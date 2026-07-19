El Supremo sentencia que vender parcelas rústicas para colocar casas prefabricadas puede ser delito urbanístico

El Tribunal Supremo ha ratificado en su reciente Sentencia 317/2026 una condena penal por un delito contra la ordenación del territorio tras la parcelación ilegal de una finca rústica de Cártama (Málaga). El promotor subdividió un suelo protegido de 4.512 metros cuadrados para vender los lotes mediante inmobiliaria bajo el reclamo de instalar casas móviles a través de contratos privados de participación indivisa.

El contexto El caso se remonta a 2015, cuando el propietario de un terreno de 4.512 metros cuadrados calificado como Suelo No Urbanizable Común subdividió la finca en tres subparcelas independientes. El promotor eliminó la cubierta vegetal, levantó vallados perimetrales, abrió accesos y vendió los lotes mediante una inmobiliaria bajo el reclamo de "parcelas rústicas con casas móviles" a través de contratos privados de participación indivisa. Los compradores instalaron posteriormente módulos prefabricados y viviendas sobre bloques de hormigón, dotándolas de fosas sépticas, pozos y suministros de luz y agua. El alto tribunal ha desestimado los recursos y confirma que estas actuaciones consolidan un uso residencial estable e ilegalizable, incompatible con la clasificación del terreno. No basta el papel.

Entre líneas La jurisprudencia ya venía cerrando este flanco de manera sistemática. En su sentencia del 5 de diciembre de 2024, el Tribunal Supremo dictaminó de forma taxativa que las mobile homes exigen licencia urbanística obligatoria al ser asimilables a las casas prefabricadas. El argumento técnico es nítido: da igual que el fabricante las presente como bienes muebles desmontables o transportables; lo que determina la infracción es el uso real, la vocación de permanencia y la conexión a infraestructuras estables.

Por qué es importante. El fraude de las falsas parcelas rústicas residenciales no es un hecho aislado, sino un problema estructural que las fuerzas de seguridad persiguen con dureza en 2026. La Guardia Civil de Valladolid acaba de asestar un golpe penal en el alfoz de la capital mediante la operación "TIPIVASE", investigando a 23 personas por delitos urbanísticos tras detectar la subdivisión de fincas protegidas para implantar contenedores y estructuras modulares permanentes.

Y ahora qué. La escalada de precios en el mercado inmobiliario urbano sigue empujando a muchos compradores hacia alternativas habitacionales baratas (y aparentemente sencillas), pero la factura de esquivar el plan general suele terminar en el juzgado de lo penal. La gran pregunta es si la proliferación de estos asentamientos forzará una reforma inspectora más estricta a nivel municipal o si los usuarios continuarán asumiendo un riesgo que, tarde o temprano, se paga con la piqueta.

Imagen | Genérica de una fila de cobertizos. Magda Ehlers (vía Pexels)