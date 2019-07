El ecosistema de pagos móviles de China, ¿ha crecido demasiado?

China es el país más avanzado del mundo en lo que a pagos móviles se refiere. Mientras que en occidente empezamos a ver sistemas como Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay o incluso en España Bizum como algo habitual en China están en el punto en el que los pagos móviles al alcanzado todo su potencial. Es decir, es poco probable que se pueda crecer a partir de ahí.

En China alrededor del 80% de usuarios de smartphones ha usado los pagos móviles, no se espera que esto pueda crecer mucho más. Los pequeños comercios, los comerciantes callejeros, los taxistas, casi cualquiera acepta pagos móviles. La gente sale a la calle sin efectivo y espera poder pagar todo con su Smartphone. ¿Y si nos quedamos sin batería? No pasa nada, en casi cualquier lugar podemos alquilar una batería por unos pocos yuanes y cargar nuestro móvil.

De hecho los turistas chinos están aumentando el uso de los pagos móviles en el resto del mundo. Están acostumbrados a pagar con móvil en su país y cuando viajan a Singapur, EEUU o Francia esperan seguir haciendo lo mismo. Si un comercio quiere estar listo para el consumidor chino, más vale que les pueda ofrecer pagar con el móvil. Por eso algunos bancos ya están ofreciendo la compatibilidad con AliPay y por eso AliPay quiere expandirse en España, aunque oficialmente se afirma lo contrario. Ya se puede pagar en El Corte Inglés usando AliPay, por ejemplo.

En China por ley los comercios no pueden rechazar efectivo, no obstante eso no significa que haya comercios que no quieren efectivo. Los empleados enseñarán a sus clientes como usar los pagos móviles, sin recibir nada a cambio. Esto ha llegado a un punto en el que el ecosistema de pagos móviles comienza a preocupar a las autoridades.

El duopolio que preocupa al gobierno y al banco central

He mencionado AliPay, el sistema de pagos móviles del grupo Alibaba, conocido en occidente por su plataforma Aliexpress a través de la cual se ofrecen muchos productos hechos en China a los consumidores. Pero también está WeChat Pay, es el sistema de pagos integrado en la aplicación de mensajería más popular de China. Esta es parte del conglomerado Tencent, una gigantesca empresa de Shenzhen que agrupa múltiples negocios (como lo hace Alibaba). Aunque hay más sistemas de pago, como UnionPay que es la red que agrupa a las tarjetas y cajeros de China, no son relevantes.

AliPay tiene 700 millones de cuentas abiertas, mientras que WeChat tiene 800 millones de cuentas. El sistema funciona mediante códigos QR (al contrario que en occidente que funcionan mediante NFC), el comprador escanea el código QR con su aplicación y desde ahí transfiere los fondos al vendedor, que con la confirmación visual en el móvil del comprador tiene suficiente. Muchos vendedores no tienen un móvil disponible, tan sólo los códigos QR de ambos sistemas impresos en tarjetas, verde para WeChat, azul para AliPay. Ambas empresas ya no saben cómo crecer en China, una de los mejores ejemplos es que AliPay está intentando hacerlo para posicionarse como un modo mediante el cual los familiares pueden proporcionar fondos a los presos.

Que se esté empezando a rechazar los pagos en efectivo por parte de algunos comerciantes empieza a preocupar a las autoridades, que creen que puede ser una amenaza para la estabilidad del Reminbi (la divisa del pueblo, conocida como yuan, aunque yuan es la unidad de cuenta).

También les preocupa a las autoridades el crecimiento de los sistemas de pagos móviles. Anteriormente las empresas podían obtener intereses del dinero que habían depositado los usuarios, algo que en la zona Euro con nuestros bajos tipos de interés nos puede parecer poco relevante, pero que no lo es en otros países con tasas más altas. Ahora lo tienen que depositar sin remuneración en las cuentas del Banco Popular de China (el Banco Central de la República Popular). La otra táctica que ha hecho para frenar el crecimiento, es que les ha negado licencia para proporcionar servicios crediticios.

También están trabajando en otros sistemas, como por ejemplo la cadena de supermercados Fresh Hippo, que también pertenece a Alibaba, les ha obligado a rediseñar la zona de pagos donde se paga con efectivo, para que tuviera mayor preponderancia. En general los pagos en efectivo suelen ser algo que sólo hace la gente mayor.

¿Llega un momento en el que es perjudicial para la economía china?

¿Puede que se llegue a un momento en que este sistema de pagos es perjudicial para la economía china? Por ejemplo lo veo para un problema para el turista, que se encuentra con que hay comercios que no tienen cambio por falta de costumbre o que directamente no aceptan efectivo, como por ejemplo algunas máquinas de vending. Es más complicado moverse por el país si no se tiene un

Tampoco creo que sea una buena idea dejar todo el sistema de pagos en manos de un duopolio, que las autoridades financieras chinas estén preocupadas no deja de ser normal, a pesar de que les simplifica enormemente reducir el fraude fiscal (y controlar a la población).

Si los pagos móviles son el futuro, China ya ha llegado. No obstante, no parecen muy interesados en expandirse por Europa. Pero si podrían estar considerando otros lugares donde expandirse, por ejemplo en muchos países africanos donde la bancarización es poco frecuente, ya no digamos el uso de las tarjetas de crédito, podrían intentar estos gigantes repetir la jugada e introducir a sus habitantes en el sistema de pagos móviles Made in China.

En El Blog Salmón | Las Fintech empiezan ya a comerse el mercado, y la más importante ataca desde China

En Xataka | Tras conquistar China, el sistema de pagos móviles Alipay prepara su llegada a Europa, Ant Financial, la fintech de Jack Ma de los 150.000 millones de dólares

Imagen | GoToVan

Imagen | tomasdev

Imagen | gonz.pineda