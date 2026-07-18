Salva Orellana, electricista: "Con 17 años rmpecé a trabajar 18 horas al día, de lunes a lunes, y me di cuenta de que tenía que estudiar"

Salva Orellana hizo las maletas tentado por una oferta que prácticamente cuadruplicaba sus ingresos en Sevilla, pasando de ganar 1.600 euros a una jugosa horquilla de 6.200 euros mensuales en Alemania, un territorio donde los complementos por turnos especiales y horas extraordinarias disfrutan de exenciones fiscales que estimulan la productividad real. En el corazón de la locomotora europea, el electricista no solo halló mejores nóminas, sino una cultura de consumo radicalmente distinta en la que el cliente no busca un mero remiendo en su tejado, sino crear un 'ecosistema' energético integrado y duradero que combine paneles fotovoltaicos con inversores de alta gama, baterías de almacenamiento, sistemas de respaldo contra apagones y puntos de carga para vehículos eléctricos. "El ahorro financiero es una consecuencia inevitable, pero el motivo principal de la inversión es conquistar la independencia energética total", destaca el técnico en una charla emitida en YouTube y recogida por la cadena de televisión y radio COPE.

"La subvención pública es el auténtico cáncer de la energía fotovoltaica en España; ojalá la suprimieran por completo"

Sin embargo, el desembarco de vuelta en la realidad española revela un frente de batalla repleto de 'cicatrices' burocráticas. Orellana, que fundó su propia sociedad limitada en Sevilla tras cosechar un vertiginoso éxito de visibilidad divulgativa en redes sociales, se muestra especialmente crítico con el modelo normativo que impera en el mercado nacional. "La subvención pública es el auténtico cáncer de la energía fotovoltaica en España; ojalá la suprimieran por completo", sentencia con rotundidad el instalador, tras denunciar que este esquema engorda las falsas expectativas de los clientes (con familias que acumulan hasta seis años de espera ante las ventanillas autonómicas) y fomenta la proliferación de 'empresas express' que colocan equipos de baja calidad a precios desorbitados.

Lo cierto es que los datos macroeconómicos más recientes avalan este diagnóstico clínico sobre la parálisis del sector residencial. Según recoge el último informe anual del autoconsumo de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), el autoconsumo doméstico ha sufrido un estruendoso frenazo en la potencia instalada superior al 30% tras el progresivo agotamiento del 'pastel' de los fondos europeos Next Generation. Lejos de actuar como un acelerador limpio, las ayudas estatales se han convertido en una china puntiaguda en el zapato administrativo de las comunidades autónomas, desatando un colapso en la tramitación que ha enfriado los ánimos de los consumidores urbanos, justo en un escenario donde el fin de las subvenciones desinfla el boom de las placas solares en España.

No obstante, la estrategia alemana elude el reparto discrecional de cheques públicos y prefiere liberar la presión fiscal desde la raíz del producto. Mediante la Ley Anual de Impuestos de Alemania, la primera potencia del Viejo Continente aplica un tipo del 0% de IVA a la adquisición e instalación de sistemas fotovoltaicos residenciales y almacenamiento por baterías. Dicho de otro modo: el Estado germano no paga por poner placas ni obliga a rellenar formularios infinitos, sino que inunda de liquidez inmediata al mercado abaratando los costes en origen y expulsando de forma natural a los cazadores de primas, una medida de agilidad impositiva que reabre el debate sobre si verdaderamente merece la pena instalar placas solares sin depender de las ayudas públicas.

Comienza así la cuenta atrás para curar las secuelas de una transición ecológica que amenaza con ahogar su propio dinamismo por falta de personal cualificado y malas prácticas corporativas. Mientras el sector en España lidia con la escasez de mano de obra cualificada y el desorden burocrático, la nueva aventura empresarial de Orellana deja entrever lo que está por venir en el mapa de la microgeneración. Al menos eso enseña la historia económica reciente: la profesionalización del mercado fotovoltaico no se conquistará al amparo de promesas rimbombantes impresas en el boletín oficial, sino despejando el camino impositivo a los técnicos que suben al tejado y blindando la transparencia frente a la picaresca del subsidio.

Imagen | Sector Oficios Podcast

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