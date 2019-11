La fusión PSA (Peugeot-Citroën) y FCA (Fiat-Chrysler) ¿condenados a entenderse?

Recientemente se ha anunciado los planes de fusión entre PSA Groupe y Fiat Chrysler Auto, que supondrían el cuarto fabricante mundial de automóviles. Además acumularía más marcas que cualquier otro fabricante del mundo, probemos a decirlas en voz alta: Abarth, Ambassador (marca tradicional hindú) Alfa Romeo, Citroën, Chrysler, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, SRT, RAM y Vauxhall. Esto sin incluir otros negocios como los fabricantes de piezas Faurecia y Mopar. Casi hace falta tomar aire después de enumerarlo. Sólo hace falta añadir Lagarto Spock, pero la fusión con Renault parece no haber llegado a buen puerto.

Esto viene tras el intento frustrado de la fusión entre Renault y FCA, que no salió adelante por la oposición del gobierno francés, al incluir un ajuste que supondría pérdida de empleos a partes iguales entre Francia e Italia. El nuevo grupo cotizaría en las bolsas de Milán, París y NY, teniendo el reparto de las sedes entre Holanda (donde estaría la sede legal), París, Turín y Auburn Hills (cerca de Detroit). Es decir, será bastante complicado de gestionar.

La posible fusión PSA Groupe – Fiat Chrysler Auto

FCA lleva siendo desde hace tiempo una empresa sobre la que cualquiera tendría dudas sobre su futuro, apenas introduce modelos nuevos, dejando caer poco a poco a marcas como Lancia, Chrysler, Alfa-Romeo, etc. Eso sí, tiene pequeñas joyas como la marcas Jeep y RAM (muy apropiadas en un momento en el que se demandan vehículos de tipo SUV) o sus altos márgenes en latinoamérica. En realidad no deja de ser un objetivo de adqusición, no tanto por su parte Europea, sino por su parte americana. De hecho podría haber sido un objetivo perfecto para ser adquirida por un fabricante chino, ganando un portfolio de marcas así como operaciones en Europa y Nortemaérica. No obstante, ninguno de ellos llega todavía al nivel para poder adquirirlo. Además de que tampoco parece estar en los intereses de Exor.

Por otro lado tenemos a PSA, tras que Carlos Tavares abandonara Renault para estar al mando de PSA, ha conseguido incrementar la productividad de lo que parecía un fabricante un poco perdido e incluso se ha atrevido a comprar uno de sus principales competidores en Europa, Opel. Por otro lado la marca DS con la que se intenta abordar el segmento premium en Europa y otras geografías empieza a tener una gama que no son variaciones de los modelos de Citroën. Por otro lado es una marca cuya presencia en el pujante mercado chino no lo está haciendo tan bien por un lado y no tiene presencia en el mercado norteamericano.

Aquí hay que tener en cuenta los intereses de varios grupos de presión y accionistas que tendrán que entenderse. PSA tras su rescate está en manos de la familia Peugeot, el estado francés y el fabricante chino Dongfeng, mientras que FCA el principal accionista es Exor, el holding de la familia Agnelli (los fundadores de Fiat), aunque también tienen algo que decir los gobiernos italiano y estadounidense, y los sindicatos de Detroit. Hasta ahora los intereses de FCA han sido relegados a los intereses de Exor, como por ejemplo cuando se sacó a bolsa Ferrari y se escindió de FCA.

Es decir, que en la necesaria época de fusiones y adquisiciones transeuropeas y en un momento en el que los fabricantes tienen que abordar retos como la electrificación de los vehículos, la competencia que viene de China y la conducción autónoma, unir fuerzas les puede ayudar a ambas marcas a sumar fuerzas en un gran grupo industrial con presencia global.

En el plan propuesto Fiat sería una unión entre iguales, repartiendo FCA un dividendo extraordinario, y PSA un porcentaje de sus acciones de Faurecia a sus accionistas. La idea es que John Elkan (nieto de Agnelli) sería presidente de la firma mientras que Carlos Tavares ocuparía el puesto de CEO, por lo que probablemente tendría más que decir. Es bastante probable que sea el que tenga que definir y ejecutar la estrategia del nuevo grupo industrial.

