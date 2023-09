Seat, Telefónica, Cepsa, Iberia…. ¿Hay un declive industrial español?

Esta semana nos hemos encontrado con dos noticias que han hecho a muchos preguntarse si hay un declive industrial en España. La primera es la desaparición de Seat, que no es exactamente eso. La segunda la entrada de la Saudí STC en el capital de Telefónica. Ambas noticias en la misma semana han hecho pensar a algunos que existe un declive industrial en España.

Una vez entramos en detalle Como hemos contado la marca Cupra es mucho más rentable para el grupo Volkswagen y en un futuro en el que la industria de la automoción europea está patas arriba con la prevista prohibición de la venta de los coches de combustión en 2035.

La segunda tenemos que tener en cuenta que para Telefónica tener un socio industrial e inversor intsitucional estable, no les es necesariamente malo. Hace diez años se estuvo hablando de una posible OPA por parte del gigante AT&T, entonces la acción de Telefónica rondaba los diez euros de precio, después de máximos en los que superó ampliamente los veinte. Ahora ronda los cuatro euros.

Gigantes españoles que están en manos extranjeras

El caso de Telefónica y Seat no es raro. No hay más que ver otras muchas empresas españolas que han acabado en manos extranjeras desde los años 60 y 70. Un listado no exhaustivo sería el siguiente:

Barreiros: ya hemos contado la historia aquí. Si en su momento Barreiros fue un líder en la industria española, sus tractores y camiones una vista habitual, acabó en manos de Chrysler que acabó vendiendo a PSA. La fábrica de Barreiros en Villaverde ahora produce modelos para Stellantis.

Cepsa: está en manos de Emiratos Árabes Unidos a través de los fondos IPIC primero y Mubdala después desde 2011 que compró a la francesa Total la parte de la que no era propietaria. En 2019 vendió el 37% a Carlyle.

Siemens Gamesa: Gamesa nació en Vitoria en 1976 y en 2001 se integró en el Ibex 35 destacando por su producción de aerogeneradores terrestres. En 2017 se fusionó con Siemens Wind Power (especialista en aerogeneradores offshore, o marítimos). Desde entonces es Siemens Gamesa, propiedad de Siemens Energy AG, una de las empresas del grupo industrial alemán Siemens.

Santa Bárbara: Santa Bárbara era una empresa de productos militares que aunque establecida en 1960, sus orígenes se pueden remontar a fábricas mucho más antiguas. Pasó a manos de la norteamericana General Dynamics en 2001 que en 2020 vendió la fábrica de Granada a la eslovaca MSM.

Iberia: Iberia, Líneas Aéreas de España se fusionó en 2011 con British Airways para formar IAG. Si British tenía la principal conexión entre Europa y Norteamérica e Iberia la conexión entre Europa y Latonoamérica, la fusión de estas dos empresas parecía un encaje perfecto para dominar los vuelos sobre el Atlántico. Los movimientos corporativos de IAG han ido en en explotar esta ventaja competitiva. En 2012 compró la Low cost de Barcelona Vueling, en 2015 la irlandesa Air Lingus con el objetivo de mejorar su conexión, en 2017 creó la aerolínea transatlántica de bajo coste LEVEL con el objetivo de tener también la conexión entre Europa y EEUU y en 2023 acabó de comprar Air Europa, que también hace de enlace entre Europa y Sudamérica.

¿Están las grandes empresas en manos extranjeras? Bueno, digamos que no es raro que las grandes empresas de un país acaben en manos de otro país, sin que ello sea necesariamente malo. Veamos ejemplos en otros países

Grandes empresas de otros países que han caído en manos extranjeras

Es decir, es muy fácil encontrar ejemplos de grandes empresas que hayan acabado en manos extranjeras. En cualquier país.

Pero me gustaría que España tuviera más fuerza industrial...

Existen algunos sectores en España donde la presencia de empresas extranjeras es bastante testimonial. Los bancos en España son casi todos bancos españoles. Las empresas de construcción en España suelen ser españolas y las más grandes (ACS; Ferrovial, Acciona, etc) tienen presencia y negocios en el extranjero. La mayor parte de los trenes que circulan por los ferrocarriles españoles han sido fabricados por CAF o Talgo.

Lo más preocupante de las empresas españolas no es que muchas acaben en manos extranjeras, sino que pocas se acaban dando el salto de Pyme a gran empresa. También el bajo número de nuevas empresas que se crean, especialmente aquellas que tienen un negocio más tecnológico que las otras.

No obstante, si eso no nos gusta, la solución pasa por invertir en las empresas españolas. Pasa por ahorrar más y comprarles los productos. También por emprender y reclamar un campo social mejor a los políticos y cambiar la prioridad de los gastos. Nada es gratis, como mínimo hay coste de oportunidad y las decisiones que tomamos nos llevan al lugar en el que estamos.

Pregunta a los lectores ¿cómo mejorarían la situación empresarial española?