Confirmado: el Gobierno determina que los que vivan en casa de sus padres deberán pagar impuestos en determinadas condiciones

Vivir en el nido familiar hasta bien cumplidos los treinta ya no es una opción de comodidad pija, sino el doloroso síntoma de un mercado inmobiliario roto que asfixia a toda una generación.

El nido familiar y el fisco

En una España donde la emancipación juvenil es casi un deporte de riesgo y donde la mayoría de los menores de 30 años sigue compartiendo cocina y facturas con sus padres, cualquier movimiento que huela a control fiscal genera un escalofrío colectivo. El último revuelo viene de la mano de Hacienda y las herencias de la crisis habitacional.

Tal y como ha adelantado Mundo Deportivo, la preocupación de miles de familias sobre si convivir "gratis" con los padres puede considerarse una donación encubierta o acarrear sanciones ha obligado a los expertos a sacar la calculadora. La respuesta corta del Ministerio de Hacienda es tranquilizadora: no hay ninguna multa automática por compartir la vivienda habitual. Sin embargo, la cosa cambia de color, y de gravedad, si lo que se cede al hijo es una segunda residencia, como ese apartamentito en la playa o el piso que quedó vacío tras la mudanza de los abuelos.

Y es que, cuando se trata de un inmueble distinto al habitual, la generosidad paternal choca de frente con la burocracia. El deudor ante el fisco (el padre o la madre, no el hijo) está obligado por ley a tributar por esa cesión. No es que la Agencia Tributaria se invente un castigo sobre la marcha, es que aplica a rajatabla lo que dicta el artículo 85 de la Ley del IRPF: la famosa imputación de rentas inmobiliarias.

El cisco de la generosidad y el salvavidas legal

Conviene aclarar la letra pequeña para evitar infartos: firmar un documento de cesión gratuita no libra a tus padres de pagar la imputación de rentas. Ese pellizco teórico de entre el 1,1% y el 2% del valor catastral de la segunda vivienda lo van a tener que abonar en su declaración anual sí o sí, por el mero hecho de ser titulares de un inmueble que no es su residencia habitual. El verdadero peligro, y el motivo por el que necesitas un papel firmado, es la llamada "presunción de onerosidad". Si la inspección ve a un hijo viviendo en esa segunda casa, asumirá por defecto que hay un alquiler "en negro" y exigirá a los padres tributar por el valor de mercado de la zona, una factura infinitamente más dolorosa.

Para presumir la gratuidad y desmontar esta sospecha no basta con enseñar el certificado de empadronamiento (que demuestra que vives ahí, pero no que lo haces gratis). Los asesores recomiendan formalizar un contrato de comodato (regulado en el artículo 1740 del Código Civil) o un documento de precario. ¿Hace falta pasar por el notario? En absoluto; basta con un contrato privado firmado en la mesa de la cocina por ambas partes, pero con un requisito crucial: hay que presentarlo ante la oficina liquidadora de tu comunidad autónoma para registrar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Aunque el acto está exento y el coste es de cero euros, este trámite otorga al documento una "fecha fehaciente" que Hacienda no puede rebatir alegando que os lo habéis inventado tras recibir una carta de inspección.

El último detalle técnico que suele arruinar los planes familiares está en las facturas mensuales. Si el hijo se hace cargo de los suministros variables (el agua, la luz o el gas), la gratuidad del contrato se mantiene intacta. Sin embargo, mucho cuidado con pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o las cuotas de la comunidad de vecinos. Si el dinero de los recibos fijos sale de la cuenta del hijo, la Agencia Tributaria tiene vía libre para interpretar que ese dinero constituye un pago en especie, destruyendo la condición de préstamo gratuito y liquidando el contrato como un arrendamiento encubierto.

Por cierto, resulta bastante revelador que en pleno debate sobre la emancipación y los precios de la vivienda tengamos que andar hilando tan fino con contratos de préstamo para que un padre no sea crucificado fiscalmente por ayudar a su hijo a no ahogarse económicamente. Al final, las dificultades de clase se heredan y se vigilan de cerca. La solidaridad familiar, en definitiva, también pasa por la caja de la administración. Un planazo sin fisuras, vamos.

Imágenes | Youtube (La Moncloa)