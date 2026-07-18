Hacienda confirma que bajarán las pensiones de jubilación con carácter progresivo por el IRPF pese a la subida general del 2,7%

Lo venimos diciendo desde hace años por estos lares: la distancia entre la revalorización bruta que se firma en los ministerios y el dinero líquido que llega al cajero es donde se juega la verdadera pérdida de poder adquisitivo. El debate sobre la evolución de las nóminas netas de los jubilados es el enésimo ejemplo de un desfase previsible. El año arrancó con una subida generalizada del 2,7% en las prestaciones contributivas para compensar el IPC, pero el diseño de las retenciones mensuales del IRPF se está encargando de diluir el efecto de la mejora en las cuentas corrientes.

¿Cuál es el núcleo del desajuste? El síncope mensual que sufren muchos jubilados al comprobar que su transferencia bancaria de mediados de año es, de pronto, más corta que la de enero. No hay ningún error informático ni una bajada decretada por el Gobierno. Lo que ocurre es que la Seguridad Social suele aplicar un cálculo provisional al inicio del año y, al regularizar el tipo real conforme avanza el ejercicio, concentra los ajustes fiscales en las nóminas restantes.

El algoritmo provisional y el mito del salto de tramo

Hay argumentos débiles en las quejas recurrentes de las reuniones vecinales y argumentos fuertes, y merece la pena separarlos con precisión analítica. El argumento débil (y matemáticamente falso) es el viejo mito de que saltar de tramo en el IRPF te hace perder dinero en el cómputo global. Conforme a la Ley del IRPF, el impuesto funciona por tramos marginales: el tipo más alto solo se aplica a los euros que superan la frontera, nunca al total de la base. Un bruto anual más alto siempre genera un neto anual más alto.

Ahora bien, el argumento fuerte se esconde en la gestión informática de los pagos. Cualquiera podría preguntarse por qué, siendo las pensiones ingresos absolutamente fijos y previsibles desde el 1 de enero, el sistema de la Seguridad Social no clava la retención desde la primera nómina.

Cito el funcionamiento del artículo 85 del Reglamento del IRPF: las retenciones se calculan sobre una proyección anual de ingresos. Sin embargo, factores como la tardanza en la publicación definitiva de las escalas autonómicas o los desajustes en el cruce de datos familiares provocan que el software aplique un tipo provisional en invierno. Cuando la máquina recalcula el tipo definitivo a mitad de año, el desembolso pendiente no se prorratea entre doce meses, sino que se comprime en las mensualidades que quedan, provocando un hachazo visible en el día a día del afectado.

Pongamos cifras reales sobre la mesa: una pensión media de 1.400 euros brutos al mes sube un 2,7%, lo que equivale a un incremento de 37,8 euros brutos. Si ese pequeño incremento obliga al algoritmo a elevar el tipo de retención general apenas un 1,5% para cuadrar el año, la regularización mensual concentrada puede absorber por completo la ganancia nominal anunciada por los canales políticos.

El trama de la progresividad fría y la solución voluntaria

Sospecho que el verdadero problema de fondo no es el calendario del algoritmo, sino lo que la teoría económica denomina la "progresividad fría". Si la inflación sube y las pensiones se revalorizan nominalmente, pero el Estado no deflacta (es decir, no eleva los límites de los tramos de la tarifa de IRPF para adaptarlos al valor real del dinero), el ciudadano salta a un tramo superior sin ser un céntimo más rico.

El impacto es especialmente destructivo en las pensiones más bajas, aquellas que rondan el mínimo exento de retención (fijado en los 15.876 euros anuales para equipararse al Salario Mínimo Interprofesional). Un jubilado que cobrase justo por debajo de esa frontera vivía en un cómodo limbo del 0% de retención. Al aplicarse la subida bruta del 2,7%, rebasa el umbral por unos pocos euros y el sistema pasa a retenerle sobre la totalidad de la prestación, transformando una mejora teórica en una pérdida líquida e inmediata en su sucursal.

Para los pensionistas que quieran protegerse de estos síncopes veraniegos, existe una herramienta de descarga cognitiva muy infrautilizada: la retención voluntaria. Cualquier perceptor puede dirigirse a la Sede Electrónica de la Seguridad Social y solicitar formalmente que se le aplique un porcentaje de IRPF fijo y superior al mínimo obligatorio desde el mes de enero. Prorratear el impacto fiscal por decisión propia es la única vía para aplanar la curva de las retenciones y evitar los sustos de Hacienda a mitad de año.

Me atrevería a decir que el sistema penaliza la pasividad del ciudadano. Te conceden una mejora indexada con una mano mientras la rigidez de una tarifa no deflactada te la retiene con la otra. En todo caso, nos queda la incómoda certeza de que, en la ingeniería fiscal del bienestar, el único dinero real es el que sobrevive al extracto bancario de cada mes. El resto es solo literatura presupuestaria.

Imágenes | Pexels (Jakub Zerdzicki)