde rascar y por tanto el mínimo exento se queda donde estaba.

No todo es el marginal

Sin embargo no todo es el marginal. Recordemos la definición de tipo marginal: es el porcentaje de impuestos que se paga al ganar un euro más. Un perceptor del SMI el año pasado no pagaba nada de IRPF. Este año el SMI ha pasado de 15.876 euros a 16.576 euros. El extra (700 euros al año) pagará ese 48,6%, es decir, 340,2 euros de IRPF.

Pero ese es el total de impuestos que pagarán y por tanto el tipo medio de IRPF será del 2% (340,2 euros entre 16.576 euros). Por tanto, aunque el marginal importa, ya que puede desalentar a las empresas para subir sueldos ("total, si apenas lo va a notar en la nómina") y a los trabajadores para buscar mejoras ("para qué voy a trabajar por más si apenas me llega más dinero"), no lo es todo, puesto que el nuevo SMI pagará muy pocos impuestos en global.

Necesitamos diseñar un nuevo IRPF desde cero

La realidad es que la situación de marginales altos en sueldos bajos no es nada buena por lo ya comentado de que se desincentiva las mejoras laborales y salariales tanto para empresas como trabajadores.

Lo que queda es una reforma profunda del IRPF, para eliminar estas distorsiones. La mejor solución sería que no haya un mínimo exento tan alto (15.876 euros) y con un primer tramo del IRPF tal elevado (24%, aunque es cierto que empieza en el 19% es para sueldos que no llegan al SMI y por tanto no se cobran).

Lo ideal es eliminar las distorsiones que introduce la reducción de rentas del trabajo e introducir tramos por la parte baja (por ejemplo empezando en el 5%). Así todo el mundo pagaría IRPF (aunque sea bajo), los aumentos salariales en los salarios bajos siempre conllevarían una parte significativa de sueldo neto, el IRPF volvería a ser progresivo, sin distorsiones, y además el Estado recaudaría más, sin tener que gravar tanto a salarios medios y altos (que ya están llegando a su límite).