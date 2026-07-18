Santiago, fontanero: "Me pagaron 1.588 euros en un día por todas las tuberías viejas de una reforma. Merece la pena"

Un fontanero llamado Santiago llenó su furgoneta con las tuberías y piezas de cobre extraídas de una vivienda tras desmontar todo el sistema antiguo y se dirigió a una chatarrería para venderlo. El resultado de la venta fue sorprendente, tal como él mismo relata: obtuvo un beneficio de 1.588 euros en una sola jornada. Según recoge la Cadena COPE, la transacción no solo cubrió el esfuerzo del desmontaje, sino que generó un ingreso extra que sirve para abaratar el coste total de la reforma para el cliente o bien para aumentar el margen de ganancia del propio instalador.

El cobre no es un metal cualquiera dentro del negocio de la chatarra. Su capacidad de reciclarse sin perder propiedades mecánicas y su demanda industrial lo convierten en uno de los mejores pagados del sector, y esa cotización no ha dejado de tensionarse en los últimos meses: el precio del cobre ha marcado sucesivos máximos históricos a lo largo de 2026, empujadas por la escasez de oferta minera y el tirón de la demanda ligada a la electrificación. En El Blog Salmón ya os explicamos cómo la subida de los metales preciosos y básicos convierte la chatarra en un negocio insospechadamente lucrativo para quien sabe dónde buscar.

El filón bajo las paredes

El mecanismo, en realidad, es sencillo. Cuando se cambia una instalación vieja por tuberías multicapa —la opción que domina hoy la reforma residencial por su rapidez de montaje y su menor coste frente al cobre soldado—, todo el material retirado queda a disposición del profesional. Santiago desmontó la instalación completa de una vivienda, cargó su furgoneta con las piezas y se dirigió a una chatarrería para venderlas. Eso sí, la operación no es tan simple como llegar y cobrar: la venta de metales está regulada precisamente para evitar el tráfico de material robado, de modo que las chatarrerías autorizadas exigen protocolos de trazabilidad.

Por otra parte, aprovechamos el tema, la escasez manifiesta de fontaneros, electricistas y albañiles ha disparado tanto la demanda como los precios de estos servicios, hasta el punto de que ya hay autónomos capaces de facturar varios miles de euros en una sola jornada por trabajos que antes se pagaban a otro precio. En El Blog Salmón se recogía recientemente el caso de un fontanero que facturó 2.500 euros en un único encargo, y el propio sector de la electricidad advierte de un problema estructural de relevo generacional que las pymes ya no pueden compensar solo subiendo tarifas.

Imagen | fontamadrid

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