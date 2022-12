Jornada laboral de cuatro días: los estudios sesgados no le hacen ningún favor

Ayer saltó la noticia de que el primer estudio a gran escala de la jornada laboral de cuatro día había sido un éxito, tanto para empleados como para empresas. Y es que todos los trabajadores tenemos ganas de algo así: trabajar menos horas y ganar lo mismo.

Sin embargo, aunque tengamos muchas ganas, lo cierto es que el estudio que han presentado es bastante sesgado y eso no hace ningún favor a la medida. El estudio está mal planteado desde un inicio y por ello no tiene validez para demostrar si este tipo de jornada mejora o no tanto la calidad de vida de los trabajadores (esto intuitivamente parece correcto) como de las empresas.

No, los empresarios no son tontos

Existe una corriente de opinión, impulsada por trabajadores, que apunta a que los empresarios son bastante tontos y no quieren hacer cosas buenas para sus empresas. Y normalmente esas cosas que supuestamente son buenas para sus empresas lo son también para los trabajadores.

Estos empresarios tontos no saben lo bueno que es el teletrabajo, que los trabajadores tengan jornadas cortas y, ahora, que sus trabajadores solo trabajen cuatro días a la semana. Son tontos porque todo eso es bueno para el negocio.

Y no niego que algunas de estas medidas, que claramente son positivas para los trabajadores, puedan serlo también para algunas empresas. Pero lo cierto es que los empresarios normalmente no son tontos, al menos no en la gestión de sus empresas.

Trabajar de forma presencial tiene ventajas para la empresa, ya que el conocimiento se transmite mejor y la cultura es más fácil de implantar. También logra mayor retención del talento, ya que hay más fricción en el cambio de empresa. Por eso muchas empresas no se encuentran cómodas con el modelo de teletrabajo.

Y sí, es cierto que desde que se implantó la jornada de 40 horas la productividad se ha disparado y lo que antes alguien hacía en 40 horas ahora se puede hacer fácilmente en un rato. Pero la competencia sigue existiendo y "echarle horas" puede significar la diferencia entre que la empresa vaya bien o que no.

Hay algo fundamental que prueba esta medida: EEUU es mucho más rico que Europa, cualquier Estado, incluso el más pobre, tiene un PIB per cápita que supera la mayor parte de los países de Europa. Sin embargo la productividad no es muy diferente a la de Europa (de hecho en Alemania es más alta). La principal diferencia es que en EEUU trabajan más horas. Y eso hace que sean más ricos y sus empresas más potentes.

¿Es bueno para el trabajador? Claramente no, la calidad de vida en Europa es más alta que en EEUU gracias a jornadas de trabajo más reducidas y a no dedicar toda la vida al trabajo. Pero si miramos desde el punto de vista empresarial, EEUU es mejor.

El estudio de la jornada laboral de cuatro días

Y he aquí que llegamos al estudio que ha presentado sus resultados sobre la jornada laboral de 4 días. Y dicho estudio se ha hecho sin grupo de control alguno. Y por tanto sus resultados son completamente sesgados.

La metodología del estudio es un Pre/Post tontorrón, ni grupo de control, ni asignación aleatoria del tratamiento, ni nada de nada. Lo único que demuestra este estudio es que el sesgo de selección en este tipo de pilotos está más vivo que nunca.

Por ejemplo, el estudio afirma que los beneficios empresariales subieron. Sí, claro, ¿pero y en las empresas sin esta medida? Lo comparan con los del año anterior pero no tiene ningún sentido debido a la alta inflación.

Y no solo eso, sino que el estudio también tiene un sesgo por sectores, no todos están representados correctamente. Esto parece indicar que hay sectores mejor adaptados a este tipo de jornadas, pero el estudio no habla de ello.

Entiendo que la satisfacción del empleado y la salud mental sí que se puede comparar con las del año anterior (aunque sería mucho mejor con un grupo de control, ya que venimos del Covid) pero desde luego decir que las empresas mejoraron con esta medida sin tener un grupo de control es de primero de hacer estudios sesgados.

Este tipo de estudios, además, no van a convencer a muchos empresarios. Como no se pongan negro sobre blanco en plan "la empresa A sin la medida crecio x y la B con la medida creció x+y" no van a lograr que se expanda. Y no solo eso, también tiene que haber habido empresas a las que no les ha funcionado, pero eso no está explicado en los resultados. No es, por tanto, muy creíble.