¿El Gobierno de Bolsonaro está quemando el Amazonas o hay algo más en la mesa?

Mucho se está hablando últimamente sobre la gestión del Gobierno Brasileño sobre el gran pulmón del planeta. Es cierto que es una esencial reserva de la biosfera y que produce una porción substancial del oxígeno en la tierra. Nadie niega la importancia del bosque amazónico.

Desde la entrada de Bolsonaro en el Gobierno por un motivo u otro Brasil está de moda, ya sea por la incapacidad de expresarse del polémico presidente o por los avances que se están produciendo en materia comercial.

Hace pocas semanas se ha firmado el tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur y ya hay sobre la mesa un preacuerdo con Estados Unidos. Hace mucho tiempo también que no se habla sobre el Amazonas, pero curiosamente pocos días después de la firma del tratado de libre comercio entre ambos bloques el asunto se ha puesto realmente de moda.

La respuesta corta es sí. ¿Pero con la gestión de Bolsonaro más que antes? Hasta el día de hoy no hay nada concluyente. Veamos los datos de algunos entendidos:

El Inpe (Insittuto Nacional de Investigación Espacial) de Brasil ha detectado más de 76.620 focos en lo que va de año, casi el doble que en el mismo periodo de 2018 (41.400), pero menos que los 70.625 registrados en 2016. Siendo así concluye que “el número de incendios ha aumentado con respecto a los últimos años y está cerca del promedio a largo plazo”.

Podemos opinar que un servicio dependiente del gobierno brasileño puede no ser neutral, con lo que miremos los internacionales.

Mark Parrington del programa de observación europeo de la tierra Copérnico dice: “Lo que muestran nuestros datos es que hubo una intensidad diaria de incendios por encima de la media en algunas partes de la Amazonia durante las dos primeras semanas de agosto, Pero, en general, las emisiones totales estimadas para agosto han estado dentro de los límites normales: más altas que en los últimos seis o siete años, pero más bajas que a principios de la década de 2000”

To everyone concerned about the future of the Amazon: sensationalizing the current fire season in the Amazon will not help keep it from burning.

Monthly Amazon fire count data from NASA in recent years: thick red line is 2019 thru present. https://t.co/86C0ZnhbGg pic.twitter.com/LFafdEJTiB