La unión de estos dos gigantes sería el cuarto fabricante mundial. Por encima de PSA-FCA sólo estarían claramente Volkswagen y Toyota, y según se cuente la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, por lo que PSA-FCA se quedaría competiendo en un nivel equivalente al de General Motors y Hyundai-KIA. Eso sí, con muchas más marcas.

¿Qué viene tras una posible fusión PSA – FCA?

Toyota sólo tiene dos marcas (Toyota y Lexus), Hyundai-KIA sólo tiene tres (las dos del nombre y Genesis, con la que intentan hacer un movimiento similar al que consiguió Toyota al crear Lexus). General Motors agrupa tan sólo a Cadillac, Chevrolet, Baojun (una marca cread exprofeso para China) y Holden (que vende en Australia y Nueva Zelanda). Volkswagen combina más marcas, pero VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Bugatti Lamborghini y las de camiones MAN y SCANIA, no son tantas como quedarían tras la fusión PSA-FCA. Además muchas de estas marcas son regionales o nacionales, como es el caso de Dodge, Lancia o Vauxhall.

Por tanto yo supondría que una medida que se tomará será reducir el número de marcas que tiene el grupo. Ya veríamos si deshaciéndose de algunas (y ofrecer a algún fabricante asiático la opción de entrar en el mercado europeo) o directamente cerrándolas. Esto podría hacerse por ejemplo mediante el cierre de las marcas regionales o de aquellas que están moribundas. También cerrando aquellas cuyas sinergias con el resto del grupo sean inferiores.

Por otro lado ambos grupos tienen exceso de capacidad, PSA lo tenía poco antes de adquirir Opel y FCA lo tiene principalmente en Italia. Es bastante probable que vayan a cerrar alguna fábrica. En principio no se esperan cierres en Francia ni en Italia, pero sólo FCA tiene 102 planas en el mundo ¿y si cerraran las británicas de PSA heredadas de Opel por el Brexit? ¿Puede peligrar la madrileña en Villaverde heredada de la Barreiros por ser demasiado pequeña? Por otro lado puede que esta junto con las fábricas de Vigo y Figueruelas (Zaragoza) lleguen a fabricar en algún momento modelos de Jeep o Fiat.

Por otro lado, es posible que la fusión pueda reavivar la gama de algunas marcas. Por ejemplo en EEUU se podrían vender remarcados modelos que actualmente se venden bajo algunas de las otras marcas. FCA no tenía planes para continuar su berlina el Chrysler 300C, pero quién sabe si tal vez veremos modelos de Peugeot o Citroën bajo la marca Chrysler en EEUU o en otras geografías.

Por supuesto el ahorro en ciertos ámbitos como pueden ser las plataformas o el diseño de componentes es algo a considerar, pero claramente tardará en llegar. Van a tener que rehacer sus cadenas de suministro poco a poco, así como aunar tecnologías. No va a ser cuestión de un año, ni de dos. Además desde PSA van a tener que relanzar las gamas de las marcas de FCA, que como hemos comentado están bastante dejadas. Es decir, de aquí a que se note, se va a pasar bastante tiempo.

Por último, especialmente a los europeos, vemos como nuestro mercado de coches se concentra cada vez más en unas pocas manos. Al unirse PSA junto con la casi totalidad de las operaciones europeas de General Motors (Opel-Vauxhall) y con Fiat (que une las marcas Fiat, Jeep, Lancia, Alfa Romeo y Maseratti), se ha reducido el número de participantes que hay en el mercado en pocos años. Afortunadamente la competencia en el mercado es bastante fuerte, ya que tras la fusión quedarían otros fabricantes europeos, como Volkswagen, Renault, BMW y Daimler y la presencia de otros, algunos con fábricas y todo, como Ford, Hyundai-KIA, Toyota u Honda en el mercado.

Pregunta a los lectores ¿les parece una buena idea la fusión de estos dos gigantes del automovilismo? ¿Creen que juntos tienen más posibilidades de sobrevivir que por separado o uno de los dos está cometiendo un grave error?

